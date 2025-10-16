بابر اعظم کے مداح کی دیوانگی، ملاقات کے لئے بالکونی پر چڑھ گیا،پولیس نے کی سرزنش
پاکستانی کرکٹ میں بابر کا جنون بدستور برقرار ہے۔ناکامیوں کے باوجود جب بھی وہ میدان میں اترتے ہیں تو شائقین کی دیوانگی دکھتی ہے۔
لاہور: پولیس نے ایک نوجوان کی سرزنش کی اور رہا کر دیا۔اس مداح نے اپنے ہیرو بابر اعظم سے ملنے کی کوشش میں قذافی سٹیڈیم میں سیکیورٹی رکاوٹیں توڑ کر پاکستانی ٹیم کے ڈریسنگ روم کی بالکونی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔
اویس نامی نوجوان نے سوشل میڈیا پر اس وقت توجہ حاصل کی جب بدھ کے روز اسے سیکیورٹی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے پاکستان ڈریسنگ روم کی بالکونی پر چڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ میزبان ٹیم کے پہلے ٹیسٹ میں عالمی چیمپئن جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد پیش آیا۔
ہیڈ کوچ اظہر محمود سمیت پاکستانی ٹیم کے آفیشلز اویس کو بالکونی میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد محمود نے سکیورٹی اہلکاروں کو صورتحال پر قابو پانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ایک افسر نوجوان کو باہر لے گئے۔مداح بابر اعظم سے ان کی سالگرہ پر ملنے کی درخواست کر رہا تھا۔
اویس کو بعد میں پوچھ گچھ کے لیے گلبرگ تھانے لے جایا گیا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے یہ کہنے کے بعد کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرنا چاہتے، سرزنش کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔
جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستانی کپتان شان مسعود کے آؤٹ ہونے پر تماشائیوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ بابر کریز پر آنے والے اگلے بلے باز تھے۔ کمنٹیٹر رمیز راجہ کے بابر کے بارے میں منفی تبصرے نے ان کے مداحوں کو غصہ دلایا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر سابق کرکٹر کو بڑے پیمانے پر ٹرول کیا۔