ایشز میچ کے فائنل میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو پانچ وکٹوں سے ہرایا، عثمان خواجہ کی ریٹائرمنٹ کو یادگار بنا دیا
ایشیز 2025-26 کے پانچویں میچ میں آسٹریلیا نے 161 رنز کا ہدف پانچ وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا
Published : January 8, 2026 at 11:44 AM IST
آسٹریلیا نے سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں پانچویں روز 161 رنز کا ہدف حاصل کر کے پانچ وکٹوں سے جیت حاصل کر لی۔ اس فتح کے ساتھ ہی انہوں نے ایشز 2025-26 کی سیریز 4-1 سے جیت لی۔ میچ میں شاندار بلے بازی کرنے والے ٹریوس ہیڈ کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 163 اور دوسری اننگز میں 29 رنز بنائے۔ پوری سیریز میں شاندار باؤلنگ کرنے والے مچل اسٹارک کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے پانچ میچوں کی سیریز میں 17 کی اوسط سے کل 31 وکٹیں حاصل کیں۔
آسٹریلیا بمقابلہ انگلینڈ 5ویں ٹیسٹ کی جھلکیاں
میچ کی بات کی جائے تو انگلینڈ نے روٹ کے 160 اور بروک کے 84 رنز کی بدولت پہلی اننگز میں 384 رنز بنائے۔ دریں اثناء آسٹریلیا نے اپنی پہلی اننگز میں ہیڈ کے 163، اسمتھ کے 137 اور ویبسٹر کے 71 رنز کی بدولت 567 رنز بنائے جس سے اسے 18-3 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ اس کے بعد انگلینڈ کی دوسری اننگز 342 رنز پر سمٹ گئی جس میں بیتھل کے 154 اور بروک کے 42 رنز شامل تھے۔ اس سے میزبان آسٹریلیا کو میچ کے پانچویں دن 161 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔
Australia close out the Ashes as 4-1 winners and claim 12 #WTC27 points 👏#AUSvENG 📲 https://t.co/s3J1ihg2Gy pic.twitter.com/WWLqIzqlxa— ICC (@ICC) January 8, 2026
ایشز سیریز 2025-26 آسٹریلیا کے نام
پانچ میچوں کی ایشز سیریز، جو 2025 کے آخر میں شروع ہوئی تھی، 2026 میں ختم ہوئی، جس میں آسٹریلیا سیریز کو 4-1 سے اپنے نام کرنے میں کامیاب رہا۔ میزبان ٹیم پہلے ہی پہلے تین میچ جیت کر سیریز پر قابض ہو چکی تھی۔ اس نے پہلے دو میچ 8 وکٹوں سے جیتے تھے اور تیسرے میں انگلینڈ کو 82 رنز سے شکست دی تھی۔ تاہم آسٹریلیا کو چوتھا میچ 4 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد آسٹریلیا نے پانچویں میچ میں واپسی کرتے ہوئے 5 وکٹوں سے جیت کر ایک شاندار سیریز کو ختم کیا۔
عثمان خواجہ کی ریٹائرمنٹ
ایشز سیریز کا یہ پانچواں اور آخری میچ آسٹریلیا کے لیجنڈری بلے باز عثمان خواجہ کا آخری بین الاقوامی میچ بھی تھا۔ انہوں نے ٹیسٹ سے قبل اعلان کیا تھا کہ سڈنی ٹیسٹ ان کا آخری ٹیسٹ ہوگا۔ خواجہ نے میچ میں کچھ قیمتی رنز بنائے لیکن آسٹریلیا کی جیت ان کے لیے بہت زیادہ اہم ثابت ہوئی۔ خواجہ اپنے آخری میچ میں صرف 23 رنز ہی بنا سکے، جس میں پہلی اننگز میں 17 اور دوسری میں 6 رنز شامل تھے۔
A special Guard of Honour for Usman Khawaja in his final Test appearance 🤍#WTC27 | #AUSvENG ✍️: https://t.co/DNZFYNmPsd pic.twitter.com/FGsAWqcJeA— ICC (@ICC) January 8, 2026
میچ میکر عثمان خواجہ نے کہا کہ "اس جیت کا بہت مطلب ہے کیونکہ میں صرف جیت چاہتا تھا۔ میں اس فائنل جیت کے لیے شکر گزار ہوں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جشن مناؤں گا۔" آج کا دن میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں پرسکون دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پورے ٹیسٹ میچ مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا بہت مشکل تھا۔ مجھے توجہ مرکوز کرنے میں مشکل پیش آرہی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ ہم جیت گئے، اور یہ وہ چیز ہے جسے میں اپنی ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ بہت شکریہ''
انہوں نے مزید کہا کہ "88 ٹیسٹ میچز، دنیا بھر میں اتنے زیادہ رنز، ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ، اور میں اسی بات پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں نے اپنے خاندان کھو دیے ہیں، لیکن میں خوش قسمت ہوں کہ اب بھی میرے والدین میرے ساتھ ہیں۔ میرا خاندان، میری بیوی، میرے بچے ، نیز ایک اور آنے والا ہے۔ مجھے کرکٹ کا کھیل پسند ہے، لیکن کرکٹ سے باہر زندگی زیادہ اہم رہی ہے۔"
عثمان خواجہ کا کرکٹ کرئیر
Usman Khawaja's final walk to the pavilion.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 8, 2026
- Thank you, Uzzy!pic.twitter.com/F5swBh7ftV
عثمان خواجہ نے آسٹریلیا کے لیے کل 88 ٹیسٹ، 40 ون ڈے اور 9 ٹی ٹوئنٹی کھیلے۔ طویل ترین فارمیٹ میں ان کے اعدادوشمار متاثر کن ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ میں 43 کی اوسط سے کل 6026 رنز بنائے ہیں جس میں 16 سنچریاں اور 28 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ کرکٹ کے اس مشکل ترین فارمیٹ میں ان کا سب سے زیادہ اسکور 232 ہے۔ ون ڈے میں خواجہ نے 2 سنچریاں اور 12 نصف سنچریوں کی مدد سے مجموعی طور پر 1554 رنز بنائے ہیں جس کے دوران ان کی اوسط 42 رہی۔ ون ڈے میں ان کا سب سے زیادہ اسکور 104 رنز ہے۔ اگرچہ خواجہ کو کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ میں کئی بین الاقوامی میچز کھیلنے کا موقع نہیں ملا، اس کے باوجود انہوں نے 9 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچوں میں 27 کی اوسط سے مجموعی طور پر 241 رنز بنائے، جس میں ان کا سب سے زیادہ اسکور 58 رنز ہے۔
