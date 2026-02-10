ETV Bharat / sports

بی سی سی آئی نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر خاموشی توڑی، پندرہ فروری والے میچ پر دیا بڑا بیان

بی سی سی آئی نے پاک بھارت میچ کا اچھا حل تلاش کرنے پر آئی سی سی کی تعریف کی۔

بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا (IANS Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 10, 2026 at 4:06 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) کی کوششوں کے بعد، 15 فروری کو بھارت-پاکستان T20 ورلڈ کپ میچ منعقد ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پاکستانی حکومت نے 9 فروری کو انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں اپنی کرکٹ ٹیم کو 15 فروری کو بھارت کے خلاف میدان میں اترنے کی اجازت دی گئی۔ اب بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) نے اس پورے معاملے پر اپنی خاموشی توڑ دی ہے۔ انہوں نے آئی سی سی کو اس پورے معاملے کو حل کرنے اور کرکٹ کو دوبارہ آگے لانے پر مبارکباد دی ہے۔

بی سی سی آئی نے آئی سی سی کی تعریف کی

بی سی سی آئی کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا کہ بی سی سی آئی کی جانب سے میں آئی سی سی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت اچھا حل نکالا۔ یہ فیصلہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت اور تمام فریقین کو سننے کے بعد کیا گیا۔

ایک اچھا حل، دوستانہ حل

ان کا مزید کہنا تھا کہ "میں آئی سی سی کے چیئرمین کی زیر نگرانی آئی سی سی کے نمائندوں کی طرف سے شروع کی گئی بات چیت کے نتائج سے بہت خوش ہوں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ بات کرنے کے لیے لاہور گئے تھے۔ یہ ایک اچھا حل ہے، دوستانہ حل ہے، جو کرکٹ کی اہمیت کو پہلے رکھتا ہے۔"

بنگلہ دیش کے جذبات کو سمجھا گیا، بورڈ کو کچھ راحت دی گئی

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورلڈ کپ اب کامیابی سے منعقد ہوگا۔ ان مباحثوں میں بنگلہ دیش کے جذبات کو سمجھا گیا ہے اور ان کے بورڈ کو کچھ راحت دی گئی ہے۔ وہ بھی خوش ہیں اور انہوں نے آئی سی سی کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ یہ سب کے لیے جیت کی صورتحال ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ میچ ہوگا اور ورلڈ کپ ایک کامیاب ایونٹ ہوگا۔

تنازعہ کب اور کہاں سے شروع ہوا؟

واضح رہے کہ یہ سارا تنازعہ بنگلہ دیش کے فاسٹ بولر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے باہر کیے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ کیونکہ بنگلہ دیش کی حکومت نے ہندوستان میں سکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم ہندوستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس کے بعد آئی سی سی نے ٹورنامنٹ میں اسکاٹ لینڈ کو جگہ دی۔

پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا

اس کے بعد پاکستان نے آئی سی سی کے اس اقدام کو دوہرا معیار قرار دے کر اور بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کر کے کرکٹ میں ایک نیا تنازعہ کھڑا کر دیا تھا۔ تاہم اب میچ ہوگا اور میچ منعقد ہونے سے کرکٹ شائقین کی اس میں کامیابی ہوئی ہے۔

