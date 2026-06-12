بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر پہلی ون ڈے سیریز جیت لی
آسٹریلیا کا آغاز خراب رہا، صفر رن پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ اس طرح بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو پانچ وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : June 12, 2026 at 12:03 PM IST
حیدرآباد: ڈھاکہ میں کھیلے گئے تین میچوں کی سیریز کے دوسرے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز میں 0-2 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی۔ اس فتح کے ساتھ بنگلہ دیش نے اپنی کرکٹ تاریخ میں آسٹریلیا کے خلاف پہلی سیریز جیتنے کا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ بارش کی وجہ سے کھیل میں رکاوٹ کے بعد 192 کے ترمیم شدہ ڈک ورتھ لوئس سسٹم (DLS) کے تحت ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے میزبان نے آسٹریلیا کو شکست دی۔
بارش کے باعث میچ کو 42 اوورز تک محدود کر دیا گیا، آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 192 رنز کا ہدف دیا، میزبان ٹیم نے ہدف کا تعاقب آسانی سے کر لیا۔ سومیا سرکار (42)، نظم الحسین شانتو (41) اور توحید ہرد (40 ناٹ آؤٹ) نے صرف 35 اوورز میں ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اس دوران بنگلہ دیش نے پانچ وکٹیں گنوائیں۔ نیتھن ایلس کے علاوہ تمام گیند بازوں نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
Unforgettable Win! Bangladesh defeat Australia and clinch the ODI series! The Tigers roar loud at home! 🏏 🇧🇩 pic.twitter.com/0aNH0qh5Zo— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
ساتویں وکٹ کے لیے 103 رنز کی شراکت
میچ میں آسٹریلیا کا آغاز خراب رہا، اس نے صفر رنز پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ ٹیم 81 کے اسکور پر 6 پر محدود رہ گئی تھی۔ مارنس لیبسچین (55 ناٹ آؤٹ) اور زیویئر بارٹلیٹ (52) نے پھر 115 گیندوں پر ساتویں وکٹ کے لیے 103 رنز کی شراکت قائم کر کے ٹیم کو تھوڑا مستحکم کیا۔ جوش انگلس نے 34 رنز بنائے لیکن کوئی اور بلے باز کارکردگی کے تسلسل کو برقرار نہ رکھ سکا۔ تسکین احمد اور مستفیض الرحمان نے تین تین وکٹیں حاصل کیں۔
Bangladesh won by 5 wickets (DLS Method) | Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚Australia ODI Series 2026!— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) June 11, 2026
2nd ODI | 11th June 2026 | 11:00 AM (BST)
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پہلی بار تین میچوں کی سیریز جیت لی
اس سے قبل 2005 میں کارڈف میں نیٹ ویسٹ ٹرائی سیریز میں بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو پانچ وکٹوں سے شکست دی تھی۔ تاہم، ٹیم نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے ناقابل تسخیر برتری حاصل کی اور تین میچوں کی سیریز جیت لی۔
تین T20I بھی کھیلیں گی دونوں ٹیمیں
دونوں ٹیمیں تین T20I بھی کھیلیں گی اور آسٹریلیا کھیل کے مختصر ترین فارمیٹ میں واپسی کے لیے کوشاں ہوگا۔ نظم الحسین شانتو سیریز میں اب تک دو میچوں میں 108 رنز بنا کر سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی ہیں۔ مستفیض الرحمان دو میچوں میں پانچ وکٹیں لے کر سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر رہے ہیں۔