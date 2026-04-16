بنگلہ دیش کے اسٹار گیند باز روبیل حسین نے بین الاقوامی کرکٹ کو کہا الوداع
159 انٹرنیشنل میچز کھیلنے والے بنگلہ دیشی تیز گیند باز روبیل حسین نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔
Published : April 16, 2026 at 1:24 PM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ سیزن 2026 کے درمیان بنگلہ دیش سے کرکٹ شائقین کے لیے اہم خبر سامنے آرہی ہے جہاں تیز گیند باز روبیل حسین نے بین الاقوامی کرکٹ سے سبکدوش ہونے کا اعلان کردیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بنگلہ دیشی تیز گیند باز کا ایک دہائی پر محیط کریئر اختتام کو پہنچ گیا۔ روبیل نے اپنی آخری بین الاقوامی سیریز 2021 میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلی تھی۔
روبیل نے فیس بک پر ریٹائرمنٹ کی جانکاری دی
36 سالہ تیز گیند باز نے فیس بک پر پوسٹ کیے گئے ایک جذباتی پیغام میں اپنے فیصلے سے متعلق ایک پوسٹ کی۔ روبیل نے لکھا: "قومی ٹیم کے لیے کھیلنا میرے لیے ہمیشہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب کسی کو انٹرنیشنل کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بین الاقوامی کرکٹ کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا جاری رکھیں گے
تاہم، روبیل نے اس کھیل سے منسلک رہنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا جاری رکھیں گے۔ انھوں نے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کے کرکٹ کے سفر کے دوران ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے مزید کہا: "میرا ارادہ ڈومیسٹک کرکٹ کو جاری رکھنے کا ہے۔ میں اپنے خاندان، دوستوں، میڈیا کے اراکین اور اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں بھی میرا ساتھ دیتے رہیں گے۔"
We thank fast bowler Rubel Hossain for his service to Bangladesh cricket. Rubel Hossain, Bangladesh’s hero in some of the country’s most memorable victories, has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/pJmfeVYOgq— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) April 15, 2026
روبیل حسین کا کرکٹ کیرئیر
روبیل کا بین الاقوامی کرکٹ کیریئر ایک دہائی پر محیط تھا۔ انہوں نے 27 ٹیسٹ میچوں میں 36 وکٹیں، 104 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں (ODI) میں 129 وکٹیں اور 28 ٹی توئنٹی بین الاقوامی میچوں میں 28 وکٹیں حاصل کیں۔
اپنا آخری بین الاقوامی میچ کھیلنے کے بعد بھی روبیل ڈومیسٹک کرکٹ میں سرگرم رہے۔ حال ہی میں 2024 میں، انھوں نے 'پرائم بینک کرکٹ کلب' کے لیے میچ کھیلے۔ اس کے علاوہ، انھوں نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ (BPL) میں کھیلنا جاری رکھا، لیگ میں کل آٹھ ٹیموں کی نمائندگی کی اور مجموعی طور پر 89 میچ کھیلے۔
