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ٹیسٹ میچ میں گیند کے کر دیے گئے دو ٹکڑے، وجہ جان کر آپ ہو جائیں گے حیران

ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ختم ہوتے ہی گیند کے دو ٹکڑے کر کے انگلینڈ کے دو تیز گیند بازوں کو دے دیے گئے۔

ball cut into two pieces in eng vs pak test match know the reason, Urdu News
انگلینڈ بمقابلہ پاکستان ٹیسٹ میچ میں گیند کے کیے گئے دو ٹکڑے (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2026 at 12:29 PM IST

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لیڈز، انگلینڈ: پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہی دن انگلینڈ کے تیز گیند بازوں نے کمال کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو محض 171 رنز پر ڈھیر کر دیا اور دن کا کھیل ختم ہونے تک خود 2 وکٹیں گنوا کر 112 رنز بنا لیے ہیں۔

گینڈ کے ہوئے دو ٹکڑے
انگلینڈ کی جانب سے دو تیز گیند بازوں، جوش ٹنگ (Josh Tongue) اور اولی رابنسن (Ollie Robinson) نے میچ میں پانچ پانچ وکٹیں لے کر پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو تہس نہس کر دیا۔ دراصل کرکٹ میں پانچ وکٹیں لینے پر گیند باز (بولر) گیند کو یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔

لیکن جب ایک ہی اننگز میں دو بولرز نے پانچ پانچ وکٹیں حاصل کیں، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا اور گیند کس بولر کے حوالے کی جائے گی۔ اس کے بعد دونوں گیند بازوں نے آپس میں بات چیت کر کے ایک انوکھا حل نکالا۔ جوش نے گیند کے دو ٹکڑے کرنے کا آئیڈیا دیا، جس کی وجہ سے گیند کو کاٹ کر دو ٹکڑے کیے گئے اور دونوں ہی گیند بازوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا گیا۔

20 سالوں میں پہلی بار
اس کے ساتھ ہی ٹنگ اور رابنسن انگلینڈ کے ایسے پہلے گیند باز بن گئے ہیں جنہوں نے 2006 میں اولڈ ٹریفورڈ میں پاکستان ہی کے خلاف اسٹیو ہارمیسن اور مونٹی پنیسر کے کارنامے کے بعد، ایک ہی ٹیسٹ کی اننگ میں پانچ پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں۔

ball cut into two pieces in eng vs pak test match know the reason, Urdu News
جوش ٹونگ اور اولی رابنسن (GETTY IMAGES)

ٹنگ اور رابنسن نے کیا کہا؟
جوش ٹنگ نے اس ٹیسٹ میچ کو یادگار بتاتے ہوئے کہا، 'میں نے ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے (گیند کے ٹکڑے کو) کہیں نہ کہیں ضرور سجا کر رکھوں گا۔' اولی رابنسن نے کہا کہ یہ آئیڈیا جوش کا تھا۔ چونکہ کرکٹ گیند کے آدھے حصے اکثر دیکھنے کو نہیں ملتے، اس لیے یہ کچھ ایسا ہوگا جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ٹنگ نے 46 رنز دے کر 5 اور رابنسن نے 51 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔

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