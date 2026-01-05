مستفیض الرحمان تنازع: بنگلہ دیش نے آئی پی ایل کی نشریات پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی لگا دی
بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا کہ مستفیض الرحمان کو ہٹانے سے متعلق BCCI نے 'کوئی معقول وضاحت' فراہم نہیں کی ہے۔
Published : January 5, 2026 at 2:26 PM IST
نئی دہلی: بنگلہ دیش کے تیز گیند باز مستفیض الرحمان کو کولکاتہ نائٹ رائیڈرز اسکواڈ سے ہٹائے جانے سے متعلق تنازعہ کے تناظر میں ملک کی عبوری حکومت نے آنے والے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سیزن کے ٹیلی کاسٹ پر غیر معینہ مدت کے لیے پابندی کا حکم دیا ہے۔ آئی پی ایل 26 مارچ سے شروع ہونے والا ہے۔
بنگلہ دیش کی وزارت اطلاعات و نشریات کے ملک کے ٹی وی ٹو ونگ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کی جانب سے مستفیض الرحمان کو آئندہ آئی پی ایل کے لیے کے کے آر اسکواڈ سے نکالے جانے کا معاملہ حکومت کی توجہ میں آیا ہے۔
اسسٹنٹ سیکرٹری محمد فیروز خان کے دستخط شدہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مستفیض کو نکالنے کے فیصلے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، انھوں نے مزید کہا کہ اس سے بنگلہ دیش کے لوگوں میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔
بنگلہ دیش حکومت کے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ، "یہ بات سامنے آئی ہے کہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا نے بنگلہ دیشی کرکٹر مستفیض الرحمان کو 26 مارچ 2026 سے شروع ہونے والی انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے لیے کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کے اسکواڈ سے باہر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اس طرح کے فیصلے کی کوئی معقول وضاحت نہیں دی ہے، اس طرح کا فیصلہ بنگلہ دیش کے عوام اور کرکٹ کے شائقین میں تکلیف اور پریشانی کا باعث ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ "اس تناظر میں، آئی پی ایل کے میچوں کی نشریات کے حوالے سے فیصلہ لیا گیا ہے۔۔۔ اگلے احکامات تک انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کے تمام مقابلے اور ایونٹس کی پروموشن/براڈکاسٹ روکنے کی درخواست کی گئی ہے۔"
واضح رہے اس سے قبل بنگلہ دیش کے نوجوان اور کھیلوں کے امور کے نگران مشیر آصف نذرل نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کی قومی ٹیم ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔
گزشتہ ماہ آئی پی ایل 2026 کے منی آکشن میں کولکاتا نائٹ رائیڈرز (کے کے آر) نے مستفیض الرحمان کو 9.20 کروڑ روپے میں خریدا تھا، جس کے بعد وہ تاریخ کے سب سے مہنگے بنگلہ دیشی کھلاڑی بن گئے تھے۔ تاہم بعد میں ملک کے مختلف حصوں میں بنگلہ دیشی کھلاڑی کو آئی پی ایل میں جگہ دینے کی مخالفت میں کچھ تنظیموں کے احتجاج کے بعد بی سی سی آئی کی ہدایت پر کے کے آر نے مستفیض الرحمان کو اپنی ٹیم سے باہر کر دیا۔
آصف نذرل نے ہی بنگلہ دیش میں آئی پی ایل میچز کی نشریات روکنے کی سفارش کی تھی۔ انھوں نے کہا تھا کہ، بنگلہ دیش، اپنے کرکٹرز یا قومی وقار کی کسی بھی قسم کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔
یہ بھی پڑھیں: