بھارت کو ملا پانچواں گولڈ، نِیرو ڈھانڈا نے شوٹنگ میں دلایا ایک اور میڈل
میڈل ٹیلی میں بھارت 47 تمغوں (5 گولڈ، 21 سلور، 21 برانز) کے ساتھ 11ویں نمبر پر ہے۔
Published : September 29, 2026 at 12:35 PM IST
ناگویا، آئیچی، جاپان: بھارت نے ایشین گیمز کے 10ویں دن (29 ستمبر) شاندار شروعات کی ہے۔ شوٹنگ میں سلور میڈل کے بعد گولڈ میڈل پر بھی مہر لگا دی گئی ہے۔ ہریانہ کی نِیرو ڈھانڈا نے ایشیائی کھیلوں کے انفرادی (Individual) ٹریپ شوٹنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ وہ ٹریپ شوٹنگ ایونٹ میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئی ہیں۔
انہوں نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 30 میں سے 28 نشانے لگا کر گولڈ میڈل پر قبضہ کیا۔ خاص بات یہ ہے کہ جاپان میں ہونے والے اس ایونٹ میں یہ بھارت کا پہلا انفرادی گولڈ میڈل ہے اور مجموعی طور پر پانچواں ہے۔ نِیرو نے فائنل میں اپنی جاندار پرفارمنس سے ایشین اور ایشین گیمز کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا۔ وہ چین کی سُن یونونگ سے آگے رہیں، جنہوں نے 30 میں سے 26 کے اسکور کے ساتھ سلور میڈل جیتا، جب کہ کویت کی ہجر عبدالمالک نے 21 کے اسکور کے ساتھ برانز میڈل حاصل کیا۔ جاری ایشین گیمز میں یہ نِیرو کا دوسرا میڈل ہے۔
🥇 GOLD FOR NEERU DHANDA! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 29, 2026
Neeru Dhandha wins GOLD in the Women’s Trap at the Asian Games 2026! 🎯🏆
🇮🇳 ANOTHER GOLD FOR TEAM INDIA!#AsianGames2026 #NeeruDhandha #Shooting #TeamIndia #IndiaSportsHub pic.twitter.com/EuF9IvJkyw
نِیرو نے پہلے ویمنز ٹریپ شوٹنگ ٹیم میں سلور میڈل جیتا
اس سے قبل نِیرو ڈھانڈا، آشیمہ اہلاوت اور منیشا کیر کی ہندوستانی تکڑی (تین کی جوڑی / تین کا ٹولہ) نے خواتین کے ٹریپ شوٹنگ ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل جیتا تھا۔ ہندوستانی ٹیم نے مجموعی طور پر 328 کا اسکور بنا کر سلور میڈل اپنے نام کیا۔ چین نے کل 346 کے اسکور کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا، جب کہ کویت نے 325 کے اسکور کے ساتھ برانز میڈل حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ہی شوٹنگ میں بھارت کے تمغوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔
NEERU IS ASIAN GAMES CHAMPION! 🏆🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 29, 2026
- Shot 28/30 to break the Asian Record by 4 shot ( Previous Asian Record - 24)
- Creates History by becoming first Indian Women to win a Trap Gold at Asian Games 🥇
- India’s First Individual Gold Medallist at Asian Games 2026… pic.twitter.com/k2zadZcjAa
مجموعی طور پر، بھارت کے پاس اب 47 میڈلز
شوٹنگ میں ملنے والے ان تمغوں میں سے بھارت کے پاس اب دو گولڈ میڈل ہو گئے ہیں۔ پہلا گولڈ میڈل مکسڈ 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ میں کمل جیت اور سروچی سنگھ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیتا تھا، جب کہ اب انفرادی ٹریپ شوٹنگ ایونٹ میں نِیرو ڈھانڈا نے دوسرا گولڈ دلایا ہے۔ مجموعی طور پر، بھارت کے پاس اب تک 47 میڈلز ہو چکے ہیں، جن میں 5 گولڈ، 21 سلور اور 21 برانز میڈلز شامل ہیں۔
SILVER FOR BHARAT! 🇮🇳🥈— SAI Media (@Media_SAI) September 29, 2026
Heartiest congratulations to Manisha Keer (NCOE Athlete), Asian Games debutants Neeru and Aashima Ahlawat (both TOPS Development Athlete) on winning the Silver Medal in the Women’s Trap Team event at the Asian Games 2026.
The Indian trio finished 2nd… pic.twitter.com/qF2tlzTMWj
میڈل ٹیلی (میڈلز کی فہرست)
ایشین گیمز 2026 کی میڈل ٹیلی میں چین 236 میڈلز کے ساتھ سب سے اوپر برقرار ہے، جس میں 135 گولڈ، 55 سلور اور 46 برانز شامل ہیں۔ جب کہ دوسرے نمبر پر موجود جاپان چین سے کافی پیچھے ہے۔ اس کے کھاتے میں اب تک 42 گولڈ، 68 سلور اور 63 برانز سمیت کل 173 میڈلز ہیں۔ وہیں ساؤتھ کوریا 22 گولڈ، 26 سلور اور 44 برانز سمیت 92 میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔