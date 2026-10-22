چوتھے دن بھارت نے جیتا اٹھارواں گولڈ، کل میڈلز کی تعداد ہوئی اٹہتر
میڈل ٹیلی میں بھارت ابھی 78 میڈلز (18 گولڈ، 25 سلور، 35 برانز) کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے۔
Published : October 22, 2026 at 3:39 PM IST
ناگویا، جاپان: جاپان کے شہر ناگویا میں کھیلے جا رہے پانچویں ایشین پیرا گیمز کا آج (22 اکتوبر کو) چوتھا دن ہے۔ جس میں بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ بھارت نے آج دن کا آغاز گولڈ میڈل سے کیا، جب سوورنا راج نے خواتین کے ڈسکس تھرو ایف 54 (Discuss Throw F54) مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس کے بعد شیتل دیوی نے تیر اندازی (Archery) میں دو گولڈ میڈل اپنے نام کیے۔ اب انجنا بین بمباڈیا نے خواتین کی 400 میٹر ریس میں گولڈ میڈل جیت کر بھارت کے کل گولڈ میڈلز کی تعداد 18 تک پہنچا دی۔
اس کے علاوہ بھارت آج کے دن اب تک الگ الگ کھیلوں میں 16 میڈلز جیت چکا ہے۔ جس کے ساتھ بھارت کے کل میڈلز کی تعداد 78 ہو گئی، جس میں 18 گولڈ، 25 سلور اور 35 برانز شامل ہیں۔ نیچے آج کے دن میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہے۔
انجنا بین بمباڈیا نے جیتا گولڈ
انجنا بین بمباڈیا نے خواتین کی 400 میٹر ٹی 47 ریس کے مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا جب کہ جینتی بہیڑا کو سلور میڈل ملا۔ انجو نے 59.97 سیکنڈ کا وقت لے کر پہلا مقام حاصل کیا، جب کہ جینتی 1:00.65 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں۔ تھائی لینڈ کی اینتھا چوٹ سسیروان نے 1:02.58 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ برانز میڈل جیتا۔ وہیں خواتین کی 400 میٹر ٹی 12 اسپرنٹ میں بصارت سے محروم تیجل بین دامور نے 57.60 سیکنڈ کے وقت میں سلور میڈل جیتا، جو ان کھیلوں میں ان کا دوسرا میڈل ہے۔ انہوں نے 200 میٹر ٹی 12 مقابلے میں برانز میڈل جیتا تھا۔
𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐏𝐚𝐫𝐚 𝐆𝐚𝐦𝐞𝐬: 𝐒𝐮𝐯𝐚𝐫𝐧𝐚 𝐑𝐚𝐣 𝐒𝐭𝐫𝐢𝐤𝐞𝐬 𝐆𝐨𝐥𝐝🥇 Suvarna Raj clinched India’s first gold medal of the day by winning the women’s F-54 discus throw event in Aichi-Nagoya. She topped a field of six athletes with a best throw of 15.66 metres. #AsianParaGames2026 #AichiNagoya2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat— All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2026
شیتل دیوی نے جیتا دوسرا گولڈ
شیتل دیوی نے خواتین کے انفرادی کمپاؤنڈ آرچری ایونٹ (Individual Compound Archery) میں 142 پوائنٹس کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ انہوں نے فائنل میں سنگاپور کی علیم نور شاہدہ کو ہرایا۔ 19 سالہ شیتل کا آج کا یہ دوسرا گولڈ اور مجموعی طور پر تیسرا میڈل ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے مکسڈ کمپاؤنڈ ٹیم ایونٹ میں ٹومن کمار کے ساتھ مل کر گولڈ میڈل جیتا تھا۔ شیتل نے ان کھیلوں میں تین میڈلز جیتے۔ انہوں نے اوڈیشہ کی پائل ناگ کے ساتھ خواتین کے ڈبلز میں سلور میڈل بھی جیتا تھا۔ اس طرح، شیتل دیوی کی یہ حالیہ کارکردگی ان گیمز میں ان کے شاندار سفر کو مزید یادگار بناتی ہے۔
شیتل دیوی اور ٹومن کمار نے جیتا گولڈ
شیتل دیوی اور ٹومن کمار کی تیر اندازی کی کمپاؤنڈ مکسڈ ٹیم نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ انہوں نے فائنل میں انڈونیشیا کو 151-148 سے ہرا کر، اس ٹورنامنٹ میں بھارت کے لیے تیر اندازی کا پہلا گولڈ میڈل جیتا۔
سوورنا راج نے جیتا گولڈ
سوورنا راج نے خواتین کے ڈسکس تھرو ایف 54 کے زمرے میں 15.66 میٹر کی بہترین کوشش کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ سوورنا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی چھ کوششوں میں سے چار میں 15 میٹر سے زیادہ کا تھرو کیا۔ انہوں نے اپنی پانچویں کوشش میں بہترین کارکردگی دکھا کر پوڈیم پر ٹاپ پوزیشن حاصل کی۔ ایران کی شاہلا حدیدی 15.45 میٹر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں، جب کہ ویتنام کی تھی نگوک تھوئی گوئن نے 14.65 میٹر کے ساتھ برانز میڈل جیتا۔ واضح رہے کہ ایف 54 کیٹیگری ان کھلاڑیوں کے لیے ہے جن کا دھڑ اور نچلے اعضاء درست کام نہیں کرتے اور وہ وہیل چیئر پر بیٹھ کر تھرو کرتے ہیں۔
🥉🏸 𝐁𝐑𝐎𝐍𝐙𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐀𝐍𝐉𝐀𝐍𝐀 𝐊𝐔𝐌𝐀𝐑𝐈! 🇮🇳 Sanjana Kumari clinches a bronze medal in Women's Singles SL3 in Badminton at the Asian Para Games! #AsianParaGames2026 #AichiNagoya2026 #TeamIndia #Cheer4Bharat https://t.co/e8NdnhxXAS— All India Radio News (@airnewsalerts) October 22, 2026
کپل کمار نے جیتا سلور میڈل
کپل کمار نے مردوں کی 400 میٹر فری اسٹائل ایس 10 (S10) سوئمنگ کے مقابلے میں سلور میڈل جیتا۔ وہ جاپان کے اکیٹو مینائی سے پیچھے رہے۔ کپل نے 4:38.44 کا وقت لے کر دوسرا مقام حاصل کیا، جو مینائی کے 4:27.44 کے فاتحانہ وقت سے 11 سیکنڈ پیچھے تھا۔ ایران کے شاہین ایزدیار نے 4:38.65 کے وقت کے ساتھ برانز میڈل جیتا۔ وہ محض 0.21 سیکنڈ کے فرق سے سلور میڈل جیتنے سے محروم رہ گئے۔
بھوینا پٹیل اور شبہم وادھوا نے برانز جیتا
بھوینا پٹیل اور شبہم وادھوا نے مکسڈ پیرا ٹیبل ٹینس کے ڈبلز کلاس ایکس ڈی 7 (Class XD7) میں برانز میڈل جیتا۔ سیمی فائنل میں انہیں جنوبی کوریا کے یہونگجن جانگ اور مگیو لی سے 1-3 (6-11، 11-8، 5-11، 9-11) سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
سواتی نے تیر اندازی میں سلور میڈل جیت کر تاریخ رقم کی
سواتی چودھری نے تیر اندازی کی خواتین کی ڈبلیو 1 (W1) کیٹیگری میں بھارت کا پہلا میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ انہیں خواتین کے انفرادی فائنل میں چین کی سین مینگکن سے ہار کر سلور میڈل پر اکتفا کرنا پڑا۔ میرٹھ کی 37 سالہ سواتی کو بھلے ہی گولڈ میڈل نہیں ملا لیکن وہ اس کلاس میں میڈل جیتنے والی پہلی بھارتی تیر انداز بن گئیں۔ سواتی نے پچھلے مہینے احمد آباد میں ورلڈ تیر اندازی پیرا سیریز میں برانز میڈل جیتا تھا۔ واضح رہے کہ ڈبلیو 1 کیٹیگری میں شدید جسمانی معذوری والے کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔ اس کلاس میں ٹیٹراپلیجیا (Tetraplegia) جیسی حالتوں میں مبتلا ایتھلیٹس شامل ہیں، جن میں پٹھوں کی طاقت اور اعضاء کے کام کرنے کی صلاحیت یکساں طور پر کم ہوتی ہے۔
سنجنا کماری نے جیتا برانز
سنجنا کماری نے خواتین کے سنگلز ایس ایل 3 (SL3) بیڈمنٹن ایونٹ میں برانز میڈل جیتا ہے۔ سیمی فائنل میں انہیں جاپان کی شینو کاوائی سے 7-21، 9-21 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بیڈمنٹن میں آج بھارت کا یہ پانچواں برانز میڈل ہے۔
کرشنا ناگر اور نتیا شری نے جیتا برانز
بیڈمنٹن کے مکسڈ ڈبلز ایس ایچ 6 (SH6) ایونٹ میں، کرشنا ناگر اور نتیا شری نے برانز میڈل جیتا۔ سیمی فائنل میں انہیں انڈونیشیا کی رینا مارلینا اور سبحان سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارتی جوڑی اپنے انڈونیشیائی حریفوں کے سامنے ٹک نہ سکی اور اس طرح سیمی فائنل مرحلے میں ہی ان کا سفر ختم ہو گیا۔
منیشا رام داس اور پرمود بھگت نے جیتا برانز
بھارتی بیڈمنٹن جوڑی منیشا رام داس اور پرمود بھگت نے برانز میڈل جیتا۔ سیمی فائنل میں انہیں انڈونیشیا کی اوکٹیلا لینی راتری اور حکمت رمدانی سے تین گیمز کے مقابلے (21-16، 13-21، 17-21) میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ایشین پیرا گیمز 2026 میں بھارتی دستہ
اس براعظمی کھیل میں بھارت نے 281 اراکین کا دستہ بھیجا ہے، جس میں 168 ایتھلیٹس اور 113 آفیشلز و سپورٹ اسٹاف شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان 168 بھارتی ایتھلیٹس میں 112 مرد اور 56 خواتین ہیں، جو 11 کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔
ایشین پیرا گیمز 2022 میں بھارت کی کارکردگی
چین کے ہانگژو میں ہونے والے پچھلے ایشین پیرا گیمز میں بھارت نے کل 111 میڈلز جیتے تھے، جن میں 29 گولڈ، 31 سلور اور 51 برانز میڈل شامل تھے۔ یہ اس ٹورنامنٹ میں بھارتی دستے کی اب تک کی بہترین کارکردگی تھی، اور بھارت میڈل ٹیلی میں چین، ایران، جاپان اور کوریا کے بعد پانچویں نمبر پر رہا تھا۔