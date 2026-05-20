بنگلہ دیش نے تاریخ رقم کردی، پاکستان کو پہلی بار اپنے ہوم گراؤنڈ پر کر دیا وائٹ واش

بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں 78 رنز سے شکست دے کر دو میچوں کی سیریز 0-2 سے جیت لی۔

بنگلہ دیش نے پاکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں 78 رنز سے شکست دے دی (AFP)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 20, 2026 at 12:31 PM IST

سیلہٹ، بنگلہ دیش: پاکستان کرکٹ ٹیم کو ایک اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا جب بدھ 20 مئی کو بنگلہ دیش نے اسے دوسرے ٹیسٹ میں 78 رنز سے شکست دے دی۔ اس طرح میزبان ٹیم نے دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز 0-2 سے جیت لی۔ ڈھاکہ میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کو 104 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

پاکستان کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش کی یہ پہلی اور مجموعی طور پر دوسری کلین سویپ ہے۔ انہوں نے اس سے قبل 2024 میں پاکستان میں 0-2 سے کامیابی حاصل کی تھی۔

پاکستان پانچویں دن صرف 358 رنز ہی بنا سکا

سلہٹ میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میں 437 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان پانچویں دن صرف 358 رنز ہی بنا سکا جس کے نتیجے میں اسے 78 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان نے 94، کپتان شان مسعود اور سلمان علی آغا نے 71، 71 رنز بنائے جب کہ بابر اعظم نے 47 اور ساجد خان نے 28 رنز بنائے۔ بنگلہ دیش کی جانب سے تیج الاسلام نے چھ، ناہید رانا نے دو جب کہ شریف الاسلام اور مہدی حسن میراز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

فاسٹ باؤلرز ناہید رانا نے نو وکٹس لیے

بنگلہ دیش نے پہلی اننگز میں وکٹ کیپر بلے باز لٹن داس کی 126 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت 278 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان بابر اعظم کے 68 رنز کی بدولت صرف 232 رنز ہی بنا سکا۔ بنگلہ دیش کے فاسٹ باؤلرز ناہید رانا اور تیج الاسلام نے تین تین وکٹیں لے کر بنگلہ دیش کو پہلی اننگز میں 46 رنز کی اہم برتری دلائی۔

مشفق الرحیم کی 233 گیندوں پر 137 رنز کی شاندار اننگز

بنگلہ دیش نے تیسری اننگز میں 390 رنز بنا کر پاکستان کو میچ سے مکمل طور پر باہر کردیا تھا۔ تجربہ کار مشفق الرحیم نے 233 گیندوں پر 137 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جب کہ لٹن داس نے 69 رنز کے ساتھ اپنی عمدہ فارم کو جاری رکھتے ہوئے پاکستان کو 437 رنز کا بڑا ہدف دیا، جس کا تعاقب کرنے میں وہ ناکام رہے۔

پلیئر آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز ایوارڈ

بنگلہ دیش کے لٹن داس کو پلیئر آف دی میچ جب کہ مشفق الرحیم کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس جیت کے ساتھ، بنگلہ دیش 58.33 پوائنٹس فیصد کے ساتھ ہندوستان کو پیچھے چھوڑ کر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ (WTC) اسٹینڈنگ میں پانچویں نمبر پر آگیا، بھارت جو اب چھٹے نمبر پر پھسل گیا ہے۔ دریں اثناء پاکستان اس شکست کے بعد آٹھویں نمبر پر چلا گیا ہے۔

