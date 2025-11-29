بابر اعظم توڑ سکتے ہیں ویراٹ کوہلی کا ایک اور ریکارڈ، سری لنکا کے خلاف فائنل میں کنگ کے پاس بڑا موقع
راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پاکستان ٹی ٹیوئنٹی سہ فریقی سیریز 2025 کے فائنل میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔
Published : November 29, 2025 at 5:39 PM IST
نئی دہلی: سہ ملکی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا فائنل آج پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔یہ میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا۔ اس فائنل میچ میں پاکستان کے اسٹار بلے باز بابر اعظم کی نظریں ویرات کوہلی کا بڑا ریکارڈ توڑنے پر ہوں گی۔ تاہم خراب فارم سے نبرد آزما بابر اعظم کے لیے یہ کام آسان نہیں ہونے والا ہے کیونکہ وہ گزشتہ نو ٹی ٹوئنٹی میں چار مرتبہ کھاتہ کھولے بغیر ہی پویلین لوٹ چکے ہیں۔ بابر اعظم اب ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ نصف سنچریاں بنانے والے بلے باز بن سکتے ہیں۔ فی الحال اس معاملے میں بابر اعظم اور ویرات کوہلی برابر کھڑے ہیں۔
بابر اعظم کے پاس ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑنے کا موقع
ویرات کوہلی نے ٹی ٹیو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ تاہم ریٹائرمنٹ سے قبل انہوں نے اس فارمیٹ میں 38 نصف سنچریاں اسکور کیں۔ ان کی آخری نصف سنچری ٹی ٹیوئنٹی ورلڈ کپ 2024 کے فائنل میں جنوبی افریقہ کے خلاف بنی۔ بابر اعظم نے اسی سہ فریقی سیریز کے چوتھے میچ میں زمبابوے کے خلاف 74 رنز کی اننگز کھیل کر اپنے کیریئر کی 38ویں نصف سنچری اسکور کی، ویرات کوہلی کا ریکارڈ برابر کیا۔
بابر کو طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے
اگر بابر اعظم آج بڑی اننگز کے ساتھ ویرات کوہلی کا ریکارڈ توڑنے میں ناکام رہے تو انہیں توڑنے کے لیے طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے۔ درحقیقت اس سہ فریقی سیریز کے بعد پاکستانی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیلے گی۔ بابر اعظم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکواڈ کے لیے منتخب نہ کیا گیا تو ان کا انتظار مزید طویل ہو سکتا ہے۔
بابر اعظم ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں خراب فارم کا شکار
اس صورتحال میں بابر اعظم کے پاس فائنل میچ میں مضبوط اننگز کے ساتھ ویراٹ کوہلی کا ریکارڈ توڑ کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے لیے پاکستانی اسکواڈ میں جگہ بنانے کا سنہری موقع ہے۔بابر اعظم کچھ عرصے سے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں خراب فارم کا شکار ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اسکواڈ میں شامل ہوں گے یا نہیں۔
ٹورنامنٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی دونوں ٹیمیں اپنی پوری طاقت سے میدان میں اتریں گی۔ پاکستان اپنی تیز گیند بازی اور جارحانہ بلے بازی پر بھروسہ کرے گا، جبکہ سری لنکا اپنی اسپن حکمت عملی اور تجربہ کار مڈل آرڈر کے ساتھ میچ کا رخ موڑنا چاہتا ہے۔
سری لنکا کا اسکواڈ
پاتھم نسانکا، کامل مشرا، کوسل مینڈس (ڈبلیو کے)، کوسل پریرا، جینتھ لیاناگے، داسان شاناکا (سی)، پون رتنائیکے، وینندو ہسرنگا، دشمنتھا چمیرا، مہیش تھیکشنا، ایشان ملنگا، دشن ہیمنتھا، نووان تھشارا، وجاکانتھ، وجاکانتھ، کاکا، راجا پاکسے
پاکستان کا اسکواڈ
صاحبزادہ فرحان، صائم ایوب، بابر اعظم، سلمان آغا (ج)، فخر زمان، عثمان خان (وکٹ)، محمد نواز، فہیم اشرف، محمد وسیم جونیئر، سلمان مرزا، ابرار احمد، نسیم شاہ، عثمان طارق، عبدالصمد، شاہین آفریدی