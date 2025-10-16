ETV Bharat / sports

بابر اعظم کے مداح کی دیوانگی، ملاقات کے لئے بالکونی پر چڑھ گیا،پولیس نے کی سرزنش

پاکستانی کرکٹ میں بابر کا جنون بدستور برقرار ہے۔ناکامیوں کے باوجود جب بھی وہ میدان میں اترتے ہیں تو شائقین کی دیوانگی دکھتی ہے۔

بابر اعظم کے مداح کی دیوانگی، ملاقات کے لئے بالکونی پر چڑھ گیا،پولیس نے کی سرزنش
بابر اعظم کے مداح کی دیوانگی، ملاقات کے لئے بالکونی پر چڑھ گیا،پولیس نے کی سرزنش (Image : IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 4:01 PM IST

|

Updated : October 16, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

لاہور: پولیس نے ایک نوجوان کی سرزنش کی اور رہا کر دیا۔اس مداح نے اپنے ہیرو بابر اعظم سے ملنے کی کوشش میں قذافی سٹیڈیم میں سیکیورٹی رکاوٹیں توڑ کر پاکستانی ٹیم کے ڈریسنگ روم کی بالکونی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔

اویس نامی نوجوان نے سوشل میڈیا پر اس وقت توجہ حاصل کی جب بدھ کے روز اسے سیکیورٹی رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے پاکستان ڈریسنگ روم کی بالکونی پر چڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ واقعہ میزبان ٹیم کے پہلے ٹیسٹ میں عالمی چیمپئن جنوبی افریقہ کو شکست دینے کے بعد پیش آیا۔

ہیڈ کوچ اظہر محمود سمیت پاکستانی ٹیم کے آفیشلز اویس کو بالکونی میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کے بعد محمود نے سکیورٹی اہلکاروں کو صورتحال پر قابو پانے کا اشارہ کیا۔ اس کے بعد ایک افسر نوجوان کو باہر لے گئے۔مداح بابر اعظم سے ان کی سالگرہ پر ملنے کی درخواست کر رہا تھا۔

اویس کو بعد میں پوچھ گچھ کے لیے گلبرگ تھانے لے جایا گیا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے یہ کہنے کے بعد کہ وہ ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں کرنا چاہتے، سرزنش کے بعد انہیں رہا کر دیا گیا۔

پاکستانی کرکٹ میں بابر کا جنون بدستور برقرار ہے۔حالیہ ناکامیوں کے باوجود، جب بھی وہ میدان میں اترتے ہیں تو شائقین کی دیوانگی دیکھی جا سکتی ہے۔

جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستانی کپتان شان مسعود کے آؤٹ ہونے پر تماشائیوں نے خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ بابر کریز پر آنے والے اگلے بلے باز تھے۔ کمنٹیٹر رمیز راجہ کے بابر کے بارے میں منفی تبصرے نے ان کے مداحوں کو غصہ دلایا، جنہوں نے سوشل میڈیا پر سابق کرکٹر کو بڑے پیمانے پر ٹرول کیا۔

Last Updated : October 16, 2025 at 4:30 PM IST

TAGGED:

BABAR AZAM FAN WENT CRAZY
BABAR FAN CLIMBED ONTO THE BALCONY
POLICE REPRIMANDED BABAR FAN
PAK VS SOUTH AFRICA TEST SERIES
BABAR AZAM

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.