بنگلہ دیش نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کیا، بھارت میں کھیلنے سے انکار
بنگلہ دیش کی حکومت نے اپنی قومی کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔
Published : January 22, 2026 at 5:01 PM IST
حیدرآباد: بنگلہ دیش حکومت کے اسپورٹس ایڈوائزر آصف نذرول نے کہا ہے کہ بنگلہ دیشی کرکٹ ٹیم بھارت میں ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی۔ ان کا یہ فیصلہ ایک دن بعد آیا ہے جب آئی سی سی نے بنگلہ دیش کی جانب سے مقام تبدیل کرنے کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور بھارت میں بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو سکیورٹی خطرات سے متعلق خدشات کو مسترد کر دیا تھا۔
آئی سی سی کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے حکام، قومی ٹیم کے کرکٹرز اور عبوری حکومت کے اسپورٹس ایڈوائزر نے ایک اہم میٹنگ کی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے میچز کھیلنے کے لیے بھارت نہیں جائے گی۔
ملاقات کے بعد بنگلہ دیش کے کھیلوں کے مشیر آصف نذرول نے ایک پریس کانفرنس میں آئی سی سی پر بنگلہ دیش کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، "آئی سی سی نے ہمارے ساتھ منصفانہ سلوک نہیں کیا، اور ہم نہیں جھکیں گے۔ بنگلہ دیش کے ورلڈ کپ نہ کھیلنے کے مضمرات کو سب کو سمجھنا چاہیے۔ ہم کسی بھی حالت میں اپنے کھلاڑیوں کی حفاظت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے۔"
بنگلہ دیش کی ٹورنامنٹ سے دستبرداری سے سکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں داخل ہونے کا موقع ملے گا، کیونکہ وہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل رینکنگ میں 14 ویں نمبر پر ہے اور کوالیفائی نہ کرنے والی ٹیموں میں اولین پائدان پر ہے۔ تاہم آئی سی سی کی جانب سے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔