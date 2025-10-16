ETV Bharat / sports

بی سی سی آئی نے کر دی بڑی غلطی، رنجی ٹرافی کے پہلے میچ میں کر ڈالی یہ عجیب و غریب حرکت

ممبئی اور جموں وکشمیر کے رنجی ٹرافی کے میچ میں BCCI کی ایک بڑی غلطی کا انکشاف ہوا۔ جس سے شائقین میں الجھن پھیل گئی۔

bcci big blunder in ranji trophy mumbai vs jammu kashmir match sarfaraz musheer mix up sparks confusion Urdu News
نمائندہ تصویر (فائل) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 10:07 AM IST

3 Min Read
حیدرآباد: رانجی ٹرافی 2025/26 سیزن کا آغاز 15 اکتوبر سے ہوا۔ آج کئی میچ کھیلے گئے۔ سری نگر کے شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں ممبئی کا جموں و کشمیر سے مقابلہ ہوا۔ اس میچ کے دوران بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (BCCI) نے ایک غیر متوقع غلطی کی۔ مداحوں نے فوری طور پر اس بڑی غلطی کو محسوس کیا۔

بی سی سی آئی کی بڑی غلطی

درحقیقت بی سی سی آئی نے ممبئی کے کرکٹرز دو بھائیوں سرفراز خان اور مشیر خان کے ناموں کے حوالے سے ایک بڑی غلطی کی۔ یہ الجھن جموں و کشمیر کے خلاف ممبئی کے میچ کے دوران ہوئی تھی۔ میچ کے آغاز میں بی سی سی آئی کی ویب سائٹ پر آفیشل سکور کارڈ میں سرفراز خان کو غلط طور پر اوپنر کے طور پر درج کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ انہیں فاسٹ باؤلر عاقب نبی نے صفر پر آؤٹ کر دیا تھا۔

bcci big blunder in ranji trophy mumbai vs jammu kashmir match sarfaraz musheer mix up sparks confusion Urdu News
سرفراز خان اور مشیر خان (IANS)

اس سے شائقین میں الجھن پیدا ہو گئی، کیونکہ سرفراز عام طور پر مڈل آرڈر میں بلے بازی کرتے ہیں اور اننگز کھولنے کے لیے نہیں جانا جاتا۔ بعد میں واضح کیا گیا کہ سرفراز کے چھوٹے بھائی مشیر خان نے دراصل اننگز کا آغاز کیا تھا اور میچ کی تیسری گیند پر آؤٹ ہو گئے تھے۔ یہ صرف بی سی سی آئی کے اسکور بورڈ کی غلطی تھی۔ بی سی سی آئی نے بعد میں اسکور کارڈ میں غلطی کو درست کیا جو کافی دیر سے آئی تھی جس سے شائقین میں الجھن پیدا ہوگئی تھی۔

اس میچ میں ممبئی کے لیے مشیر کے تین گیندوں پر صفر پر آؤٹ ہونے کے بعد، آیوش مہاترے (28) اور اجنکیا رہانے (27) نے دوسرے وکٹ کے لیے 61 رنز کی شراکت قائم کی۔ سرفراز نے پھر 48 گیندوں پر چھ چوکے اور ایک چھکا لگا کر 42 رنز بنائے۔ سدھیش لاڈ اور شمس ملانی فی الحال بالترتیب 86 اور 23 پر بیٹنگ کر رہے ہیں، جب ممبئی 302/5 تک پہنچ گیا ہے۔

