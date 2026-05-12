بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رنز سے شکست دی، سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل

بنگلہ دیش کے کپتان نظم الحسن شانتو کو دونوں اننگز میں شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 6:00 PM IST

ڈھاکہ: ڈھاکہ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے پانچویں روز بنگلہ دیش نے پاکستان کو 163 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد 104 رنز سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف ہوم سرزمین پر یہ پہلی فتح ہے۔

268 کے جواب میں پاکستان کی دوسری اننگز 163 پر سمٹ گئی۔عبداللہ فضل نے سب سے زیادہ 66 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بلے باز بنگلہ دیشی باؤلرز کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ دوسری اننگز میں ناہید رانا نے پانچ جبکہ تیج الاسلام اور تسکین احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ مہدی حسن میراج ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے۔

پہلی اننگز

بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں مومن الحق کے 91، کپتان نظم الحسن شانتو کے 101، اور مشفق الرحیم کے 71 رنز کی بدولت 413 رنز بنائے۔پاکستان کی جانب سے محمد عباس نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کیں۔

اس دوران پاکستان اپنی پہلی اننگز میں اذان اویس کے 130، عبداللہ فضل کے 60، سلمان آغا کے 58 اور محمد رضوان کے 59 رنز کی بدولت 386 رنز بنانے میں کامیاب ہوا، جس سے بنگلہ دیش کو 27 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن پانچ وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہے۔

دوسری اننگز

بنگلہ دیش نے اس کے بعد نظم الحسن کے 87 اور مومن الحق کے 56 رنز کی بدولت 9 وکٹوں پر 240 رنز پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی، پاکستان کو 268 رنز کا ہدف دیا۔

کپتان نظم الحسن شانتو کو دونوں اننگز میں شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ شانتو نے پہلی اننگز میں سنچری اور دوسری میں 87 رنز بنائے۔ سیریز کا دوسرا میچ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔

