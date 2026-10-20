دوسرے دن بھارت نے لگائی میڈل کی جھڑی، کل پدک کی تعداد تیئیس تک پہنچی
ایشیائی پیرا گیمز میڈل ٹیلی: ایشین پیرا گیمز 2026 میں بھارت 5 گولڈ، 8 سلور اور 10 برونز کے ساتھ چھٹے مقام پر ہے۔
Published : October 20, 2026 at 2:10 PM IST
ناگویا (جاپان): جاپان کے ناگویا شہر میں منعقدہ ایشین پیرا گیمز 2026 کے دوسرے دن (20 اکتوبر) بھارتی پیرا کھلاڑیوں نے میڈلز کی لائن لگا دی۔ آج بھارتی کھلاڑیوں نے مختلف کھیلوں میں شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے 12 میڈلز اپنے نام کیے۔ اس کے ساتھ ہی ملک کے کل میڈلز کی تعداد 23 ہو گئی ہے، جس میں 5 گولڈ، 8 سلور اور 10 برونز شامل ہیں۔ تمغوں کی فہرست (میڈل ٹیلی) میں بھارت ابھی چھٹے نمبر پر ہے۔ آج میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کی تفصیلات نیچے دی گئی ہیں۔
سرشٹی اروڑہ نے جیتا برونز میڈل
سرشٹی اروڑہ نے نشانہ بازی (شوٹنگ) کے مقابلے میں خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل SH1 ایونٹ میں برونز (کانسی کا) میڈل جیتا۔ آٹھ نشانہ بازوں کے فائنل راؤنڈ میں سرشٹی نے 214.7 اسکور کیا اور وہ ایران کی فیضہ احمدی (237.3) اور سارہ جوانمردی (237.0) کے بعد تیسرے نمبر پر رہیں۔ واضح رہے کہ SH1 کیٹیگری ان نشانہ بازوں کے لیے ہے جو نچلے یا اوپری دھڑ سے معذور ہوتے ہیں لیکن وہ کسی مدد کے بغیر بندوق پکڑ سکتے ہیں۔
Indian para-swimmer Himanshu Nandal wins the bronze medal in the men’s 400m freestyle S11 category (for visually impaired athletes) at the 2026 Asian Para Games in Aichi-Nagoya, Japan https://t.co/F3SjF8seFc— ANI (@ANI) October 20, 2026
اشوک نے پاور لفٹنگ میں سلور میڈل جیتا
پیرا پاور لفٹر اشوک کمار ملک نے مردوں کے 65 کلوگرام زمرے (کیٹیگری) میں سلور میڈل حاصل کیا ہے۔ 37 سالہ اشوک نے 192 کلوگرام وزن اٹھایا۔ اس مقابلے میں چین کے پیرالمپک چیمپئن زو یی نے 216 کلوگرام وزن اٹھا کر گولڈ میڈل جیتا، جبکہ انڈونیشیا کے مارگونو کو برونز میڈل ملا۔ اشوک نے اپنی شروعات 187 کلوگرام سے کی تھی اور دوسری کوشش میں 192 کلوگرام وزن اٹھایا، تاہم وہ اپنی آخری کوشش میں 201 کلوگرام وزن نہیں اٹھا سکے۔
شوٹنگ میں منیش نے جیتا سلور
منیش نروال نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل SH1 ایونٹ میں سلور میڈل جیتا ہے۔ اس شاندار کارکردگی کے ساتھ ہی انہوں نے پیرالمپکس 2028 کا کوٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ بلبھ گڑھ کے ارجن ایوارڈ یافتہ نشانہ باز منیش نے آٹھ کھلاڑیوں کے فائنل میں 233.7 پوائنٹس حاصل کر کے دوسرا مقام پایا۔ وہ لاس اینجلس پیرالمپکس 2028 کا کوٹا حاصل کرنے والے تیسرے بھارتی پیرا نشانہ باز بن گئے ہیں۔ اس سے قبل پیر کے روز مونا اگروال اور اونی لیکھارا نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل SH1 مقابلے میں بالترتیب گولڈ اور سلور میڈل جیت کر یہ کوٹا حاصل کیا تھا۔
ٹیبل ٹینس میں برونز میڈل
39 سالہ بھاوینا پٹیل اور سونل بین پٹیل کو ٹیبل ٹینس کے ویمنز سنگلز مقابلوں میں اپنے اپنے زمرے کے سیمی فائنل میں شکست کے بعد برونز میڈل پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ پیرالمپکس کی سابق سلور میڈلسٹ بھاوینا پٹیل کو خواتین کے سنگلز سیمی فائنل میں چین کی آٹھ بار کی پیرالمپک چیمپئن ژانگ بیان کے ہاتھوں 7-11، 5-11، 7-11 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف، سونل بین کو تین بار کی پیرالمپک میڈل ونر جنوبی کوریا کی جی یو یونپ نے کلاس 3 کے سیمی فائنل میں براہ راست گیمز میں 11-7، 11-5، 11-6 سے شکست دی۔
پراچی دوبے اور بیبی سہانا روی نے برونز میڈل جیتا
تامل ناڈو کی بیبی سہانا روی نے پیرا ٹیبل ٹینس ویمنز سنگلز کلاس 9 میں تاریخی برونز (کانسی کا) میڈل جیتا۔ ویمنز سنگلز کلاس 9 کے سیمی فائنل میں انہیں پانچ بار کی پیرالمپک گولڈ میڈلسٹ چین کی ماؤ جنگڈیان کے ہاتھوں 11-8، 11-2، 11-4 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد انہوں نے برونز میڈل حاصل کیا۔ دوسری طرف پراچی دوبے کو دفاعی پیرالمپک چیمپئن عراق کی نازلا ال دایینی سے کلاس 6 کے سیمی فائنل میں 11-9، 11-2، 11-8 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔
شاٹ پٹ میں برونز میڈل
پروین کمار نے مردوں کے شاٹ پٹ F11 زمرے میں اپنی بہترین ذاتی کارکردگی کے ساتھ برونز میڈل جیتا۔ 19 سالہ پروین نے 13.86 میٹر کا تھرو پھینک کر چھ کھلاڑیوں میں تیسرا مقام حاصل کیا۔ ایران کے عامر حسین علی پور نے ایشیائی ریکارڈ کے ساتھ 14.99 میٹر کا تھرو پھینک کر گولڈ جیتا جبکہ ان کے ہم وطن مہدی اولاد کو سلور میڈل ملا۔ واضح رہے کہ F11 زمرے میں تقریباً مکمل طور پر بینائی سے محروم (نابینا) کھلاڑی حصہ لیتے ہیں۔
جیولن تھرو میں سلور اور برونز میڈل
پردیپ کمار نے مردوں کے جیولن تھرو (نیزہ بازی) کے F53/54 زمرے میں لگاتار دوسرا سلور میڈل جیتا، جبکہ آیوش ورما نے اسی مقابلے میں برونز میڈل حاصل کیا۔ پردیپ نے F54 میں 27.45 میٹر کا اپنا بہترین ذاتی ریکارڈ بناتے ہوئے دوسرا مقام پایا۔ تھائی لینڈ کے سہر دام یاینا نے F54 زمرے میں 23.13 میٹر کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔
دیپتی جیون جی نے 400 میٹر T20 میں گولڈ جیتا
دیپتی جیون جی نے پیرا گیمز کے نئے ریکارڈ کے ساتھ خواتین کے 400 میٹر T20 مقابلے میں 56.36 سیکنڈ کا وقت نکال کر گولڈ میڈل جیتا۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ دیپتی دو بار پیرا ورلڈ چیمپئن شپ میں میڈل جیت چکی ہیں اور انہوں نے 2024 میں گولڈ جیتا تھا۔ انہوں نے پیرالمپکس میں بھی اسی ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ جاپان کی نینا کاننو نے 58.92 سیکنڈ کے وقت کے ساتھ سلور اور اکانے کاتو نے ایک منٹ 00.26 سیکنڈ کا وقت لے کر برونز میڈل جیتا۔ واضح رہے کہ T20 زمرے میں وہ کھلاڑی حصہ لیتے ہیں جو ذہنی معذوری کا شکار ہوتے ہیں جنہیں معلومات سمجھنے، توجہ مرکوز کرنے اور تکنیکی حکمت عملی پر عمل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔
ایشین پیرا گیمز 2026 میں بھارتی دستہ
ان براعظمی کھیلوں میں بھارت نے 281 اراکین پر مشتمل دستہ بھیجا ہے، جس میں 168 ایتھلیٹس اور 113 آفیشلز و سپورٹ اسٹاف شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان 168 بھارتی کھلاڑیوں میں 112 مرد اور 56 خواتین شامل ہیں، جو 11 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گی۔
ایشین پیرا گیمز 2022 میں بھارت کی کارکردگی
چین کے شہر ہانگژو میں ہونے والے گزشتہ ایشین پیرا گیمز میں بھارت نے مجموعی طور پر 111 تمغے جیتے تھے، جن میں 29 گولڈ, 31 سلور اور 51 برونز میڈل شامل تھے۔ یہ اس ٹورنامنٹ میں بھارتی دستے کی اب تک کی بہترین کارکردگی تھی، اور بھارت میڈل ٹیلی میں چین، ایران، جاپان اور کوریا کے بعد پانچویں نمبر پر رہا تھا۔