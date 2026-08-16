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بنگلہ دیش نے ڈارون میں آسٹریلیا کو نو وکٹوں سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کی

جیت کی بنیاد گیندباز حسن محمود نے رکھی، جنہوں نے پہلی اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کیں۔ تنزید حسن نے بلےبازی میں شاندار کارکردگی دکھائی۔

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بنگلہ دیش نے ڈارون میں آسٹریلیا کو نو وکٹوں سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کی (AFP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 16, 2026 at 2:08 PM IST

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مرارا کرکٹ گراؤنڈ، ڈارون، آسٹریلیا: بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو اپنے ہی میدان میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ڈارون کے مرارا کرکٹ گراؤنڈ میں پہلے ٹیسٹ کے چوتھے دن مہمان ٹیم کو 57 رنز کا معمولی ہدف دیا گیا تھا جسے بنگلہ دیش نے صرف 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی مہمانوں نے آسٹریلیا کے خلاف اپنی دوسری تاریخی ٹیسٹ جیت درج کی۔ تاہم یہ پہلا موقع ہے جب بنگلہ دیش نے آسٹریلیا کو اس کی ہی سرزمین پر شکست دی ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش نے 2017 میں میرپور ٹیسٹ میں آسٹریلیا کو 20 رنز سے شکست دی تھی۔

خاص بات یہ ہے کہ اس میچ میں آسٹریلیا نے اپنی پوری مضبوط ٹیم کو میدان میں اتارا تھا، جس میں پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور مچل اسٹارک جیسے خطرناک گیند باز بھی شامل تھے۔ اس کے باوجود 'بنگلہ ٹائیگرز' نے زبردست کھیل کا مظاہرہ کیا۔

حسن محمود نے سب سے زیادہ 6 وکٹیں لی

اس جیت کی بنیاد بنگلہ دیش کے تیز گیند باز حسن محمود نے رکھی، جنہوں نے پہلی اننگز میں 6 وکٹیں حاصل کیں اور پھر تنزید حسن نے بلے بازی میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے بنگلہ دیش کو مضبوط پوزیشن میں پہنچا دیا۔ تنزید نے 101 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی۔

میچ کی بات کریں تو آسٹریلیا نے پہلی اننگز میں 198 رن بنائے، جس میں اسٹیو اسمتھ کے 71 رن سب سے زیادہ تھے۔ وہیں بنگلہ دیش کی طرف سے حسن محمود نے سب سے زیادہ 6 وکٹیں چٹکائیں۔

جوش نے سب سے زیادہ 6 وکٹیں لی

بنگلہ دیش نے اپنی پہلی اننگز میں 426 رن بنائے، جس میں تنزید کے 101، کپتان شانتو کے 84 اور مہدی حسن معراج کے 65 رن سب سے خاص تھے۔ اس شاندار بلے بازی کی وجہ سے انہوں نے آسٹریلیا پر 228 رنوں کی برتری حاصل کر لی۔ آسٹریلیا کی طرف سے جوش نے سب سے زیادہ 6 وکٹیں لیں۔

کیمرون گرین نے 104 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی

اس کے بعد آسٹریلیا کی دوسری اننگز 284 رنوں پر ہی سمٹ گئی، جس میں کیمرون گرین نے 104 رنوں کی شاندار اننگز کھیلی۔ اس کی وجہ سے آسٹریلیا اننگز کی ہار سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ اسمتھ نے 44 اور کیری نے 30 رنوں کا تعاون دیا۔ اس اننگز میں بنگلہ دیش کی طرف سے مہدی حسن معراج نے سب سے زیادہ 5 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ حسن محمود کو 3 وکٹیں ملیں۔

پہلی اننگز میں پچھڑنے کی وجہ سے آسٹریلیا، بنگلہ دیش کے سامنے صرف 57 رنوں کا ہی ہدف رکھ سکا، جسے 'بنگال ٹائیگرز' نے صرف ایک وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔

کھلاڑی ٹیم کو شاندار اور تاریخی جیت دلا کر پویلین لوٹے

بنگلہ دیش کی دوسری اننگز میں پہلی اننگز کے سنچری میکر تنزید صفر (ڈک) پر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد شادمان (25) اور مومن الحق (30) ٹیم کو شاندار اور تاریخی جیت دلا کر پویلین لوٹے۔ اس جیت کے ساتھ دو میچوں کی ٹیسٹ سیریز میں بنگلہ دیش نے 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ جس سے یہ طے ہو گیا ہے کہ اب وہ سیریز نہیں ہار سکتے۔ سیریز کا دوسرا میچ 22 اگست سے شروع ہوگا۔

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