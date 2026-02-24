بنگلہ دیش کے سابق کرکٹر پر جنسی ہراسانی کا کیس، خاتون کرکٹر نے لگایا الزام، کرکٹر پر عائد کر دی گئی پابندی
جنسی ہراسانی کے الزامات: بنگلہ دیش کی سابق ویمن کپتان جہاں آرا عالم نے سابق کرکٹر منظور الاسلام پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔
Published : February 24, 2026 at 11:29 AM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے اتوار کو ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے سابق بین الاقوامی کرکٹر منظور الاسلام (منجور الاسلام) کو کرکٹ سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ منظور الاسلام (منجور الاسلام) کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات کی تحقیقات کے بعد بورڈ میٹنگ میں لیا گیا۔ بورڈ کے مطابق تحقیقات میں جہاں آرا عالم کی جانب سے لگائے گئے چار الزامات کا جائزہ لیا گیا۔ جب کہ دو الزامات ناکافی شواہد کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکے، باقی دو میں بدانتظامی کے ابتدائی ثبوت ملے۔
سابق ویمن کپتان نے الزامات لگائے تھے
بورڈ نے پایا کہ ان کا رویہ پیشہ ورانہ معیار کے مطابق نہیں تھا اور سپریم کورٹ کے متعلقہ رہنما خطوط کے تحت ہراساں کرنے کی تعریف میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی خواتین کی سابق کپتان جہاں آرا عالم نے 2022 کے ورلڈ کپ کے دوران منظور الاسلام (منجور الاسلام) پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ بورڈ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیٹی تشکیل دی اور یہ فیصلہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا گیا۔ منظور الاسلام (منجور الاسلام) اس وقت خواتین کی ٹیم کی سلیکٹر اور منیجر تھے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کا معاہدہ 30 جون 2025 کو ختم ہو گیا تھا۔
بورڈ نے کیا کہا؟
بی سی بی نے ان الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، "بنگلہ دیش خواتین کی قومی ٹیم کی سابق کپتان جہاں آرا عالم کی شکایت کی تحقیقات کے لیے بورڈ کی جانب سے بنائی گئی آزاد تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج کی بنیاد پر، بورڈ نے سابق قومی کرکٹر منظور الاسلام (منجور الاسلام) پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے دائرۂ اختیار میں تمام براہ راست یا بالواسطہ کام یا کرکٹ سے متعلق سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔"
بورڈ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے، "بی سی بی کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لے رہا ہے اور رپورٹ کی بنیاد پر ضروری سمجھا جانے والا کوئی بھی اضافی قدم اٹھائے گا۔" اس کے علاوہ بورڈ نے ویمن بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے پہلے ایڈیشن کے شیڈول کی بھی منظوری دے دی ہے جو کہ ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں 4 سے 14 اپریل 2026 تک کھیلی جائے گی۔