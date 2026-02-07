انڈر 19 ورلڈ کپ 2026: بھارت کی تاریخی فتح، بی سی سی آئی نے 7.5 کروڑ روپے انعام کا کیا اعلان
بی سی سی آئی کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے کہاکہ ’پورا ملک انڈر 19 ٹیم کی تاریخی کامیابی پر فخر محسوس کررہا ہے‘۔
Published : February 7, 2026 at 1:36 PM IST
نئی دہلی: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے انڈر 19 ورلڈ کپ 2026 جیتنے والی بھارتی ٹیم کے لیے 7.5 کروڑ روپے انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے فائنل میں انگلینڈ کو 100 رنز سے شکست دے کر چھٹی مرتبہ انڈر 19 عالمی خطاب اپنے نام کیا۔
بی سی سی آئی کے سکریٹری دیواجیت سائکیا نے ٹیم کی شاندار کارکردگی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا، “پورا ملک اور بی سی سی آئی ہماری انڈر 19 ٹیم کی اس تاریخی کامیابی پر فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ٹیم نے پورے ٹورنامنٹ میں ناقابلِ شکست رہتے ہوئے فائنل میں انگلینڈ کو زبردست شکست دی۔ اس شاندار کامیابی پر 7.5 کروڑ روپے کا انعام دیا جائے گا۔”
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر کہا، “بھارت کی کرکٹ صلاحیت ایک بار پھر دنیا کے سامنے آئی ہے۔ انڈر 19 ٹیم کی یہ جیت نوجوان کھلاڑیوں کے لیے باعثِ تحریک بنے گی۔”
ہرارے، زمبابوے میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 411/9 کا شاندار اسکور کھڑا کیا۔ نوجوان بلے باز ویبھَو سوریہ ونشی نے محض 80 گیندوں پر 175 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، جس میں 15 چوکے اور 15 چھکے شامل تھے۔ کپتان آیوش مہاترے نے 53 جبکہ ابھگیان کنڈو نے 40 رنز کا اہم تعاون دیا۔
جواب میں انگلینڈ کی ٹیم 412 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے دباؤ میں آ گئی۔ اگرچہ کالب فالکنر نے 115 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، مگر پوری ٹیم ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔
بھارت نے اس فائنل میں 31 چھکے لگا کر یوتھ ون ڈے فائنل میں سب سے زیادہ چھکوں کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ یہ بھارت کا چھٹا انڈر 19 ورلڈ کپ خطاب ہے، اس سے قبل ٹیم 2000، 2008، 2012، 2018 اور 2022 میں بھی چیمپئن رہ چکی ہے۔