بنگلہ دیش نے بھارت سے کھیلنے کے لیے دورہ آئرلینڈ ملتوی کر دیا
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے آئرلینڈ کے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے دورے ملتوی کر دیا ہے۔
Published : March 22, 2026 at 3:20 PM IST|
Updated : March 22, 2026 at 3:26 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ستمبر سال 2026 میں ہونے والا آئرلینڈ کا دورہ ملتوی کر دیا ہے۔ بورڈ اس عرصے کے دوران ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی میزبانی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ایک اہلکار کے مطابق جب بھارت کے ساتھ سیریز کو 2025 سے ستمبر 2026 میں منتقل کیا گیا تھا، اسی وقت کرکٹ آئرلینڈ سے نئی تاریخیں فراہم کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ آئرلینڈ کرکٹ بورڈ نے ٹور کو 2026 تک ری شیڈول کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ جس کے بعد دونوں بورڈز نے باہمی طور پر سیریز ملتوی کرنے پر اتفاق کیا۔
بنگلہ دیش کا دورۂ آئرلینڈ سال 2027 میں کسی وقت ہو سکتا ہے۔ پہلے سے طے شدہ شیڈول کے مطابق، ہندوستانی کرکٹ ٹیم 28 اگست سال 2026 کو تین ون ڈے اور تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لیے بنگلہ دیش پہنچے گی۔ ون ڈے میچز یکم، تین اور چھ ستمبر کو ہوں گے جب کہ ٹی ٹوئنٹی میچز 9، 12 اور 13 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔
بنگلہ دیش نے حال ہی میں اپنے گھر میں ون ڈے سیریز میں پاکستان کو 2-1 سے شکست دی ہے۔ سیریز جیتنے کے بعد بنگلہ دیش آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں نویں نمبر پر آگیا ہے۔ ٹیم کے 79 ریٹنگ پوائنٹس ہیں، جو دسویں نمبر پر موجود ویسٹ انڈیز سے آگے ہے۔ بنگلہ دیش کی توجہ سال 2027 ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے پر ہے۔ ورلڈ کپ کے لیے براہ راست کوالیفائی کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو 31 مارچ 2027 تک ٹاپ ایٹ میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے کوالیفائنگ ٹورنامنٹ میں کھیلنا ہوگا۔
دورۂ آئرلینڈ کے ملتوی ہونے کے بعد بنگلہ دیش کی نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور بھارت کے خلاف ہوم سیریز کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ اور زمبابوے کے دوروں کا پروگرام ہے۔
بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات گذشتہ چند ماہ سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ بنگلہ دیش نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے میچز کھیلنے کے لیے بھارت کا سفر نہیں کیا اور ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کیا۔ اس لیے فی الحال یہ غیر یقینی ہے کہ آیا ہندوستانی ٹیم ون ڈے اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کرے گی۔ اگر بھارت کا دورہ ملتوی ہو جاتا ہے تو بنگلہ دیش کے پاس کوالیفکیشن کی آخری تاریخ سے پہلے محدود ون ڈے میچ ہوں گے، جو ورلڈ کپ میں ان کے براہ راست داخلے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔
