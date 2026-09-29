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بھارت کو ملا پانچواں گولڈ، نِیرو ڈھانڈا نے شوٹنگ میں دلایا ایک اور میڈل

میڈل ٹیلی میں بھارت 47 تمغوں (5 گولڈ، 21 سلور، 21 برانز) کے ساتھ 11ویں نمبر پر ہے۔

Asian Games 2026: Neeru Dhanda Wins Indias First Individual Gold In Nagoya india in medal tally, Urdu News
نیرو ڈھانڈا کے لیے تاریخی گولڈ میڈل (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 29, 2026 at 12:35 PM IST

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ناگویا، آئیچی، جاپان: بھارت نے ایشین گیمز کے 10ویں دن (29 ستمبر) شاندار شروعات کی ہے۔ شوٹنگ میں سلور میڈل کے بعد گولڈ میڈل پر بھی مہر لگا دی گئی ہے۔ ہریانہ کی نِیرو ڈھانڈا نے ایشیائی کھیلوں کے انفرادی (Individual) ٹریپ شوٹنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ ٹریپ شوٹنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئی ہیں۔

انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 میں سے 28 نشانے لگا کر گولڈ میڈل پر قبضہ کیا۔ خاص بات یہ ہے کہ جاپان میں ہونے والے اس ایونٹ میں یہ بھارت کا پہلا انفرادی گولڈ میڈل ہے اور مجموعی طور پر پانچواں ہے۔ نِیرو نے فائنل میں اپنی جاندار پرفارمنس سے ایشین اور ایشین گیمز کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ وہ چین کی سُن یونونگ سے آگے رہیں، جنہوں نے 30 میں سے 26 کے اسکور کے ساتھ سلور میڈل جیتا، جب کہ کویت کی ہجر عبدالمالک نے 21 کے اسکور کے ساتھ برانز میڈل حاصل کیا۔ جاری ایشین گیمز میں یہ نِیرو کا دوسرا میڈل ہے۔

نِیرو نے پہلے ویمنز ٹریپ شوٹنگ ٹیم میں سلور میڈل جیتا

اس سے قبل نِیرو ڈھانڈا، آشیمہ اہلاوت اور منیشا کیر کی ہندوستانی تکڑی (تین کی جوڑی / تین کا ٹولہ) نے خواتین کے ٹریپ شوٹنگ ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل جیتا تھا۔ ہندوستانی ٹیم نے مجموعی طور پر 328 کا اسکور بنا کر سلور میڈل اپنے نام کیا۔ چین نے کل 346 کے اسکور کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، جب کہ کویت نے 325 کے اسکور کے ساتھ برانز میڈل حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی شوٹنگ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔

Asian Games 2026: Neeru Dhanda Wins Indias First Individual Gold In Nagoya india in medal tally, Urdu News
نیرو ڈھانڈا (IANS Representational Image)

مجموعی طور پر، بھارت کے پاس اب 47 میڈلز

شوٹنگ میں ملنے والے ان تمغوں میں سے بھارت کے پاس اب دو گولڈ میڈل ہو گئے ہیں۔ پہلا گولڈ میڈل مکسڈ 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ میں کمل جیت اور سروچی سنگھ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیتا تھا، جب کہ اب انفرادی ٹریپ شوٹنگ ایونٹ میں نِیرو ڈھانڈا نے دوسرا گولڈ دلایا ہے۔ مجموعی طور پر، بھارت کے پاس اب تک 47 میڈلز ہو چکے ہیں، جن میں 5 گولڈ، 21 سلور اور 21 برانز میڈلز شامل ہیں۔

میڈل ٹیلی (میڈلز کی فہرست)

ایشین گیمز 2026 کی میڈل ٹیلی میں چین 236 میڈلز کے ساتھ سب سے اوپر برقرار ہے، جس میں 135 گولڈ، 55 سلور اور 46 برانز شامل ہیں۔ جب کہ دوسرے نمبر پر موجود جاپان چین سے کافی پیچھے ہے۔ اس کے کھاتے میں اب تک 42 گولڈ، 68 سلور اور 63 برانز سمیت کل 173 میڈلز ہیں۔ وہیں ساؤتھ کوریا 22 گولڈ، 26 سلور اور 44 برانز سمیت 92 میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔

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