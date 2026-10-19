سولہ ہزار انٹرنیشنل رن بنا کر بابر اعظم نے رقم کی تاریخ، یہ کارنامہ انجام دے کر بنے پاکستان کے پانچویں بلے باز
بابر اعظم 16 ہزار انٹرنیشنل رن بنانے والے دنیا کے 35ویں بلے باز ہیں جب کہ وراٹ کوہلی اس فہرست میں سب سے اوپر ہیں۔
Published : October 19, 2026 at 4:14 PM IST
لاہور، پاکستان: پاکستان کے تجربہ کار بلے باز بابر اعظم نے اتوار کے روز ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں 16,000 رنز مکمل کرنے والوں کی خصوصی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔ بابر نے یہ کامیابی اپنے ملک میں کھیلی جا رہی ون ڈے ٹرائی سیریز (سہ ملکی سیریز) کے پہلے میچ میں سری لنکا کے خلاف حاصل کی۔
پاکستان کی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم کو میچ شروع ہونے سے پہلے اس ہندسے تک پہنچنے کے لیے صرف 7 رنز کی ضرورت تھی اور انہوں نے اپنی اننگز کے آغاز میں ہی بہت جلد یہ رنز بنا لیے۔ بابر نے میچ میں 57 گیندوں پر 45 رنز بنائے، جس میں 6 چوکے شامل تھے۔ اس میچ میں پاکستان نے 37 رنز سے جیت درج کی، کیونکہ سری لنکا کی ٹیم 305 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 48.1 اوورز میں 268 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔
Pakistan kicked off their home ODI tri-series campaign with a close win over Sri Lanka in Rawalpindi 👌 📝: https://t.co/LBGOrm9KKH https://t.co/QdO6uXVu0U— ICC (@ICC) October 18, 2026
پاکستان کے پانچویں کرکٹر بنے
بابر اعظم یہ تاریخی مقام حاصل کرنے والے پاکستان کے پانچویں بلے باز ہیں۔ ان سے پہلے جاوید میانداد، محمد یوسف، انضمام الحق اور یونس خان تینوں فارمیٹس کو ملا کر 16,000 سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنا چکے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ اس ہندسے تک پہنچنے والے تیسرے سب سے تیز رفتار پاکستانی کھلاڑی ہیں۔ انہوں نے 16,000 رنز پورے کرنے کے لیے 399 اننگز لیں۔ جب کہ محمد یوسف (388 اننگز) اور جاوید میانداد نے 398 اننگز میں ہی یہ سنگ میل عبور کر لیا تھا۔
16,000 انٹرنیشنل رنز بنانے والے پاکستانی بلے باز
- انضمام الحق 20,541 495
- یونس خان 17,790 408
- محمد یوسف 17,134 374
- جاوید میانداد 16,213 357
- بابر اعظم 16,038 355
بھارت کے 7 کھلاڑی '16 ہزاری'
دوسری طرف، بھارت کی جانب سے اب تک کل 7 کھلاڑی 16 ہزار انٹرنیشنل رنز بنا چکے ہیں، جس میں سچن ٹینڈولکر سے لے کر وریندر سہواگ تک کے نام شامل ہیں۔ اس فہرست میں دو کھلاڑی ایسے ہیں جو اب بھی بھارت کی طرف سے کھیل رہے ہیں۔ وراٹ کوہلی اور روہت شرما اب صرف ون ڈے فارمیٹ میں بھارت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔
16 ہزار رنز بنانے والے بھارتی بلے باز
- سچن ٹینڈولکر 34,357 664
- وراٹ کوہلی 28,527 *565
- راہل ڈراوڈ 24,064 504
- روہت شرما 20,652 *517
- سوربھ گانگولی 18,433 421
- ایم ایس دھونی 17,092 535
- وریندر سہواگ 16,892 363
- (نوٹ: ستارے کا نشان موجودہ فعال (جو ابھی کھیل رہے) کھلاڑیوں کو ظاہر کرتا ہے)
وراٹ کوہلی پہلے نمبر پر
عالمی کرکٹ میں سب سے تیز رفتار 16,000 انٹرنیشنل رنز بنانے کا ریکارڈ بھارت کے اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی کے نام ہے۔ انہوں نے یہ کامیابی صرف 350 اننگز میں حاصل کر لی تھی۔ جبکہ دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ کے عظیم بلے باز ہاشم آملہ ہیں، جنہوں نے 363 اننگز میں یہ جادوئی ہندسہ چھوا تھا۔
سب سے تیز رفتار 16,000 انٹرنیشنل رنز بنانے والے کھلاڑی
- • وراٹ کوہلی (بھارت): 350 اننگز
- • ہاشم آملہ (جنوبی افریقہ): 363 اننگز
- • جو روٹ (انگلینڈ): 368 اننگز
- • برائن لارا (ویسٹ انڈیز): 374 اننگز
- • سچن ٹینڈولکر (بھارت): 376 اننگز
دنیا کے 35ویں کھلاڑی
دنیا میں اب تک 34 کھلاڑی 16 ہزار انٹرنیشنل رنز بنا چکے تھے اور اس فہرست میں شامل ہونے والے بابر اعظم دنیا کے 35ویں کھلاڑی ہیں۔ اس کلب میں سچن ٹینڈولکر، وراٹ کوہلی، کمار سنگاکارا، رکی پونٹنگ، سنتھ جے سوریا، مہیلا جے وردھنے، جیک کیلس، راہل ڈراوڈ اور برائن لارا جیسے لیجنڈ کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں۔
Babar Azam joins Virat Kohli, Joe Root and Rohit Sharma in the 16,000 international runs club. 🏏 #BabarAzam #Cricket #PAKvsSL #Pakistan https://t.co/x6VdqY6ohv— CricTracker (@Cricketracker) October 18, 2026
دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل رنز بنانے والے ٹاپ 5 بلے باز
|بلے باز
|ملک
|رنز
|میچز
|سچن ٹینڈولکر
|بھارت
|34,357
|664
|وراٹ کوہلی
|بھارت
|28,527
|565
|کمار سنگاکارا
|سری لنکا
|28,016
|594
|رکی پونٹنگ
|آسٹریلیا
|27,483
|560
|مہیلا جے وردھنے
|سری لنکا
|25,957
|652