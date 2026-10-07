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اگرکر کے جانے کے بعد بی سی سی آئی نے ایک ہی دن میں چار ٹیموں کا کیا اعلان، دیکھیں کس ٹیم میں کس کھلاڑی کو ملی جگہ؟

اس اعلان میں اسمرتی مندھانا کو کپتان بنانا اور بھونیشور کمار کی ٹیم انڈیا میں واپسی سب سے خاص رہے۔

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بی سی سی آئی نے ایک دن میں چار ٹیموں کا اعلان کیا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 7, 2026 at 2:03 PM IST

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ممبئی: بھارتی کرکٹ بورڈ (BCCI) کی سلیکشن کمیٹی نے منگل کے روز چار اہم ٹیموں کا اعلان کر دیا۔ سابق چیف سلیکٹر اجیت اگرکر کا 4 اکتوبر کو دورِ اقتدار ختم ہونے کے بعد پہلی بار سلیکشن کمیٹی نے ٹیم انڈیا کے اسکواڈز کا اعلان کیا ہے، جس میں کئی بڑے اور چونکا دینے والے بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہیں۔ ان میں سب سے خاص بات ٹیم انڈیا کے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں تجربہ کار تیز گیند باز بھونیشور کمار کی چار سال بعد اچانک واپسی، اسمرتی مندھانا کو خاتون ٹیم کا کپتان مقرر کرنا اور 'انڈیا اے' ٹیم میں سینئر کھلاڑیوں کو شامل کرنا ہے۔

بورڈ نے 6 اکتوبر کو نیوزی لینڈ کے دورے پر جانے والی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے لیے 16 رکنی اسکواڈ اور تین غیر سرکاری (ان آفیشل) ٹیسٹ میچوں کے لیے 'انڈیا اے' ٹیم کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ، زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز کھیلنے والی خواتین کی ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے ٹیموں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔

نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیم انڈیا کا ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ

بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں پر مشتمل ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز 22 اکتوبر سے ہو رہا ہے۔ اس کے لیے بی سی سی آئی نے منگل کو 16 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا نام سوئنگ ماسٹر بھونیشور کمار کا ہے، جو 4 سال بعد ایک بار پھر نیلی جرسی میں نظر آئیں گے۔

ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ: شرییاس ائیر (کپتان)، ابھشیک شرما، سنجو سیمسن، ویبھو سوریاونشی، ایشان کشن، تلک ورما، اشر پٹیل، شیوم دوبے، نتیش کمار ریڈی، نمن دھیر، پرنس یادو، مینک یادو، ارشدیپ سنگھ، بھونیشور کمار، ورون چکرورتی، کلدیپ یادو۔

نیوزی لینڈ کے خلاف 'انڈیا اے' اسکواڈ

اس کے ساتھ ساتھ بورڈ نے نیوزی لینڈ اے کے خلاف تین ان آفیشل ٹیسٹ میچوں کے لیے 'انڈیا اے' اسکواڈ کا بھی اعلان کیا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس اسکواڈ میں سینئر نیشنل ٹیم کے نائب کپتان کے ایل راہول، اوپنر یشسوی جیسوال اور مڈل آرڈر بلے باز دیودت پڈیکل سمیت 11 ٹیسٹ کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے۔

'انڈیا اے' اور 'نیوزی لینڈ اے' کے درمیان پہلا 4 روزہ میچ 24 سے 28 اکتوبر تک لنکن میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ 31 اکتوبر سے 3 نومبر تک کرائسٹ چرچ میں اور تیسرا مقابلہ 7 سے 10 نومبر تک دوبارہ لنکن کے میدان پر ہوگا۔

'انڈیا اے' ٹیم میں صرف تین ایسے کھلاڑی شامل ہیں جنہوں نے ابھی تک انٹرنیشنل کرکٹ میں ڈیبیو (شروعات) نہیں کیا ہے۔ ان میں ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل رنز بنانے والے اسمرن راوی چندرن، ودربھ کے بلے باز یش راٹھور اور بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز مکیش چودھری شامل ہیں۔

انڈیا اے (India A) مکمل اسکواڈ:

یشسوی جیسوال، لوکیش راہول، دیودت پڈیکل، راوی چندرن اسمرن، رشبھ پنت، دھرو جوریل (کپتان)، واشنگٹن سندر، عاقب نبی، آکاش دیپ، انشول کمبوج، مانو سوتھار، مکیش چودھری، سائی سدھرشن، یش راٹھور اور مکیش کمار۔

بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کا اعلان (زمبابوے سیریز)

بی سی سی آئی نے منگل کے روز زمبابوے کے خلاف ہوم سیریز کے لیے بھارتی خواتین کی ٹی ٹوئنٹی اور ون ڈے ٹیموں کا بھی باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس ٹیم میں اسمرتی مندھانا کو کپتان مقرر کیا گیا ہے، کیونکہ ہرمن پریت کور نے ایک دن پہلے ہی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے علاوہ، شیفالی ورما کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم کا اور دیپتی شرما کو ون ڈے ٹیم کا نائب کپتان (وائس کیپٹن) بنایا گیا ہے۔

بھارت اور زمبابوے کے درمیان 3 میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز رائے پور میں 16، 18 اور 20 اکتوبر کو کھیلی جائے گی۔ اس کے بعد، 3 میچوں پر مشتمل ون ڈے سیریز وڈودرا میں 23، 25 اور 28 اکتوبر کو منعقد ہوگی۔

بھارتی خواتین کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم:

اسمرتی مندھانا (کپتان)، شیفالی ورما، نکی پرساد، ہرمن پریت کور، انوشکا شرما، رچا گھوش، جی کمالینی، دیپتی شرما، پریما راوت، شری چرنی، نندنی شرما، کرانتی گوڑ، اروندھتی ریڈی، جنتی منی کلیتا، مینو مانی۔

بھارتی خواتین کی ون ڈے (ODI) ٹیم:

اسمرتی مندھانا (کپتان)، شیفالی ورما، پرتیکا راول، ہرمن پریت کور، ہرلین دیول، تیجل ہسبنس، دیپتی شرما، رچا گھوش، یستیکا بھاٹیا، ویشنوی شرما، نندنی شرما، شری ⁠چرنی، کرانتی گوڑ، سیالی ستگھرے، رینوکا ٹھاکر۔

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TAGGED:

BCCI की सिलेक्शन कमेटी
INDIA A SQUAD VS NZ
INDIA T20 SQUAD VS NZ
بی سی سی آئی کی سیلیکشن کمیٹی
BCCI ANNOUNCED FOUR TEAMS

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