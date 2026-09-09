ایشین گیمز سے پہلے جاپان میں سیلاب جیسی صورتحال، تقریباً چار سو ایتھلیٹس کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا
اس سال ایشین گیمز 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاپان کے آئیچی-ناگویا شہر میں منعقد ہوں گے۔
Published : September 9, 2026 at 5:31 PM IST
ٹوکیو، جاپان: ایشین گیمز 2026 کے انعقاد سے محض 10 دن پہلے ہی آئیچی-ناگویا میں شدید بارش کے باعث سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ منگل، 8 ستمبر کو جاپان کے اس شہر کے کچھ حصوں میں طوفانی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے کئی سڑکیں اور مکانات پانی میں ڈوب گئے۔ بارش کے باعث نقل و حمل کے لیے بس اور سب وے سروسز بھی معطل ہو گئیں، اور تقریباً 3,500 لوگوں کو ہنگامی امدادی مراکز میں پناہ لینی پڑی۔
واضح رہے کہ ناگویا شہر میں ہی ایشین گیمز کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، جہاں ایشیا کے بڑے بڑے کھلاڑی حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں، اس شدید بارش نے میزبان شہر کے لیے اتنے بڑے ایونٹ کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے کا ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا ہے۔ ناگویا کے میئر ایچی ہیرو ہیروساوا نے بتایا کہ بارش سے بچاؤ کے اقدامات کے تحت تقریباً 400 ایتھلیٹس اور عملے کے اراکین کو کچھ وقت کے لیے محفوظ اور اونچی جگہوں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔
نیوز ایجنسی اے پی (AP) کی رپورٹ کے مطابق، کچھ مقامات پر چھتوں سے پانی ٹپکنے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ تاہم، میئر ہیروساوا کو پورا بھروسہ ہے کہ شہر کامیابی کے ساتھ ان کھیلوں کا انعقاد کرے گا۔ ہیروساوا نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 'ہمیں وینیوز (کھیلوں کے مقامات) کی صورتحال کے بارے میں کوئی تشویش نہیں ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق ایشین گیمز کے انعقاد میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔' ایشین گیمز 19 ستمبر سے 4 اکتوبر تک جاری رہیں گے، اور بھارت نے اس ایونٹ کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔
ایشین گیمز 2026 کے لیے بھارتی دستہ (انڈین اسکواڈ)
وزارتِ کھیل نے ایشین گیمز میں حصہ لینے والے بھارتی دستے کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ اس اسکواڈ میں 503 ایتھلیٹس اور 246 آفیشل اسٹاف ممبران شامل ہیں۔ ایتھلیٹکس ٹیم کے ساتھ 31 ارکان پر مشتمل سپورٹ اسٹاف ہوگا، جبکہ مردوں اور خواتین کی کرکٹ ٹیموں کے لیے 20 ارکان کے سپورٹ اسٹاف کی منظوری دی گئی ہے۔ 40 رکنی ہاکی ٹیم کے ساتھ 14 ارکان کا سپورٹ اسٹاف جائے گا، جس میں چھ کوچ اور تین فزیو تھراپسٹ شامل ہیں۔
منو بھاکر کی قیادت میں شوٹنگ اسکواڈ کے ساتھ 17 ارکان پر مشتمل سپورٹ اسٹاف ہوگا، جس میں کل 11 کوچ شامل ہیں۔ 20 ارکان پر مشتمل بیڈمنٹن ٹیم کے ساتھ نیشنل کوچ پُلیلا گوپی چند کے علاوہ انڈونیشیا کے اِروانسیہ اور ملائیشیا کے ٹین کِم ہَر جیسے غیر ملکی کوچز بھی جائیں گے۔