بی سی سی آئی نے ای سگریٹ پینے پر ریان پراگ پر بھاری جرمانہ عائد کیا
بی سی سی آئی نے راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کے خلاف ای سگریٹ پینے پر بڑی کارروائی کی ہے۔
Published : April 30, 2026 at 4:00 PM IST
نئی دہلی: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں لائیو میچ کے دوران ای سگریٹ پینے پر سخت سزا سنائی ہے۔
ریان پراگ پر جرمانہ عائد کیا گیا
راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کو آئی پی ایل 2026 کے 40ویں میچ کے دوران کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے لیے آئی پی ایل ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ اور ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ دیا گیا ہے۔
🚨 News 🚨@rajasthanroyals Captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fee and has also accumulated one Demerit Point (Level 1) for breaching Article 2.21 of the IPL’s Code of Conduct for Players and Team Officials.— IndianPremierLeague (@IPL) April 30, 2026
More Details 🔽 | #TATAIPL https://t.co/zftWRg2QWH
ریان پر آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کا تعلق اس طرز عمل سے ہے جس سے کھیل کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ پنجاب کنگز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ کی دوسری اننگز کے دوران پیش آیا، جب ریان کو ڈریسنگ روم کے اندر ای سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا گیا۔
ریان نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری امیت شرما کی طرف سے دی گئی سزا کو قبول کر لیا۔ بی سی سی آئی آئی پی ایل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے مجرم ٹیم، اس کے عہدیداروں اور کھلاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔
ریان پراگ کی ویڈیو وائرل ہوگئی
پنجاب کنگز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ کے دوران کپتان ریان پراگ ڈریسنگ روم میں ویپ کرتے نظر آئے۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ جس کے بعد کرکٹ شائقین نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔
🚨 NO BAN FOR RIYAN PARAG. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) April 30, 2026
- RR captain Riyan Parag has been fined 25% of his match fees for vaping inside the dressing room. pic.twitter.com/mgzLBOJdZ0
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہندوستانی قانون کے مطابق، الیکٹرانک سگریٹ کی ممانعت کے قانون 2019 کے تحت ویپنگ یا ای سگریٹ کا استعمال غیر قانونی ہے۔ یہ ایکٹ ہندوستان میں ای سگریٹ اور ویپس کی پیداوار، فروخت، خرید، درآمد، برآمد اور اشتہار پر پابندی لگاتا ہے، اور کسی بھی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔
اس سے قبل آر آر ٹیم کے منیجر رومی بھنڈر کو گوہاٹی میں رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) کے خلاف میچ کے دوران ڈگ آؤٹ میں موبائل فون استعمال کرنے پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ اور سخت وارننگ دی گئی تھی۔
آئی پی ایل 2026 میں ریان پراگ کی کارکردگی
فی الحال، ریان پراگ کی کپتانی میں، راجستھان رائلز 9 میچوں میں 6 جیت اور 3 ہار کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ٹیم کے 12 پوائنٹس ہیں اور نیٹ رن ریٹ 0.617 ہے۔ تاہم کپتان پراگ کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ انہوں نے 9 میچوں میں 14.63 کی اوسط اور 124.47 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ صرف 117 رنز بنائے ہیں۔ راجستھان رائلز کا اگلا مقابلہ جمعہ کو جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلس سے ہوگا۔
