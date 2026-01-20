آئی سی سی کی وارننگ پر بنگلہ دیش نے سخت رویہ اپنایا، بنگلہ دیش حکومت کے اسپورٹس ایڈوائزر نے اہم بیان دیا
بنگلہ دیش حکومت کے اسپورٹس ایڈوائزر نے بھارت میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلنے کے حوالے سے بڑا بیان دیا ہے۔
Published : January 20, 2026 at 6:22 PM IST
ڈھاکہ: بنگلہ دیش حکومت کے کھیلوں کے مشیر آصف نذرول نے منگل کے روز کہا کہ بنگلہ دیش اپنے موقف پر قائم ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچوں کے لیے بھارت جانے کے خلاف ہے۔ نذرل نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) بھارت کے دباؤ میں کوئی غیر منصفانہ شرائط عائد کرتی ہے تو بنگلہ دیش انہیں قبول نہیں کرے گا۔
منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نذرل نے کہا کہ اگر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) بھارتی کرکٹ بورڈ کے دباؤ کے سامنے جھکتی ہے اور ہم پر کوئی غیر معقول شرائط عائد کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ہم انہیں قبول نہیں کریں گے۔
ان کا مزید کہنا تھا، "ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب پاکستان نے کہا کہ وہ بھارت کا سفر نہیں کرے گا، اور آئی سی سی نے مقام تبدیل کر دیا، ہم نے منطقی بنیادوں پر مقام کی تبدیلی کا کہا ہے، اور ہم پر غیر معقول دباؤ کے ذریعے بھارت میں کھیلنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا۔"
واضح رہے کہ میڈیا نے اس سے قبل یہ خبر دی تھی کہ آئی سی سی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ سے 21 جنوری تک حتمی فیصلہ کرنے کو کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش اپنے میچز کھیلنے کے لیے بھارت کا سفر نہیں کرتا ہے تو ان کی جگہ دوسری ٹیم لی جائے گی جو رینکنگ کی بنیاد پر اسکاٹ لینڈ ہو سکتی ہے۔