ETV Bharat / sports

بنگلہ دیش کے سابق کرکٹر پر جنسی ہراسانی کا کیس، خاتون کرکٹر نے لگایا الزام، کرکٹر پر عائد کر دی گئی پابندی

جنسی ہراسانی کے الزامات: بنگلہ دیش کی سابق ویمن کپتان جہاں آرا عالم نے سابق کرکٹر منظور الاسلام پر جنسی ہراسانی کا الزام لگایا تھا۔

bcb bans former cricketer Manjurul Islam over sexual harassment allegations Urdu News
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 24, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ڈھاکہ: بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) نے اتوار کو ایک بڑا فیصلہ سناتے ہوئے سابق بین الاقوامی کرکٹر منظور الاسلام (منجور الاسلام) کو کرکٹ سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا۔ یہ فیصلہ منظور الاسلام (منجور الاسلام) کے خلاف جنسی ہراسانی کے الزامات کی تحقیقات کے بعد بورڈ میٹنگ میں لیا گیا۔ بورڈ کے مطابق تحقیقات میں جہاں آرا عالم کی جانب سے لگائے گئے چار الزامات کا جائزہ لیا گیا۔ جب کہ دو الزامات ناکافی شواہد کی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکے، باقی دو میں بدانتظامی کے ابتدائی ثبوت ملے۔

سابق ویمن کپتان نے الزامات لگائے تھے

بورڈ نے پایا کہ ان کا رویہ پیشہ ورانہ معیار کے مطابق نہیں تھا اور سپریم کورٹ کے متعلقہ رہنما خطوط کے تحت ہراساں کرنے کی تعریف میں آتا ہے۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش کی خواتین کی سابق کپتان جہاں آرا عالم نے 2022 کے ورلڈ کپ کے دوران منظور الاسلام (منجور الاسلام) پر جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا۔ بورڈ نے معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک آزاد کمیٹی تشکیل دی اور یہ فیصلہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد کیا گیا۔ منظور الاسلام (منجور الاسلام) اس وقت خواتین کی ٹیم کی سلیکٹر اور منیجر تھے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ان کا معاہدہ 30 جون 2025 کو ختم ہو گیا تھا۔

بورڈ نے کیا کہا؟

بی سی بی نے ان الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، "بنگلہ دیش خواتین کی قومی ٹیم کی سابق کپتان جہاں آرا عالم کی شکایت کی تحقیقات کے لیے بورڈ کی جانب سے بنائی گئی آزاد تحقیقاتی کمیٹی کے نتائج کی بنیاد پر، بورڈ نے سابق قومی کرکٹر منظور الاسلام (منجور الاسلام) پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے دائرۂ اختیار میں تمام براہ راست یا بالواسطہ کام یا کرکٹ سے متعلق سرگرمیوں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔"

بورڈ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے، "بی سی بی کمیٹی کی سفارشات کا جائزہ لے رہا ہے اور رپورٹ کی بنیاد پر ضروری سمجھا جانے والا کوئی بھی اضافی قدم اٹھائے گا۔" اس کے علاوہ بورڈ نے ویمن بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے پہلے ایڈیشن کے شیڈول کی بھی منظوری دے دی ہے جو کہ ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں 4 سے 14 اپریل 2026 تک کھیلی جائے گی۔

یہ بھی پڑھیں:

سیمی فائنل میں پہنچنا ذرا مشکل، جنوبی افریقہ نے بھارت کی جیت کا سلسلہ روک دیا، احمد آباد میں بھارت کو چھیاتر رنز سے شکست

سوپر ایٹ میں پہنچنے کا فائدہ: پاکستان، بھارت اور زمبابوے سمیت آٹھ ٹیموں کو 2028 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹ کنفرم

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا بائیکاٹ کا اعلان آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر بڑا بیان جاری کر دیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت، مگر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار

بی سی سی آئی نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر خاموشی توڑی، پندرہ فروری والے میچ پر دیا بڑا بیان

پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

TAGGED:

WOMAN CRICKETER SEXUAL HARASSMENT
SEXUAL HARASSMENT ALLEGATIONS
BCB BANS FORMER CRICKETER
SEXUAL HARASSMENT OF WOMAN
CRICKETER ACCUSED SEXUAL HARASSMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.