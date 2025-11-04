بھارت اور پاکستان کرکٹ کے میدان میں پھر ٹکرائیں گے، بی سی سی آئی نے ٹیم کا اعلان کر دیا
ایشیا کپ: سلیکشن کمیٹی نے قطر میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے لیے ٹیم کا انتخاب کر لیا ہے۔
Published : November 4, 2025 at 1:09 PM IST
حیدرآباد: سوریہ کمار یادو کی کپتانی میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے دبئی میں ایشیا کپ ٹورنامنٹ کا 17واں ایڈیشن اپنے نام کرلیا، اس طرح ٹائٹل جیت کر ہندوستان نویں بار چمپئن بن گیا۔ اب ایک بار پھر ایشیا کپ ہونے والا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اس ٹورنامنٹ کے لیے ہندوستان کی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
درحقیقت ایشین کرکٹ کونسل نے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ٹورنامنٹ میں بھارت سمیت کل آٹھ ٹیمیں حصہ لیں گی جنہیں دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بھارت اور پاکستان اے کی ٹیموں کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا ہے اور شائقین ان دونوں ٹیموں کے درمیان میچ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹورنامنٹ 14 نومبر سے شروع ہوگا۔
🚨 News— BCCI (@BCCI) November 4, 2025
India’s squad for Rising Star Asia Cup announced. Details 🔽https://t.co/6JnMQBUGEp#AsiaCupRisingStars
بھارتی ٹیم کا اعلان
ہندوستان نے آج اپنی ٹیم کا اعلان کیا۔ آسٹریلیا کے دورے پر ٹی 20 میچ کھیلنے والے جیتیش شرما کو انڈیا اے ٹیم میں برقرار رکھا گیا ہے۔ انہیں کپتان بھی مقرر کیا گیا ہے۔ پریانش آریہ، ویبھو سوریاونشی، اور نیہا ودھیرا ٹیم میں نمایاں نام ہیں۔ نمن دھیر کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ان تمام کھلاڑیوں نے آئی پی ایل میں اپنی شناخت بنائی ہے۔
بی سی سی آئی نے میڈیا ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا، "سینئر مینز سلیکشن کمیٹی نے قطر میں ہونے والے ایشین کرکٹ کونسل کے رائزنگ اسٹارز ایشیا کپ کے لیے انڈیا اے ٹیم کا انتخاب کیا ہے۔ یہ ٹورنامنٹ 14 سے 23 نومبر 2025 تک دوحہ کے ویسٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔"
رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کے لیے انڈیا اے اسکواڈ
پریانش آریہ، ویبھو سوریاونشی، نہال وڈھیرا، نمن دھیر (نائب کپتان)، سوریانش شیڈگے، جیتیش شرما (کپتان/وکٹ کیپر)، رمندیپ سنگھ، ہرش دوبے، آشوتوش شرما، یش ٹھاکر، گرجاپنیت سنگھ، وجے کمار ویشاک، ابھویریشیک سنگھ، ابویریشیک سنگھ، پو یُویرشیک شرما
اسٹینڈ بائی کھلاڑی اس طرح ہیں: گرنور سنگھ برار، کمار کشاگرا، تنوش کوٹیان، سمیر رضوی، شیخ رشید۔
اس ٹورنامنٹ میں بھارت اور پاکستان اے ٹیموں کے درمیان میچ 16 نومبر کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ اس میچ سے قبل بھارت اپنا پہلا میچ 14 نومبر کو یو اے ای کے خلاف کھیلے گا۔ اس ٹورنامنٹ کے لیے بھارت اور پاکستان کے علاوہ یو اے ای اور عمان کو گروپ اے میں رکھا گیا ہے جب کہ گروپ بی میں سری لنکا، افغانستان، بنگلہ دیش اور ہانگ کانگ کو رکھا گیا ہے۔
رائزنگ اسٹارز چیمپئن شپ انڈیا اے ٹیم کا شیڈول
انڈیا اے بمقابلہ متحدہ عرب امارات - 14 نومبر (شام 5 بجے)
انڈیا اے بمقابلہ پاکستان اے - 16 نومبر (شام 8 بجے)
انڈیا اے بمقابلہ عمان - 18 نومبر (شام 8 بجے)