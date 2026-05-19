بابر اعظم بھارت میں کھیلیں گے! جانیے کب اور کہاں ہو سکتا ہے میچ؟
بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کے آئندہ سیزن کا پہلا میچ بھارت میں کھیلا جا سکتا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 1:59 PM IST
چنئی: ہندوستانی کرکٹ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہونے والا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا پہلی بار بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کے آئندہ سیزن کا پہلا میچ بھارت میں کرانے پر غور کر رہا ہے۔ کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ تاریخی میچ چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جا سکتا ہے۔
رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کے عہدیداروں کا ایک پانچ رکنی وفد پیر کو اسٹیڈیم کا معائنہ کرنے چنئی میں تھا۔ انہوں نے چنئی سپر کنگز اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) کا میچ بھی دیکھا اور اس معاملے پر تمل ناڈو کرکٹ ایسوسی ایشن (ٹی این سی اے) کے عہدیداروں سے حتمی بات چیت کی۔
واضح رہے کہ تامل ناڈو کرکٹ ایسوسی ایشن کو اس سال کے شروع میں یہ تجویز موصول ہوئی تھی اور اس نے حتمی فیصلہ بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) پر چھوڑ دیا تھا۔ ٹی این سی اے ذرائع نے دعویٰ کیا کہ بی سی سی آئی کی منظوری کا امکان ہے۔ اگر منظوری مل جاتی ہے تو یہ پہلا موقع ہو گا جب کوئی غیر ملکی فرنچائز لیگ کا میچ بھارت میں ہو گا۔
کرکٹ آسٹریلیا نے کیا کہا؟
جب کہ کرکٹ آسٹریلیا کے نمائندے نے اس بات کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا کہ کسی بھی چیز کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، اس نے تسلیم کیا کہ اس معاملے پر بات ہوئی ہے۔ نمائندے نے کہا، "ہم اس وقت کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ہم آسٹریلوی حکومت کے ساتھ مل کر ہندوستان-آسٹریلیا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے چنئی کے امکانات کو تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی تک کچھ بھی طے نہیں ہوا ہے، اور ہم بی سی سی آئی میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔"
بابر اعظم کو بھارت میں کھیلنے کا موقع
اگر بی سی سی آئی نے منظوری دے دی تو بگ بیش لیگ (بی بی ایل 2026-27) کے 16ویں سیزن کا پہلا میچ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ میچ چدمبرم اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا جہاں دفاعی چیمپئن پرتھ سکارچرز اور رنرز اپ سڈنی سکسرز آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ بی بی ایل میں کئی نامور پاکستانی کھلاڑی بھی شرکت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بابر اعظم ہیں جو سڈنی سکسرز ٹیم کا حصہ ہیں۔ اس لیے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ میچ کھیلنے کے لیے بھارت کا سفر کر سکتے ہیں۔