اندور میں آسٹریلوی خواتین کرکٹرز سے چھیڑ چھاڑ، ملزم گرفتار
خاتون کھلاڑی جمعہ کو کجرانہ روڈ پر ایک کیفے جارہی تھیں، جب یہ واقعہ پیش آیا۔ ملزم اکھیل سے فی الحال پوچھ گچھ جاری ہے۔
Published : October 25, 2025 at 5:27 PM IST
اندور: آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ کے درمیان، جمعہ کو مدھیہ پردیش کے اندور میں ایم آئی جی پولیس اسٹیشن کے علاقے میں دو آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کی گئی۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ ہفتہ کی سہ پہر ہولکر کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگیا۔
پولیس نے بتایا کہ دونوں خواتین کرکٹرز ہوٹل سے ایک کیفے کی طرف جارہی تھیں جہاں وہ ٹھہری ہوئے تھیں کہ کھجرانہ روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار نوجوان ان کے پاس آیا اور دونوں کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے فوری طور پر ٹیم سیکیورٹی آفیسر ڈینی سمز کو الرٹ بھیجا جس میں کہا گیا کہ ایک نامعلوم نوجوان انہیں ہراساں کر رہا ہے اور چھونے کی کوشش کر رہا ہے۔
مقام کی تفصیلات حاصل کرنے کے فوراً بعد، سمز نے معاملے کی اطلاع دینے کے لیے مقامی پولیس سے رابطہ کیا۔ جلد ہی، پولیس کی ایک ٹیم موقع پر پہنچی، خواتین کھلاڑیوں سے بات کی اور سینئر پولیس حکام کو معاملے کی اطلاع دی۔
اس کے بعد سمز کی طرف سے ایم آئی جی پولیس میں باضابطہ شکایت درج کرائی گئی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، ملزم کے خلاف بھارتیہ نیا سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت فوری طور پر مقدمہ درج کیا گیا اور مجرم کی تلاش شروع کردی گئی۔
جائے وقوعہ سے سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کے بعد، ایک نوجوان، جس کی بعد میں شناخت کھجرانہ تھانے کی حدود کے اکھیل کے نام سے ہوئی، کو گرفتار کیا گیا۔ فی الحال اس سے مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کشمیر میں کرکٹ کا سب سے شاندار میلہ! یونیورس باس کرس گیل کا بڑا اعلان!
ایڈیشنل ڈی سی پی راجیش ڈنڈوتیا نے کہا، "آسٹریلوی خواتین کرکٹ ٹیم کی دو خواتین کھلاڑیوں کے ساتھ مبینہ طور پر چھیڑ چھاڑ کے معاملے میں ابتدائی تحقیقات کی گئی ہیں۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فی الحال اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔"