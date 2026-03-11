پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش میچ کی لائیو اسٹریمنگ، جانیں آپ بھارت میں کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں میچ؟
بنگلہ دیش بمقابلہ پاکستان ون ڈے سیریز کی لائیو اسٹریمنگ کی مکمل تفصیلات یہاں حاصل کریں۔
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد اب ٹیموں نے 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان بنگلہ دیش کا دورہ کر رہا ہے جہاں وہ تین ون ڈے میچوں کی سیریز کھیلے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان پہلا ون ڈے 11 مارچ بروز بدھ ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا میچ 13 اور 15 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ دس سال سے زائد عرصے میں یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان ون ڈے سیریز کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کر رہا ہے۔
بنگلہ دیش جو سیاسی وجوہات کی بناء پر حالیہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکا تھا اب طویل وقفے کے بعد میدان میں واپس آ رہا ہے۔ ٹیم کی قیادت مہدی حسن میراز کر رہے ہیں۔ لٹن داس اور عفیف حسین کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے۔
پاکستانی ٹیم میں چھ نئے کھلاڑی شامل
دوسری جانب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ایک اور مایوس کن کارکردگی کے بعد پاکستان نے اسکواڈ میں کئی تبدیلیاں کی ہیں۔ فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی میں بننے والی ٹیم میں چھ کھلاڑی شامل ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں کھیلا۔ اس میں صاحبزادہ فرحان بھی شامل ہیں جو T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔
پاکستانی سکواڈ میں چھ نئے کھلاڑی شامل
پاکستان نے بابر اعظم، نسیم شاہ اور صائم ایوب کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا ہے۔ جب کہ کچھ نئے کھلاڑی عبدالصمد، معاذ صداقت، محمد غازی غوری، سعد مسعود، صاحبزادہ فرحان اور شمیل حسین نے ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان شاہین کے لیے اپنی مضبوط کارکردگی کی بنیاد پر اسکواڈ میں جگہ بنائی ہے۔
Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 Pakistan ODI Series 2026! 🏏🔥
SBNCS, Dhaka#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/jMhIustZYI
ڈیبیو کرنے والے تین کھلاڑی
ڈھاکہ میں سیریز کے پہلے میچ سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کپتان شاہین آفریدی نے تصدیق کی کہ تین کھلاڑی اپنا ون ڈے ڈیبیو کریں گے۔ صاحبزادہ فرحان اور صداقت اننگز کا آغاز کریں گے، جب کہ حسین نمبر 3 پر بیٹنگ کریں گے، جس سے پاکستان کے ٹاپ آرڈر کو ایک نئی شکل ملے گی۔
BAN بمقابلہ PAK ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ
دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کل 39 ون ڈے میچ کھیلے جا چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے پانچ اور پاکستان نے 34 جیتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں یہ دونوں ٹیمیں 17 بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں جن میں بنگلہ دیش نے تین اور پاکستان نے 14 بار کامیابی حاصل کی ہے۔
Bangladesh
TV: T Sports, Nagorik TV
OTT: iScreen
Pakistan
TV: PTV Sports
OTT: Tapmad, MYCO, Tamasha
India
OTT: FanCode
BAN بمقابلہ PAK ODI میچ مفت میں کہاں دیکھنا ہے؟
پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے بھارتی وقت کے مطابق دوپہر 1 بج کر 45 منٹ پر شروع ہوگا۔ تاہم یہ میچ بھارت میں ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر نہیں کیا جائے گا۔ تاہم، میچ کی لائیو اسٹریمنگ فین کوڈ ایپ پر دستیاب ہوگی۔ مزید برآں، میچ کو اسپورٹس ٹی وی یوٹیوب چینل پر لائیو اسٹریم کیا جائے گا، جہاں کرکٹ کے شائقین مفت میں دیکھ سکتے ہیں۔
دونوں ٹیموں کے لیے BAN بمقابلہ PAK اسکواڈز
بنگلہ دیش ٹیم: سومیا سرکار، تنزید حسن تمیم، نظم الحسین شانتو، توحید ہردوئے، لٹن داس (وکٹ کیپر)، عفیف حسین، مہدی حسن میراز (کپتان)، ماہید الاسلام انکون، تنویر اسلام، تسکین احمد، مستفیض الرحمان، سیف حسن، شوریٰ الاسلام، رشاد حسین، ناہید رانا۔
پاکستان ٹیم: صاحبزادہ فرحان، محمد رضوان (وکٹ کیپر)، سلمان آغا، حسین طلعت، معاذ صداقت، عبدالصمد، فہیم اشرف، شاہین آفریدی (کپتان)، حارث رؤف، ابرار احمد، محمد وسیم جونیئر، فیصل اکرم، غازی غوری، سعد مسعود، شمیل حسین۔
BAN بمقابلہ PAK ODI سیریز کا شیڈول
- پہلا ون ڈے - 11 مارچ
- دوسرا ون ڈے - 13 مارچ
- تیسرا ون ڈے - 15 مارچ
