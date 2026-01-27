ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل آسٹریلوی تیز گیند باز نے کرکٹ کو کہا الوداع
آسٹریلیا کی T20 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے فاسٹ باؤلر نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔
Published : January 27, 2026 at 1:47 PM IST
حیدرآباد: آسٹریلوی تیز گیند باز کین رچرڈسن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے آغاز سے چند روز قبل ہی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے 17 سالہ کرکٹ کیریئر کا خیر آباد کہا۔ انہوں نے آسٹریلیا کے لیے 25 ون ڈے اور 36 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلے، ون ڈے میں 39 اور ٹی 20 انٹرنیشنل میں 45 وکٹیں لیں۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے
کین رچرڈسن کے کرکٹ کیریئر میں بین الاقوامی کامیابیاں، ڈومیسٹک ٹائٹلز، اور دنیا بھر کی فرنچائز لیگز شامل ہیں۔ وہ آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ مقامی طور پر، انھوں نے بی بی ایل کے سیزن 8 میں میلبورن رینیگیڈز کی چیمپئن شپ کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔
T20 World Cup winner and a Big Bash great has called time on his professional career after 17 seasons. https://t.co/Khq3bFIHi2— cricket.com.au (@cricketcomau) January 27, 2026
مختصر ترین فارمیٹ کے علاوہ، رچرڈسن نے سرخ اور سفید گیند کی کرکٹ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے 34 فرسٹ کلاس میچ کھیلے، 102 وکٹیں حاصل کیں، اور 98 لسٹ اے میچز میں 153 وکٹیں حاصل کیں۔
بگ بیش لیگ کے کامیاب گیند باز
رچرڈسن بگ بیش لیگ کی تاریخ کے کامیاب ترین گیند بازوں میں سے ایک کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بگ بیش میں 142 وکٹیں حاصل کیں، جس سے وہ مقابلے میں مردوں کی ہمہ وقت وکٹ لینے والوں کی فہرست میں پانچویں نمبر پر ہیں۔ موجودہ وقت میں انھوں نے تین کلبوں کی نمائندگی کی: ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز، میلبورن رینیگیڈز، اور سڈنی سکسرز، اور ہر جگہ دیرپا تاثر چھوڑا۔
A statement from Kane Richardson, announcing his retirement. The ACA would like to congratulate Kane on an outstanding career. pic.twitter.com/pZp8Sbh0sG— Australian Cricketers' Association (@ACA_Players) January 27, 2026
کین رچرڈسن کا آئی پی ایل کیریئر
34 سالہ نوجوان کھلاڑی نے آسٹریلیا سے باہر بھی پہچان حاصل کی۔ رچرڈسن نے انڈین پریمیئر لیگ میں رائل چیلنجرز بنگلورو، راجستھان رائلز اور پونے واریئرز کے لیے کھیلا، 15 میچوں میں 19 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ انگلینڈ میں کینٹ اور برمنگھم فینکس کے لیے اور متحدہ عرب امارات میں دبئی کیپٹلز کے لیے بھی کھیلے۔ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کے 201 میچوں میں 241 وکٹیں حاصل کیں۔
