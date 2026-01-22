بابر اعظم درمیان میں ہی بی بی ایل چھوڑ کر پاکستان چلے گئے، جانیے اس کی وجہ؟
پاکستان 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی مہم کا آغاز 7 فروری کو سری لنکا میں نیدرلینڈز کے خلاف کرے گا۔
Published : January 22, 2026 at 3:22 PM IST
سڈنی: پاکستانی بلے باز بابر اعظم بگ بیش لیگ (بی بی ایل) کو درمیان میں چھوڑ کر پاکستان روانہ ہو گئے۔ ان کی ٹیم سڈنی سکسرز نے جمعرات کو کہا کہ بابر اعظم بگ بیش لیگ (بی بی ایل 15) کے بقیہ میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے کیونکہ وہ آنے والے بین الاقوامی میچوں کی تیاری کے لیے اپنی قومی ٹیم میں شمولیت کے لیے پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ سکسرز نے تصدیق کی ہے کہ بابر کی جگہ ڈینیئل ہیوز ٹیم میں شامل ہوں گے اور وہ بطور اوپنر کھیلیں گے۔
بابر اعظم کی بی بی ایل میں شاندار کارکردگی
سکسرز نے ایک بیان میں کہا، "بابر اعظم کو آئندہ بین الاقوامی میچوں سے قبل پاکستان کے قومی کیمپ میں شامل ہونے کے لیے واپس بلایا گیا ہے۔ وہ بی بی ایل فائنل سیریز کے بقیہ میچوں کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے۔" بابر اعظم کو جاری بگ بیش لیگ میں رنز بنانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے 11 میچوں میں صرف 202 رنز بنائے۔ اس دوران ان کا اسٹرائیک ریٹ 103.06 تھا جو ٹیم کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔
Thank you, Babar 👑— Sydney Sixers (@SixersBBL) January 22, 2026
بابر اعظم نے مداحوں کا شکریہ ادا کیا
بابر اعظم نے بی بی ایل کلب کے ساتھ اپنے وقت کے دوران سپورٹ کرنے پر تمام مداحوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سکسرز کی جانب سے انسٹاگرام پر شیئر کی گئی ایک ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ "سب سے پہلے مجھے ٹیم میں شامل کرنے پر سڈنی سکسرز کا بہت شکریہ۔ میں نے تمام لڑکوں اور کوچز کے ساتھ اپنا وقت بہت اچھا گزارا۔ بدقسمتی سے اب مجھے قومی ذمہ داری کے لیے ٹیم کو چھوڑنا پڑے گا۔"
انہوں نے مزید کہا، "میرے پاس گھر لے جانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں۔ بہت ساری مثبت چیزیں، اس لیے میں نے بہت لطف اٹھایا۔ خاص طور پر، سڈنی سکسرز کے شائقین کا شکریہ؛ وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، اس لیے میں نے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں اس ماحول سے واقعی لطف اٹھایا، اس لیے آپ کا بہت شکریہ۔"
A message from Babar before he heads back to Pakistan to join his national teammates in camp 🩷 pic.twitter.com/0vO0Nuokzw— Sydney Sixers (@SixersBBL) January 22, 2026
آسٹریلیا کے خلاف پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی سیریز
پاکستان 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی مہم کا آغاز 7 فروری کو سری لنکا میں نیدرلینڈز کے خلاف کرے گا۔ اس سے پہلے، وہ اس بڑے ٹورنامنٹ کی تیاری کے لیے 29 جنوری سے اپنے گھر پر آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلیں گے۔