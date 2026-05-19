بی سی سی آئی نے افغانستان سیریز کے لیے بھارتی ٹیم کا اعلان کیا، چار نئے کھلاڑی شامل
بھارت نے افغانستان سیریز کے لیے ٹیسٹ اور ون ڈے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 5:57 PM IST
نئی دہلی: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے افغانستان کے خلاف 6 جون سے شروع ہونے والی ہوم سیریز کے لیے ٹیم انڈیا کے سکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سیریز ایک ٹیسٹ اور تین ون ڈے پر مشتمل ہو گی۔
شبمن گل ٹیم کی کپتانی جاری رکھیں گے تاہم ٹیم میں کچھ اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ سینئر فاسٹ باؤلرز جسپریت بمراہ اور رویندرا جدیجا کو سیریز کے لیے آرام دیا گیا ہے جب کہ پہلی بار چار نئے کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔
چار نئے کھلاڑیوں کو موقع ملے گا
مانو ستھر، گرنور برار، اور ہرش دوبے کو اپنا پہلا ٹیسٹ کال اپ موصول ہوا ہے، جبکہ پرنس یادیو اور گرنور برار کو ان کا ون ڈے ڈیبیو ملا ہے۔ انہوں نے یہ موقع انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے موجودہ سیزن میں اپنی شاندار کارکردگی کی بدولت حاصل کیا۔
یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رشبھ پنت کو ٹیسٹ نائب کپتانی سے ہٹا دیا گیا ہے، کے ایل راہل کو نیا نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم پنت کو ٹیسٹ اسکواڈ میں برقرار رکھا گیا ہے۔ روہت شرما اور ہاردک پانڈیا کو بھی سیریز سے قبل اپنی فٹنس ثابت کرنا ہوگی۔
افغانستان سیریز کے لیے ہندوستان کا ون ڈے سکواڈ: شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، شریاس آئیر (نائب کپتان)، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادو، ارشدیپ سنگھ، پرسدھ کرشنا، پرنس یادو، گورنور براڑ۔
افغانستان سیریز کے لیے ہندوستان کا ٹیسٹ اسکواڈ: شبمن گل (کپتان)، یشسوی جیسوال، کے ایل راہول (نائب کپتان)، سائی سدرشن، رشبھ پنت، دیو دت پڈیکل، نتیش کمار ریڈی، واشنگٹن سندر، کلدیپ یادیو، محمد سراج، پرسدھ کرشنا، مانو سوتھر، ، گرونور براڑ، پرسدھ کرشنا۔
بھارت افغانستان سیریز کا شیڈول
ٹیسٹ میچ کا شیڈول
پہلا اور واحد ٹیسٹ 6-10 جون کو نیو چنڈی گڑھ میں کھیلا جائے گا
ون ڈے سیریز کا شیڈول
دھرم شالہ میں پہلا یک روزہ مقابلہ۔ 14 جون
لکھنؤ میں دوسرا یک روزہ مقابلہ- 17 جون
چنئی میں تیسرا یک روزہ مقابلہ- 20 جون