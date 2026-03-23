کرکٹ کے میدان میں کارڈیک اریسٹ؛ بریلی میں میچ کے دوران بائیس سالہ طالب علم کی موت
حافظ گنج تھانہ علاقہ کے ہرہر پور متکلی گاؤں کا رہنے والا ثاقب اپنے دوستوں کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا۔
Published : March 23, 2026 at 10:00 AM IST
بریلی، اترپردیش: حافظ گنج تھانہ علاقے کے ہرہر پور متاکلی گاؤں میں جمعہ کو کرکٹ میچ کے دوران ایک 22 سالہ نوجوان کی اچانک موت ہو گئی۔ ہونہار طالب علم جو عید منانے گھر آیا ہوا تھا، اس کی موت سے خاندان کے افراد رنج و غم میں ہیں جب کہ گاؤں میں صدمے کی لہر دوڑ گئی۔ نوجوان بریلی شہر میں ڈگری بی ایڈ کر رہا تھا۔
بتایا گیا کہ ہرہر پور متکلی گاؤں کے رہائشی رئیس احمد کا بیٹا ثاقب بی ایڈ کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ بریلی شہر میں وہ عید کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا تھا۔ گزشتہ جمعہ کو وہ گاؤں کے قریب اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران انہیں اچانک سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا اور وہ میدان میں گر گئے۔ اس کے ساتھ کھیلنے والے اس کے دوستوں نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی لیکن اس کی حالت تیزی سے بگڑتی گئی۔ ساتھی کھلاڑیوں نے اسے اسپتال پہنچایا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ اچانک دل کا دورہ پڑنے (کارڈیک اریسٹ) کا معاملہ تھا۔ نوجوانوں میں اس طرح کے اچانک دل کے دورے سنگین تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ثاقب خاندان کا لاڈلا تھا۔ وہ بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق رکھتے تھے اور مقامی ٹورنامنٹس میں ایک فاتح و غالب کھلاڑی کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ثاقب کی موت سے اہل خانہ میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خاندان کا رو رو کر برا حال ہے۔