ٹریوس ہیڈ کی ایک اور ریکارڈ ساز اننگز، ایشز سیریز میں بطور اوپنر حاصل کیا ایک اہم سنگ میل
ٹریوس ہیڈ کی سنچری: ٹریوس ہیڈ نے آخری ایشز میچ میں 166 گیندوں پر 163 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔
Published : January 6, 2026 at 1:09 PM IST
حیدرآباد: آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز 26-2025 کا پانچواں اور آخری میچ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ کے تیسرے دن ٹریوس ہیڈ نے سیریز کی اپنی تیسری سنچری بنا کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا۔ ان کی 166 گیندوں پر 163 رنز کی اننگز میں 24 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر یہ ہیڈ کی پہلی سنچری تھی۔
Another batting blitz at the top of the order from Travis Head 👊— ICC (@ICC) January 6, 2026
More from #AUSvENG 📲 https://t.co/WWzgB7Cjh2 pic.twitter.com/Ye8FPoRD5v
ایشز سیریز میں بطور اوپنر تین سنچریاں
اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ہی ایشز سیریز میں بطور اوپنر سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ یہ ہیڈ کی سیریز کی تیسری سنچری تھی۔ وہ اس سے قبل پرتھ اور ایڈیلیڈ میں سنچریاں بنا چکے ہیں۔ اس سے قبل گیارہ دیگر کھلاڑی یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں جن میں میتھیو ہیڈن، ایلسٹر کک، مائیکل سلیٹر اور جیک ہوبز جیسے لیجنڈز شامل ہیں۔
TRAVIS HEAD COMPLETED HIS 3RD ASHES HUNDRED OF THIS SERIES WHILE OPENING.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 6, 2026
- One of the best all format player, Head. 👏pic.twitter.com/zFx38t83Bg
ایشز سیریز میں 600 رنز بنانے کا ریکارڈ
اس شاندار اننگز کے دوران ٹریوس ہیڈ نے اس ایشز سیریز میں 600 رنز بھی مکمل کیے، وہ ایشز کی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے صرف نویں اوپنر بن گئے۔ وہ 11-2010 کے بعد ایسا کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں۔ 11-2010 کی ایشز میں ایلسٹر کک نے بطور اوپنر 766 رنز بنائے تھے۔
AUS بمقابلہ ENG: پانچویں ٹیسٹ کا تیسرا دن
تیسرے دن چائے کے وقفے پر آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 377 رنز بنائے ہیں۔ وہ ابھی بھی انگلینڈ کی پہلی اننگز کے 384 کے مجموعی اسکور سے سات رنز پیچھے ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے ہیڈ نے 163 اور لیبوشگن نے 48 رنز بنائے جب کہ کپتان اسمتھ 65 اور کیمرون گرین 8 رنز بنا کر کھیل رہے تھے۔ آسٹریلیا پہلے ہی سیریز جیت چکا ہے۔