ETV Bharat / sports

ٹریوس ہیڈ کی ایک اور ریکارڈ ساز اننگز، ایشز سیریز میں بطور اوپنر حاصل کیا ایک اہم سنگ میل

ٹریوس ہیڈ کی سنچری: ٹریوس ہیڈ نے آخری ایشز میچ میں 166 گیندوں پر 163 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

aus vs eng 5th ashes test travis head hits joint most hundreds as opener in an ashes series Urdu News
ٹریوس ہیڈ (AP PHOTO)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 6, 2026 at 1:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد: آسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان ایشز سیریز 26-2025 کا پانچواں اور آخری میچ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا ہے۔ میچ کے تیسرے دن ٹریوس ہیڈ نے سیریز کی اپنی تیسری سنچری بنا کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کر لیا۔ ان کی 166 گیندوں پر 163 رنز کی اننگز میں 24 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ پر یہ ہیڈ کی پہلی سنچری تھی۔

ایشز سیریز میں بطور اوپنر تین سنچریاں

اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ہی ایشز سیریز میں بطور اوپنر سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ یہ ہیڈ کی سیریز کی تیسری سنچری تھی۔ وہ اس سے قبل پرتھ اور ایڈیلیڈ میں سنچریاں بنا چکے ہیں۔ اس سے قبل گیارہ دیگر کھلاڑی یہ کارنامہ انجام دے چکے ہیں جن میں میتھیو ہیڈن، ایلسٹر کک، مائیکل سلیٹر اور جیک ہوبز جیسے لیجنڈز شامل ہیں۔

ایشز سیریز میں 600 رنز بنانے کا ریکارڈ

اس شاندار اننگز کے دوران ٹریوس ہیڈ نے اس ایشز سیریز میں 600 رنز بھی مکمل کیے، وہ ایشز کی تاریخ میں یہ کارنامہ انجام دینے والے صرف نویں اوپنر بن گئے۔ وہ 11-2010 کے بعد ایسا کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں۔ 11-2010 کی ایشز میں ایلسٹر کک نے بطور اوپنر 766 رنز بنائے تھے۔

AUS بمقابلہ ENG: پانچویں ٹیسٹ کا تیسرا دن

تیسرے دن چائے کے وقفے پر آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 377 رنز بنائے ہیں۔ وہ ابھی بھی انگلینڈ کی پہلی اننگز کے 384 کے مجموعی اسکور سے سات رنز پیچھے ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے ہیڈ نے 163 اور لیبوشگن نے 48 رنز بنائے جب کہ کپتان اسمتھ 65 اور کیمرون گرین 8 رنز بنا کر کھیل رہے تھے۔ آسٹریلیا پہلے ہی سیریز جیت چکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں:

ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میں ستائیس رنز پر آل آؤٹ، بھارت اپنے ہی گھر میں ہو گیا وائٹ واش، سال کی سب سے حیران کن شکستیں

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بڑا اپ سیٹ، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر،،، جانیے بھارت و پاکستان کس پوزیشن پر ہیں؟

بھارتی ٹیم نے جیت کے ساتھ سال کو کیا الوداع،،، آخری ٹی ٹوینٹی میں جنوبی افریقہ کو تیس رنز سے دی شکست

انڈر نائنٹین ایشیا کپ فائنل پاکستان نے بھارت کو ایک سو اکیانوے رنز سے شکست دے کر دوسرا ٹائٹل جیت لیا

YearEnder 2025: کھیلوں کی تاریخ کے لازوال نام: اس سال ان لیجنڈ کھلاڑیوں نے دنیا کو کہا الوداع

فوجا سنگھ، 114 سالہ میراتھن رنر، پنجاب روڈ حادثے میں ہلاک، پی ایم مودی کا اظہار افسوس

ہندوستانی کرکٹ عروج پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 2025 کامیابیوں سے بھرا ایک یادگار سال

TAGGED:

ASU VS ENG 5TH ASHES TEST 2026
TRAVIS HEAD HUNDRED ASHES
RECORDS TRAVIS HEAD
ASU VS ENG 2026
TRAVIS HEAD RECORD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.