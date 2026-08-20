ٹیسٹ میچ میں گیند کے کر دیے گئے دو ٹکڑے، وجہ جان کر آپ ہو جائیں گے حیران

ٹیسٹ میچ میں گیند کے کر دیے گئے دو ٹکڑے، وجہ جان کر آپ ہو جائیں گے حیران
ٹیسٹ میچ کا پہلا دن ختم ہوتے ہی گیند کے دو ٹکڑے کر کے انگلینڈ کے دو تیز گیند بازوں کو دے دیے گئے۔
Published : August 20, 2026 at 12:29 PM IST
لیڈز، انگلینڈ: پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہی دن انگلینڈ کے تیز گیند بازوں نے کمال کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی ٹیم کو محض 171 رنز پر ڈھیر کر دیا اور دن کا کھیل ختم ہونے تک خود 2 وکٹیں گنوا کر 112 رنز بنا لیے ہیں۔
گینڈ کے ہوئے دو ٹکڑے
انگلینڈ کی جانب سے دو تیز گیند بازوں، جوش ٹنگ (Josh Tongue) اور اولی رابنسن (Ollie Robinson) نے میچ میں پانچ پانچ وکٹیں لے کر پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ کو تہس نہس کر دیا۔ دراصل کرکٹ میں پانچ وکٹیں لینے پر گیند باز (بولر) گیند کو یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔
Who gets to keep the ball when two bowlers both take five wickets in the same innings?— Cricinfo (@cricinfo) August 19, 2026
Ollie Robinson and Josh Tongue have had theirs split in half! pic.twitter.com/eSPTOU1Gcx
لیکن جب ایک ہی اننگز میں دو بولرز نے پانچ پانچ وکٹیں حاصل کیں، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا اور گیند کس بولر کے حوالے کی جائے گی۔ اس کے بعد دونوں گیند بازوں نے آپس میں بات چیت کر کے ایک انوکھا حل نکالا۔ جوش نے گیند کے دو ٹکڑے کرنے کا آئیڈیا دیا، جس کی وجہ سے گیند کو کاٹ کر دو ٹکڑے کیے گئے اور دونوں ہی گیند بازوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا گیا۔
So, what did they do with the match ball? 🤔— England Cricket (@englandcricket) August 19, 2026
A simple solution to a unique problem!
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20 سالوں میں پہلی بار
اس کے ساتھ ہی ٹنگ اور رابنسن انگلینڈ کے ایسے پہلے گیند باز بن گئے ہیں جنہوں نے 2006 میں اولڈ ٹریفورڈ میں پاکستان ہی کے خلاف اسٹیو ہارمیسن اور مونٹی پنیسر کے کارنامے کے بعد، ایک ہی ٹیسٹ کی اننگ میں پانچ پانچ وکٹیں حاصل کی ہیں۔
ٹنگ اور رابنسن نے کیا کہا؟
جوش ٹنگ نے اس ٹیسٹ میچ کو یادگار بتاتے ہوئے کہا، 'میں نے ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں اسے (گیند کے ٹکڑے کو) کہیں نہ کہیں ضرور سجا کر رکھوں گا۔' اولی رابنسن نے کہا کہ یہ آئیڈیا جوش کا تھا۔ چونکہ کرکٹ گیند کے آدھے حصے اکثر دیکھنے کو نہیں ملتے، اس لیے یہ کچھ ایسا ہوگا جسے ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ ٹنگ نے 46 رنز دے کر 5 اور رابنسن نے 51 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔