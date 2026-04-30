ETV Bharat / sports

بی سی سی آئی نے ای سگریٹ پینے پر ریان پراگ پر بھاری جرمانہ عائد کیا

بی سی سی آئی نے راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کے خلاف ای سگریٹ پینے پر بڑی کارروائی کی ہے۔

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں لائیو میچ کے دوران ای سگریٹ پینے پر سخت سزا سنائی ہے۔

ریان پراگ پر جرمانہ عائد کیا گیا

راجستھان رائلز کے کپتان ریان پراگ کو آئی پی ایل 2026 کے 40ویں میچ کے دوران کھلاڑیوں اور ٹیم آفیشلز کے لیے آئی پی ایل ضابطہ اخلاق کے لیول 1 کی خلاف ورزی کرنے پر ان کی میچ فیس کا 25 فیصد جرمانہ اور ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ دیا گیا ہے۔

ریان پر آئی پی ایل کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.21 کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس کا تعلق اس طرز عمل سے ہے جس سے کھیل کی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ پنجاب کنگز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ کی دوسری اننگز کے دوران پیش آیا، جب ریان کو ڈریسنگ روم کے اندر ای سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا گیا۔

ریان نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے میچ ریفری امیت شرما کی طرف سے دی گئی سزا کو قبول کر لیا۔ بی سی سی آئی آئی پی ایل کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے مجرم ٹیم، اس کے عہدیداروں اور کھلاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے لیے دیگر آپشنز پر بھی غور کر رہا ہے۔

ریان پراگ کی ویڈیو وائرل ہوگئی

پنجاب کنگز اور راجستھان رائلز کے درمیان میچ کے دوران کپتان ریان پراگ ڈریسنگ روم میں ویپ کرتے نظر آئے۔ ان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔ جس کے بعد کرکٹ شائقین نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو سخت سے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہندوستانی قانون کے مطابق، الیکٹرانک سگریٹ کی ممانعت کے قانون 2019 کے تحت ویپنگ یا ای سگریٹ کا استعمال غیر قانونی ہے۔ یہ ایکٹ ہندوستان میں ای سگریٹ اور ویپس کی پیداوار، فروخت، خرید، درآمد، برآمد اور اشتہار پر پابندی لگاتا ہے، اور کسی بھی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے۔

اس سے قبل آر آر ٹیم کے منیجر رومی بھنڈر کو گوہاٹی میں رائل چیلنجرز بنگلور (آر سی بی) کے خلاف میچ کے دوران ڈگ آؤٹ میں موبائل فون استعمال کرنے پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ اور سخت وارننگ دی گئی تھی۔

آئی پی ایل 2026 میں ریان پراگ کی کارکردگی

فی الحال، ریان پراگ کی کپتانی میں، راجستھان رائلز 9 میچوں میں 6 جیت اور 3 ہار کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ٹیم کے 12 پوائنٹس ہیں اور نیٹ رن ریٹ 0.617 ہے۔ تاہم کپتان پراگ کی کارکردگی مایوس کن رہی ہے۔ انہوں نے 9 میچوں میں 14.63 کی اوسط اور 124.47 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ صرف 117 رنز بنائے ہیں۔ راجستھان رائلز کا اگلا مقابلہ جمعہ کو جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلس سے ہوگا۔

یہ بھی پڑھیں: حیدرآباد نے آئی پی ایل کی تاریخ میں چوتھے سب سے زیادہ رنز کا تعاقب کرتے ہوئے ممبئی کو شکست دی

TAGGED:

HEAVY FINE ON RIYAN PRAG
RIYAN PRAG SMOKING E CIGARETTE
بی سی سی آئی
IPL 2026
RIYAN PARAG VAPING

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.