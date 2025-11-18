ETV Bharat / sports

بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ، جانئے اسٹار بلے باز کو کس خلاف ورزی کی سزا دی گئی؟

بابر اعظم نے سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے میں آئی سی سی کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی تھی۔

بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ
بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 18, 2025 at 4:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز سے قبل پاکستان کرکٹ کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے ٹیم کے اسٹار بلے باز بابر اعظم کو سری لنکا کے خلاف تیسرے ون ڈے کے دوران ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب پایا۔

آئی سی سی نے کہا کہ لیول 1 کی خلاف ورزی پر بابر اعظم پر میچ فیس کا 10 فیصد جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور ان کے ڈسپلنری ریکارڈ میں ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ شامل کیا گیا ہے۔ پچھلے دو سالوں میں بابر کا یہ پہلا ڈیمیرٹ پوائنٹ ہے۔

بابر کو سزا کیوں دی گئی؟

بابر نے آؤٹ ہونے کے بعد مایوسی کے عالم میں اپنا بلا اسٹمپ پر مار دیا۔ یہ واقعہ پاکستان کی اننگز کے 21ویں اوور میں پیش آیا، جس سے میچ آفیشلز نے فوری طور پر اس معاملے کو حل کرنے پر مجبور کیا۔ لیول 1 کے مجرم کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا میچ فیس کا 50 فیصد جرمانہ اور زیادہ سے زیادہ دو ڈیمیرٹ پوائنٹس ہیں۔ بابر اعظم نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا اعتراف کرلیا۔

بابر اعظم کی شاندار کارکردگی

پاکستان سری لنکا کو تین ایک روزہ میچوں کی سیریز میں کلین سویپ کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ بابر اعظم کی کارکردگی تینوں میچوں میں شاندار رہی، پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی کے طور پر نمایاں رہے، انہوں نے 165 رنز بنائے اور اپنی 20ویں ون ڈے سنچری بھی اسکور کی، جو 807 دن اور 83 اننگز کے بعد آئی۔

پاکستان کرکٹ ٹیم اب سری لنکا اور زمبابوے کے خلاف سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں مدمقابل ہے۔ پہلا میچ 18 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا اور فائنل 29 نومبر کو ہوگا، شائقین اس سیریز میں بھی بابر سے مضبوط کارکردگی کی توقع کریں گے۔

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے پاکستان کا سکواڈ

سلمان علی آغا (کپتان)، بابر اعظم، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان، عبدالصمد، عثمان خان، فہیم اشرف، محمد نواز، صائم ایوب، ابرار احمد، محمد وسیم جونیئر، سلمان مرزا، نسیم شاہ، شاہین شاہ آفریدی، عثمان طارق، فخر زمان، حارث رؤف اور صفیان مقیم۔

TAGGED:

ICC CODE OF CONDUCT
PAKISTAN VS SRILANKA ODI
BABAR AZAM PUNISHED FOR VIOLATION
بابر اعظم پر آئی سی سی کا جرمانہ
BABAR AZAM FINED

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.