'میں اب بھی پہلے کی طرح فٹ'، بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی پر کوہلی کا اہم بیان
ویراٹ کوہلی تقریباً سات ماہ کے وقفے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں۔
بھارتی ٹیم اس سال مارچ میں چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے بعد اپنا پہلا ون ڈے آسٹریلیا کے شہر پرتھ میں کھیل رہی ہے۔ یہ تین میچوں کی ون ڈے سیریز کئی لحاظ سے اہم ہے۔ روہت اور وراٹ طویل غیر حاضری کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کر رہے ہیں۔ مزید برآں، بھارتی ٹیم اپنی پہلی ون ڈے سیریز شبمن گل کی کپتانی میں کھیل رہی ہے۔
پہلے میچ میں سب کی نظریں کوہلی اور روہت پر تھیں لیکن دونوں بلے بازوں نے کم کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ روہت نے سات رنز بنائے اور کوہلی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گئے۔ غور طلب ہے کہ دونوں کھلاڑی ٹی 20 اور ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور اب صرف ون ڈے میں نظر آئیں گے۔ دونوں کھلاڑی سنہ 2027 کا ورلڈ کپ کھیلنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں۔
کوہلی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی پر کیا کہا؟
پرتھ میں ہونے والے میچ سے قبل کوہلی نے انکشاف کیا کہ انہوں نے طویل وقفے کے باوجود خود کو فٹ رکھا ہے۔ کمنٹیٹر روی شاستری اور ایڈم گلکرسٹ کے ساتھ فاکس اسپورٹس سے بات کرتے ہوئے سابق بھارتی کپتان نے کہا، "سچ کہوں تو میں نے گذشتہ 15-20 برسوں میں بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے، میں نے واقعی آرام نہیں کیا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں نے گذشتہ 15 برسوں میں شاید بین الاقوامی کرکٹ میں سب سے زیادہ میچز کھیلے ہوں، جس میں آئی پی ایل کا بھی شامل ہے۔ اس لیے میرے لیے یہ وقفہ بہت ہی تازگی بھرا وقت تھا۔"
انہوں نے مزید کہا، "میں اب بھی پہلے کی طرح فٹ محسوس کر رہا ہوں اور جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کھیل سکتے ہیں تو آپ تازگی محسوس کر سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میدان میں کیا کرنا ہے۔ بس آپ کو جسمانی تیاری پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔"
کوہلی نے یہ بھی کہا، "اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میرا جسم فٹ ہے، اگر میری تیاری ٹھیک، تو کھیل کے بارے میں آگاہی پہلے سے موجود ہے، میرے جسم کو اس کے لیے تال میل بٹھانا ہوگا اور یہی وہ چیز ہے جسے میں بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، میں اپنی زندگی اسی طرح میں جیتا ہوں۔ اور ہاں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں آسٹریلیا آکر تر و تازہ محسوس کر رہا ہوں۔ اس لیے اب سب کچھ ٹھیک ہے۔"
کوہلی اب صرف ون ڈے کھیلیں گے۔ کوہلی نے گذشتہ سال آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ میں بھارت کی جیت کے بعد ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ اس سال کے شروع میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ لے لی، جس سے ان کے یادگار اور قابل ذکر کریئر کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ اب صرف ون ڈے کھیلے گا۔ شائقین کوہلی کو آسٹریلیا میں تین میچوں میں دیکھیں گے، اس کے بعد اس سال کے آخر میں جنوبی افریقہ کے خلاف گھر پر ون ڈے ہوگا۔
بھارت بمقابلہ آسٹریلیا پہلا ون ڈے
آسٹریلیا نے پہلے ون ڈے میں ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ لکھنے کے وقت تک بھارت تین وکٹ پر 37 رنز تھا، بارش کی وجہ سے میچ 11.5 اوورز تک کم ہو گیا تھا۔ کوہلی (0)، روہت (7)، اور گل (10) رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
