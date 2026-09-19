ایشیا کپ کی دونوں ٹرافیاں... بی سی سی آئی نے محسن نقوی سے ٹرافی حاصل کرنے پر بڑا بیان دے دیا
بی سی سی آئی کے سکریٹری دیوجیت سیکیا کا کہنا ہے ایشیا کپ کی دونوں ٹرافیاں ایک دن BCCI کے ہیڈ کوارٹر میں آئیں گی۔
Published : September 19, 2026 at 11:33 AM IST
ممبئی: بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) کے سکریٹری دیوجیت سیکیا نے جمعہ کو کہا کہ ایشیا کپ کی دونوں ٹرافیاں ایک دن بی سی سی آئی کے ہیڈ کوارٹر ضرور پہنچیں گی، تاہم انہوں نے اس کے لیے کسی وقت کی حد (ٹائم لائن) کا تعین نہیں کیا۔ واضح رہے کہ بھارت کی مردوں اور خواتین دونوں ٹیموں نے ایشیا کپ جیتنے کے بعد ایشین کرکٹ کونسل (ACC) کے صدر محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا، جو پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں۔
گزشتہ ہفتے ہرمن پریت کور کی کپتانی میں بھارتی خواتین کی ٹیم نے دبئی میں سری لنکا کو ہرا کر ایشیا کپ کی چیمپئن بنی تھی، جب کہ مردوں کی ٹیم نے 2025 میں پاکستان کو ہرا کر اس خطاب کو اپنے نام کیا تھا۔
From Asia Cup trophies to the next big IPL spectacle, BCCI Secretary Devajit Saikia talks about the road ahead. 🙌🏻 [ Team India, Indian Cricket Team ] https://t.co/R1DEYFhG4u— Star Sports (@StarSportsIndia) September 19, 2026
ایشیا کپ ٹرافی بی سی سی آئی کے دفتر میں پہنچے گی ضرور
سیکیا نے بی سی سی آئی کے 95ویں سالانہ جنرل اجلاس (AGM) کے اختتام پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا، 'ہمیں امید ہے کہ ایشیا کپ کی ٹرافیاں ایک دن یہاں آ جائیں گی۔ میں کوئی ٹائم لائن نہیں بتاؤں گا لیکن میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ دونوں ٹرافیاں وانکھیڑے اسٹیڈیم میں واقع بی سی سی آئی کے دفتر میں ضرور پہنچیں گی۔'
ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتیں گی
اس کے علاوہ، سیکیا نے دبئی میں شاندار جیت کے لیے اپنی خواتین کی ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو ایشین گیمز میں گولڈ میڈل بھی جیتیں گی۔ بھارتی خواتین کی ٹیم نے جمعہ کو کوارٹر فائنل میں جاپان کو ہرا کر اپنی مہم کا شاندار آغاز کیا ہے۔ اب سیمی فائنل میں ان کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔
ایشین گیمز میں بھارتی مردوں کی ٹیم
آپ کو بتا دیں کہ شریس ائیر کی کپتانی میں بھارتی مردوں کی ٹیم ایشین گیمز میں اپنے سفر کا آغاز 28 تاریخ سے براہِ راست کوارٹر فائنل سے کرے گی۔ اس سے پہلے بھارتی ٹیم 22 ستمبر کو میزبان جاپان کے خلاف پہلی بار ایک ٹی ٹوئنٹی (T20) میچ کھیلے گی۔
بی سی سی آئی نے اس بار ایشین گیمز کے لیے اپنا مکمل اسکواڈ بھیجا ہے، جس میں تیز گیند بازی کی قیادت جسپریت بمراہ کر رہے ہیں، جب کہ بیٹنگ میں سنجو، ابھیشیک، کشن اور کپتان ائیر جیسے دھاکڑ کھلاڑی شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی ٹیم گولڈ میڈل کی سب سے مضبوط دعویدار مانی جا رہی ہے۔