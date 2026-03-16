پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش تیسرا ون ڈے: بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف گیارہ سال بعد سیریز جیت لی

بنگلہ دیش نے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے میں پاکستان کو شکست دے کر سیریز جیت لی۔

Bangladesh beat Pakistan in the third and final ODI on Sunday at the Sher e Bangla National Stadium to win the series Urdu News
بنگلہ دیش نے ون ڈے سیریز 1-2 سے جیت لی (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : March 16, 2026 at 12:05 PM IST

حیدرآباد: بین الاقوامی کرکٹ میں پاکستان کی خراب فارم برقرار رہی کیونکہ وہ اتوار کو میرپور کے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں ون ڈے سیریز کا تیسرا اور آخری میچ بھی 11 رنز سے ہار گیا۔ بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف فتح کے ساتھ سیریز 1-2 سے جیت لی اور بعد ازاں T20 ورلڈ کپ میں سپر 8 سے باہر ہونے کے بعد ایک اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ بنگلہ دیش نے 2015 میں کھیلی گئی دو طرفہ سیریز میں پاکستان کو شکست دی تھی، جہاں اس نے تیسرے میچ میں کلین سویپ کیا تھا۔

پاکستان کو پہلے میچ میں بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر دوسرے میں جیت کے ساتھ واپسی ہوئی، لیکن فیصلہ کن جیتنے میں ناکام رہی۔ یہ T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن مہم کے بعد بنگلہ دیش کے حوصلے بڑھانے والی فتح تھی۔

تنزید حسن نے بنائی پہلی ون ڈے سنچری

بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کی دعوت دیے جانے کے بعد اپنے 50 اوورز میں 290/5 کا ایک بڑا اسکور بنایا۔ تنزید حسن نے اپنی پہلی ون ڈے سنچری 107 گیند پر سات چوکوں اور سات چھکوں کی مدد سے بنا کر اسکور کی۔ انہوں نے سلمان آغا کے خلاف چھکا لگا کر یہ سنگ میل عبور کیا۔

پاکستان نے 15 وائیڈز گیندیں کیں

لٹن داس نے 41، نجم الحسین شانتو نے 27 رنز بنائے، جب کہ توحید ہردوئے 48 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے 15 وائیڈز گیندیں کیں، جس سے مجموعی اسکور میں اضافہ ہوا۔ حارث رؤف نے تین جب کہ ابرار احمد اور شاہین آفریدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

پاکستان کو لگے کئی ابتدائی دھچکے

291 کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کو ابتدائی دھچکا لگا کیونکہ صاحبزادہ فرحان اور معاذ صداقت چھ رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے۔ سلمان آغا نے شاندار اننگز کھیلتے ہوئے 98 گیندوں پر 106 رنز بنائے۔ سعد مسعود اور شاہین آفریدی نے بالترتیب 38 اور 37 رنز بنائے۔ تاہم، ان کی کوششیں اتنی اچھی نہیں تھیں کہ ٹیم کو فائنل لائن عبور کرنے میں مدد مل سکے۔

پاکستان ہدف سے 11 رنز دور 279 رنز پر ڈھیر

آخری اوور میں 14 رنز درکار تھے اور رشاد حسین نے شاہین آفریدی کو آؤٹ کر کے میچ اور سیریز میں فتح حاصل کرلی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تسکین احمد نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ مستفیض الرحمان نے تین اور ناہید رانا نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ پاکستان ہدف سے 11 رنز کم دور رہتے ہوئے بالآخر 279 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔

یہ بھی پڑھیں:

انگلینڈ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا، پاکستان کو دو وکٹس سے شکست، پاکستان نے شائقین کو ہر شعبہ میں کیا مایوس

بغیر ہاتھوں کے پیدا ہونے والی ایتھلیٹ، آج دنیا کے لیے قائم کر رہی نئے معیار، جانیے بھارت کی بیٹی شیتل کی کہانی

ڈبل سپر اوورز سے لے کر تیز ترین سنچریوں تک، ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بنائے گئے یہ ریکارڈ

پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف

معاہدے کی خلاف ورزی: پاکستان مزاربانی کے خلاف کرے گا قانونی کارروائی

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

