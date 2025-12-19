ETV Bharat / sports

ایشز سیریز تیسرا ٹیسٹ: ٹریوس ہیڈ کی شاندار کارکردگی، ڈان بریڈمین کے ریکارڈ کی برابری، سب کو کر دیا حیران

ٹریوس ہیڈ کی لگاتار سنچریاں: ٹریوس ہیڈ نے تیسرے ایشز ٹیسٹ میں ناقابل شکست 142 رنز بنا کر ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرلیا۔

ٹریوس ہیڈ نے سنچری بنانے کے بعد پچ کو چوما (AP PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 19, 2025 at 5:02 PM IST

حیدرآباد: موجودہ ایشز سیریز میں آسٹریلیا کے اوپنر ٹریوس ہیڈ شاندار فارم میں ہیں۔ بائیں ہاتھ کے بلے باز نے سیریز میں اب تک 350 سے زیادہ رنز بنائے ہیں، جب کہ دو ٹیسٹ اور پانچ اننگز باقی ہیں۔ 31 سالہ ہیڈ نے ایڈیلیڈ میں تیسرے ایشز ٹیسٹ کے تیسرے دن ناقابل شکست 142 رنز بنا کر ڈان بریڈمین، مائیکل کلارک اور اسٹیو اسمتھ جیسے کھلاڑیوں کی لسٹ میں شامل ہوگئے۔

ان کی اس سنچری کے ساتھ، ہیڈ کی 11ویں ٹیسٹ سنچری نے آسٹریلیا کو میچ میں مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا ہے، جس سے انگلش ٹیم کے لیے صورتحال بہت مشکل ہو گئی ہے، جسے سیریز جیتنے کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے یہ میچ جیتنا ضروری ہے۔

تیسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن کے اختتام پر آسٹریلیا نے اپنی دوسری اننگز میں 4 وکٹوں پر 271 رنز بنا لیے تھے اور اس کی برتری 356 رنز تک پہنچ گئی تھی۔ میزبان ٹیم نے پہلی اننگز میں 371 رنز بنائے تھے جب کہ مہمان ٹیم 286 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی تھی۔

ٹریوس ہیڈ نے تاریخ رقم کی

ہیڈ آسٹریلیا کی سرزمین پر لگاتار چار ٹیسٹ سنچریاں بنانے والے تاریخ کے پانچویں بلے باز بن گئے۔ وہ ڈان بریڈمین (لیڈز اور میلبورن)، کلارک (ایڈیلیڈ) اور اسٹیو اسمتھ (میلبورن) کے بعد، ایڈیلیڈ کے ایک ہی مقام پر لگاتار چار ٹیسٹ میں چار سنچریاں بنانے والے چوتھے آسٹریلوی کرکٹر بھی بن گئے۔ پانچ بار یہ کارنامہ انجام دینے والے واحد دوسرے کھلاڑی کین ولیمسن ہیں جنہوں نے ہیملٹن کے سیڈن پارک میں یہ کارنامہ انجام دیا۔

آسٹریلیا کے کس گراؤنڈ پر لگاتار چار ٹیسٹ میں سنچریاں؟

  1. ڈان بریڈمین (آسٹریلیا) میلبورن میں (1928-1932)
  2. والی ہیمنڈ (انگلینڈ) سڈنی میں (1928-1936)
  3. مائیکل کلارک (آسٹریلیا) ایڈیلیڈ میں (2012-2014)
  4. اسٹیو اسمتھ (آسٹریلیا) میلبورن میں (2014-2017)
  5. ٹریوس ہیڈ (آسٹریلیا) ایڈیلیڈ میں (2022-2025)
  6. سیریز میں ہیڈ کی دو سنچریاں

بائیں ہاتھ کے بلے باز کو پرتھ میں 2026-25 کے ایشز کے پہلے میچ میں اننگز کا آغاز کرنے کے لیے بھیجا گیا، جہاں انھوں نے مشکل بیٹنگ کنڈیشنز میں شاندار سنچری اسکور کی، جس سے آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے فتح دلائی۔ انہوں نے 83 گیندوں میں 123 رنز بنائے جس میں 16 چوکے اور چار چھکے شامل تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایڈیلیڈ میں شاندار سنچری اسکور کی، جس سے آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 356 رنز کی برتری حاصل ہوئی۔ آسٹریلیا کو سیریز میں پہلے ہی 0-2 کی برتری حاصل ہے اور ایک اور جیت انگلش ٹیم کے خلاف سیریز جیتنے میں ان کی مدد کرے گی۔ اگر وہ سیریز جیت جاتے ہیں تو وہ ایشز ٹرافی اپنے پاس رکھیں گے۔

