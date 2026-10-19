پہلے ہی دن بھارت کی گولڈن شروعات، شوٹنگ میں گولڈ اور سلور پر کیا قبضہ
ایشین پیرا گیمز 2026 میں بھارت ایک گولڈ اور ایک سلور کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
Published : October 19, 2026 at 1:58 PM IST
ناگویا (جاپان): جاپان کے شہر ناگویا میں منعقد ہونے والے ایشین پیرا گیمز 2026 کے پہلے ہی دن بھارت نے شاندار آغاز کیا ہے۔ شوٹنگ میں خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل SH1 مقابلے میں مونا اگروال نے گولڈ اور اونی لیکھارا نے سلور میڈل جیت کر بھارت کو میڈل ٹیلی (تمغوں کی فہرست) میں دوسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے۔
شوٹنگ میں گولڈ اور سلور میڈل
مونا اگروال نے ایشین پیرا گیمز کے نئے ریکارڈ کے ساتھ خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل SH1 زمرے میں گولڈ میڈل جیتا، جبکہ اونی لیکھارا نے اسی مقابلے میں سلور میڈل حاصل کیا۔ مونا نے 250.0 کا ریکارڈ اسکور بنایا اور اپنی زیادہ مشہور ہم وطن اونی کو 0.4 پوائنٹس سے پیچھے چھوڑ دیا۔ دو بار کی پیرالمپک گولڈ میڈل ونر اونی کو 249.6 پوائنٹس کے ساتھ سلور میڈل پر اکتفا کرنا پڑا۔ اسی مقابلے میں کوریا کی یُنری لی تیسرے نمبر پر رہیں۔ قابل ذکر ہے کہ اونی اور مونا پیرس پیرالمپکس 2024 میں بالترتیب گولڈ اور برونز (کانسی کا) میڈل جیت چکی ہیں۔ واضح رہے کہ SH1 کیٹیگری ان نشانہ بازوں کے لیے ہے جن کے نچلے دھڑ یا ٹانگوں میں معذوری ہوتی ہے۔
Office of the Prime Minister of India (@PMOIndia) posts, "Congratulations to Mona Agarwal on winning Gold in the Women's 10m Air Rifle Standing SH1 event at the Asian Para Games 2026! Thanks to her outstanding score, she has also set a new Asian Para Games Record! It is a remarkable achievement that makes India's opening day even more special. Her precision, determination and composure are truly commendable. Wishing her continued success in the competitions ahead: PM"— Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026
ایشین پیرا گیمز 2026 میں بھارتی دستہ
ان براعظمی کھیلوں میں بھارت نے 281 اراکین پر مشتمل دستہ بھیجا ہے، جس میں 168 ایتھلیٹس اور 113 آفیشلز و سپورٹ اسٹاف شامل ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ ان 168 بھارتی کھلاڑیوں میں 112 مرد اور 56 خواتین شامل ہیں، جو 11 مختلف کھیلوں میں حصہ لیں گی۔
ایشین پیرا گیمز 2022 میں بھارت کی کارکردگی
چین کے شہر ہانگژو میں ہونے والے گزشتہ ایشین پیرا گیمز میں بھارت نے مجموعی طور پر 111 تمغے جیتے تھے، جن میں 29 گولڈ، 31 سلور اور 51 برونز میڈل شامل تھے۔ یہ اس ٹورنامنٹ میں بھارتی دستے کی اب تک کی بہترین کارکردگی تھی، اور بھارت میڈل ٹیلی میں چین، ایران، جاپان اور کوریا کے بعد پانچویں نمبر پر رہا تھا۔