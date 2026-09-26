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بھارتی خواتین کبڈی ٹیم نے چوتھی بار جیتا گولڈ میڈل

ہندوستانی خواتین کبڈی ٹیم نے ایشیائی کھیلوں میں اپنا دبدبہ برقرار رکھتے ہوئے چوتھی بار گولڈ میڈل (سونے کا تمغہ) جیت لیا ہے۔

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بھارتی خواتین کبڈی ٹیم نے چوتھی بار جیتا گولڈ میڈل (PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2026 at 5:21 PM IST

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ناگویا، آئیچی، جاپان: ہندوستانی خواتین کبڈی ٹیم نے ایشیائی کھیلوں میں ایک اور گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔ ہفتے کے روز ہندوستانی ٹیم نے فائنل مقابلے میں ایران کو 37-34 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی ہندوستان 2022 کے بعد 2026 میں بھی اپنے گولڈ میڈل کا دفاع کرنے میں کامیاب رہا۔ اس تاریخی جیت کے بعد ہندوستانی ٹیم نے گراؤنڈ کا چکر لگاتے ہوئے 'وندے ماترم' کا گیت گایا۔

خاص بات یہ ہے کہ ایشین گیمز میں یہ ہندوستان کا چوتھا خواتین کبڈی گولڈ میڈل ہے۔ جکارتہ میں 2018 میں ہونے والے کھیلوں کے علاوہ، ہندوستانی خواتین کبڈی ٹیم نے ہر ایشیائی کھیل میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ جکارتہ فائنل میں اسے ایران کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔

asian games 2026 indian womens kabaddi team wins gold medal for fourth time, Urdu News
بھارتی خواتین کبڈی ٹیم نے فائنل میں ایران کو ہرایا (PTI)

کپتان نے کر دی بڑی مانگ

اس شاندار جیت کے بعد ہندوستانی خواتین کبڈی ٹیم کی کپتان پشپا رانا نے کبڈی کو کامن ویلتھ گیمز اور اولمپک کھیلوں میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے نیوز ایجنسی آئی اے این ایس (IANS) سے بات کرتے ہوئے کہا، 'ایران ایک بہت اچھی ٹیم ہے، انہوں نے ہمارے خلاف کچھ سخت مقابلے کھیلے ہیں۔ چینی تائپے بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تمام ممالک کی ٹیموں کے کھیل میں بہتری آ رہی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کبڈی دنیا بھر کے ممالک میں خوب آگے بڑھے تاکہ مستقبل میں اسے کامن ویلتھ گیمز اور اولمپکس میں شامل کیا جا سکے۔'

پورا دھیان گولڈ میڈل جیتنے پر تھا

جیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے پشپا نے کہا کہ ٹیم کا پورا دھیان گولڈ میڈل (سونے کا تمغہ) جیتنے پر تھا۔ انہوں نے کہا، 'شروع سے ہی ہمارے دماغ میں یہی بات تھی (گولڈ جیتنا)۔ ہم نے تمام میچ ایک ہی سوچ کے ساتھ کھیلے۔ ہم ہر میچ جیتنا چاہتے تھے، بھلے ہی مخالف ٹیم کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ ہر کھلاڑی کو معلوم تھا کہ میچ کا رخ اپنے حق میں کیسے کرنا ہے۔'

تیسرا گولڈ

موجودہ ایشیائی کھیلوں میں ہندوستانی دستے کے لیے یہ تیسرا گولڈ ہے۔ اس سے پہلے خواتین کی کرکٹ ٹیم نے سری لنکا کو ہرا کر بھارت کو پہلا گولڈ دلایا تھا۔ اس کے بعد شوٹنگ (نشانہ بازی) میں سروچی سنگھ اور کمل جیت نے 10 میٹر ایئر پسٹل مکسڈ ٹیم مقابلے میں بھارت کو گولڈ میڈل دلایا تھا۔

مردوں کی کبڈی ٹیم سے بھی امید

ہندوستانی مردوں کی کبڈی ٹیم بھی فائنل میں پہنچ چکی ہے، جس سے بھارت کو ایک اور گولڈ میڈل کی امید ہے۔ فائنل میں بھارت کا سامنا ایک بار پھر ایران سے ہی ہوگا۔ مردوں کی کبڈی ٹیم نے بھی ایک بار کے علاوہ ہمیشہ سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ مردوں کی ٹیم بھی جکارتہ میں 2018 کے فائنل میں ایران سے ہار گئی تھی، لیکن ہانگژو میں 2022 کے کھیلوں میں ٹائٹل دوبارہ اپنے نام کر لیا تھا۔

میڈل ٹیلی (میڈلز کی فہرست)

ایشین گیمز 2026 کی میڈل ٹیلی میں بھارت فی الحال 27 میڈلز کے ساتھ 12ویں نمبر پر ہے۔ جس میں 3 گولڈ، 11 سلور (چاندی) اور 13 برانز (کانسی) کے میڈلز شامل ہیں۔ جب کہ چین 166 میڈلز (103 گولڈ، 38 سلور، 25 برانز) کے ساتھ پہلے نمبر پر برقرار ہے۔ دوسری طرف جاپان 122 اور ساؤتھ کوریا (جنوبی کوریا) 69 میڈلز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔

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