میکسیکو میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کا شاندار آغاز، موسیقی، ثقافت اور فٹ بال ایک متحرک افتتاحی تقریب میں ضم
فیفا ورلڈ کپ کی شاندار افتتاحی تقریب میں پاپ کوئین شکیرا کے پرفارمنس کے ساتھ ہی ساتھ ہی فٹبال شائقین کا انتظارختم ہو گیا۔
By ANI
Published : June 12, 2026 at 7:23 AM IST
میکسیکو سٹی: میکسیکو سٹی کے تاریخی ایسٹاڈیو ایزٹیکا اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کا شاندار انداز میں آغاز ہوا۔ یہاں موسیقی، ثقافت اور فٹ بال ایک متحرک افتتاحی تقریب میں ضم ہو گئے جس نے دنیا کو ٹورنامنٹ میں خوش آمدید کہتے ہوئے میکسیکو کے شاندار ورثے کا جشن منایا۔
میکسیکو سٹی کے ازٹیکا اسٹیڈیم میں 80,000 سے زیادہ لوگوں کے ہجوم کے سامنے شکیرا، برنا بوائے اور جے بالون پر مشتمل ستاروں سے سجی افتتاحی تقریب نے 2026 کے ورلڈ کپ کو یادگار بنا دیا۔
تقریب کا آغاز روایتی میکسیکن ثقافت کے رنگا رنگ شوکیس سے ہوا، جس میں لوک داستانوں کے رقاص، شاندار بصری نمائش اور پرفارمنس شامل تھے۔
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ایزٹیکا اسٹیڈیم موسیقی کا مرکز بنتا چلا گیا۔ میکسیکن کمبیا کے شبیہیں لاس اینجلس ازولز نے پاپ اسٹار بیلنڈا کے ساتھ سُر سے سُر ملایا۔ انھوں نے فیفا ورلڈ کپ البم کے لیے اپنا تازہ ترین گانا گا کر مداحوں کا دل جیت لیا۔
ڈینی اوشین نے بھی اپنی کارکردگی سے سامعین کو مسحور کیا، جس نے ورلڈ کپ 2026 کے آفیشل البم میں 'پارٹیڈازو' کا حصہ ڈالا۔
آگے بڑھتے ہوئے، کولمبیا کے ستارے جے بالون اور ریان کاسترو نے اپنی سب سے بڑی ہٹ فلموں کی مشترکہ کارکردگی سے ہجوم میں جوش پیدا کر دیا۔
اختتام سے پہلے، بالون نے سامعین کے ساتھ اپنے عالمی زبردست ہٹ 'آئی لائک اٹ' کے ساتھ ایک سنسنی خیز پرفارمنس پیش کی۔
رات کی اہم جھلکیوں میں سے ایک اس وقت سامنے آئی جب مشہور میکسیکن راک بینڈ مانا نے اسٹیج کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب اس گروپ نے 1992 کا اپنا محبوب کلاسک "Oye Mi Amor" پیش کیا تو اسٹیڈیم ایک بڑے کورس میں بدل گیا۔
شاندار افتتاحی تقریب میں عالمی پاپ کوئین شکیرا نے بہت انتظار کے ساتھ 'ڈائی ڈائی' پرفارم کرتے ہوئے فٹبال شائقین میں جوش بھر دیا۔ 'ڈائی ڈائی' ٹورنامنٹ کا سرکاری ترانہ ہے۔
فٹ بال کے سب سے بڑے جشن کے لیے بہترین لہجہ ترتیب دیتے ہوئے نائجیریا کے میوزک سنسنیشن برنا بوائے نے اسٹیج پر ان کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔
شکیرا نے نہ صرف فٹ بال کا ترانہ گایا بلکہ میکسیکو سٹی کے مشہور ایزٹیکا اسٹیڈیم میں اپنے دستخطی رقص کے ساتھ ہجوم کو بھی موہ لیا۔
اس پرفارمنس میں میدان کے بیچ سے ڈرامائی طور پر ابھرتی ہوئی ایک دیوہیکل ٹرافی کو دکھایا گیا جبکہ روایتی لباس اور متحرک ملبوسات میں رقاصوں نے رنگ اور ثقافت کے شاندار نمائش کے ساتھ پرفارمنس کو زندہ کر دیا۔
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