بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رنز سے شکست دی، سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل
بنگلہ دیش کے کپتان نظم الحسن شانتو کو دونوں اننگز میں شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
Published : May 12, 2026 at 6:00 PM IST
ڈھاکہ: ڈھاکہ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ کے پانچویں روز بنگلہ دیش نے پاکستان کو 163 رنز پر آؤٹ کرنے کے بعد 104 رنز سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش کی پاکستان کے خلاف ہوم سرزمین پر یہ پہلی فتح ہے۔
268 کے جواب میں پاکستان کی دوسری اننگز 163 پر سمٹ گئی۔عبداللہ فضل نے سب سے زیادہ 66 رنز بنائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بلے باز بنگلہ دیشی باؤلرز کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ دوسری اننگز میں ناہید رانا نے پانچ جبکہ تیج الاسلام اور تسکین احمد نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ مہدی حسن میراج ایک وکٹ لینے میں کامیاب رہے۔
Bangladesh secure their first win of the #WTC27 cycle with a commanding display over Pakistan 👊— ICC (@ICC) May 12, 2026
پہلی اننگز
بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں مومن الحق کے 91، کپتان نظم الحسن شانتو کے 101، اور مشفق الرحیم کے 71 رنز کی بدولت 413 رنز بنائے۔پاکستان کی جانب سے محمد عباس نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کیں۔
اس دوران پاکستان اپنی پہلی اننگز میں اذان اویس کے 130، عبداللہ فضل کے 60، سلمان آغا کے 58 اور محمد رضوان کے 59 رنز کی بدولت 386 رنز بنانے میں کامیاب ہوا، جس سے بنگلہ دیش کو 27 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ بنگلہ دیش کی جانب سے مہدی حسن پانچ وکٹیں لے کر سب سے کامیاب بولر رہے۔
The final blow. Shaheen Shah Afridi falls. Bangladesh rise 🇧🇩— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 12, 2026
دوسری اننگز
بنگلہ دیش نے اس کے بعد نظم الحسن کے 87 اور مومن الحق کے 56 رنز کی بدولت 9 وکٹوں پر 240 رنز پر اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کر دی، پاکستان کو 268 رنز کا ہدف دیا۔
Gone! 🏏 Abdullah Fazal given lbw. Brilliant from Taijul Islam— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) May 12, 2026
کپتان نظم الحسن شانتو کو دونوں اننگز میں شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ شانتو نے پہلی اننگز میں سنچری اور دوسری میں 87 رنز بنائے۔ سیریز کا دوسرا میچ 16 مئی سے سلہٹ میں کھیلا جائے گا۔