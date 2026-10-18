ایشین پیرا گیمز 2026 کا آج سے آغاز، 168 ہندوستانی کھلاڑی 11 کھیلوں میں لے رہے ہیں حصہ
ایشین پیرا گیمز 2026 18 سے 24 اکتوبر تک جاپان کے شہر ناگویا میں منعقد ہوں گے۔
Published : October 18, 2026 at 3:43 PM IST
2026 ایشین پیرا گیمز کا باضابطہ آغاز 18 اکتوبر کو جاپان کے شہر ناگویا میں ایک افتتاحی تقریب سے ہوگا۔ بیڈمنٹن اسٹار پرمود بھگت اور سپرنٹر سمرن شرما ہندوستانی دستے کے پرچم بردار ہوں گے۔ ایشین پیرا گیمز کا یہ پانچواں ایڈیشن ہے، جس میں 45 ممالک کے تقریباً 3,000 ایتھلیٹس 18 کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ پیرا گیمز 24 اکتوبر تک منعقد ہوں گے۔
ایشین پیرا گیمز میں ہندوستانی دستہ
ہندوستان نے اس براعظمی ایونٹ میں 281 رکنی دستہ بھیجا ہے جس میں 168 کھلاڑی اور 113 اہلکار اور معاون عملہ شامل ہے۔ ان 168 کھلاڑیوں میں 112 مرد اور 56 خواتین شامل ہیں، جو 11 کھیلوں میں حصہ لیں گے۔
وہ 11 کھیل یہ ہیں: ایتھلیٹکس، بیڈمنٹن، تیراکی، شوٹنگ، تیر اندازی، بلائنڈ فٹ بال، ٹیبل ٹینس، پاور لفٹنگ، جوڈو، بوکیا اور سائیکلنگ۔پیرا ایتھلیٹکس میں سب سے بڑا دستہ ہے، جس میں 62 شریک ہیں، جب کہ بیڈمنٹن میں 28 ہیں۔ اس براعظمی ایونٹ میں ان کھلاڑیوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ ہیں۔
ایشین پیرا گیمز 2026 کی افتتاحی تقریب
براعظمی ایونٹ ناگویا، جاپان کے ناگویا سٹی میزوہو پارک ایتھلیٹک اسٹیڈیم (جسے پالوما میزوہو اسٹیڈیم بھی کہا جاتا ہے) میں شروع ہوگا۔ یہ تقریب باضابطہ طور پر سات روزہ مقابلے کا آغاز کرتی ہے۔ لائیو سٹریمنگ فین کوڈ ایپ اور ویب سائٹ پر دستیاب ہوگی۔ ہندوستانی شائقین ڈی ڈی اسپورٹس پر ٹی وی پر بھی ایونٹ دیکھ سکتے ہیں۔
ایشین پیرا گیمز 2022 میں ہندوستان کی کارکردگی
ہانگژو، چین میں گزشتہ ایشین پیرا گیمز میں، ہندوستان نے کل 111 تمغے جیتے، جن میں 29 سونے، 31 چاندی اور 51 کانسی کے تمغے شامل تھے۔ اس ایونٹ میں ہندوستانی دستے کی اب تک کی بہترین کارکردگی تھی، اور ہندوستان تمغوں کی تعداد میں چین، ایران، جاپان اور کوریا کے بعد پانچویں نمبر پر رہا۔