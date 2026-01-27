ETV Bharat / sports

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قبل آسٹریلوی تیز گیند باز نے کرکٹ کو کہا الوداع

آسٹریلیا کی T20 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کے فاسٹ باؤلر نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔

آسٹریلوی تیز گیند باز کین رچرڈسن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے آغاز سے چند روز قبل ہی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی
آسٹریلوی تیز گیند باز کین رچرڈسن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے آغاز سے چند روز قبل ہی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 27, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: آسٹریلوی تیز گیند باز کین رچرڈسن نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے آغاز سے چند روز قبل ہی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ انہوں نے انسٹاگرام پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے 17 سالہ کرکٹ کیریئر کا خیر آباد کہا۔ انہوں نے آسٹریلیا کے لیے 25 ون ڈے اور 36 ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلے، ون ڈے میں 39 اور ٹی 20 انٹرنیشنل میں 45 وکٹیں لیں۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے

کین رچرڈسن کے کرکٹ کیریئر میں بین الاقوامی کامیابیاں، ڈومیسٹک ٹائٹلز، اور دنیا بھر کی فرنچائز لیگز شامل ہیں۔ وہ آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2021 جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ مقامی طور پر، انھوں نے بی بی ایل کے سیزن 8 میں میلبورن رینیگیڈز کی چیمپئن شپ کی فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔

مختصر ترین فارمیٹ کے علاوہ، رچرڈسن نے سرخ اور سفید گیند کی کرکٹ میں بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے 34 فرسٹ کلاس میچ کھیلے، 102 وکٹیں حاصل کیں، اور 98 لسٹ اے میچز میں 153 وکٹیں حاصل کیں۔

بگ بیش لیگ کے کامیاب گیند باز

رچرڈسن بگ بیش لیگ کی تاریخ کے کامیاب ترین گیند بازوں میں سے ایک کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ انہوں نے بگ بیش میں 142 وکٹیں حاصل کیں، جس سے وہ مقابلے میں مردوں کی ہمہ وقت وکٹ لینے والوں کی فہرست میں پانچویں نمبر پر ہیں۔ موجودہ وقت میں انھوں نے تین کلبوں کی نمائندگی کی: ایڈیلیڈ اسٹرائیکرز، میلبورن رینیگیڈز، اور سڈنی سکسرز، اور ہر جگہ دیرپا تاثر چھوڑا۔

کین رچرڈسن کا آئی پی ایل کیریئر

34 سالہ نوجوان کھلاڑی نے آسٹریلیا سے باہر بھی پہچان حاصل کی۔ رچرڈسن نے انڈین پریمیئر لیگ میں رائل چیلنجرز بنگلورو، راجستھان رائلز اور پونے واریئرز کے لیے کھیلا، 15 میچوں میں 19 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ انگلینڈ میں کینٹ اور برمنگھم فینکس کے لیے اور متحدہ عرب امارات میں دبئی کیپٹلز کے لیے بھی کھیلے۔ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی کے 201 میچوں میں 241 وکٹیں حاصل کیں۔

یہ بھی پڑھیں:

TAGGED:

KANE RICHARDSON CRICKET CAREER
KANE RICHARDSON
BOWLER KANE RICHARDSON
کین رچرڈسن
KANE RICHARDSON RETIREMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.