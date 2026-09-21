ایشین گیمز کے دوسرے دن بھارت نے جیتے چار میڈل، نشانہ بازی میں جیتا پانچواں میڈل، دیکھیں پوائنٹس ٹیبل میں بھارت کہاں کھڑا ہے؟
ایشین گیمز کے دوسرے دن بھارت کو نشانہ بازی (شوٹنگ) اور مکسڈ مارشل آرٹس میں تمغے ملے۔
Published : September 21, 2026 at 4:31 PM IST
ناگویا (جاپان): ایشین گیمز 2026 میں بھارتی نشانہ بازوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک بھارت اپنے 6 میڈلز میں سے 5 میڈل نشانہ بازی میں حاصل کر چکا ہے۔ اتوار کو بھارت کو نشانہ بازی میں دو چاندی کے تمغے (سلور میڈلز) ملے تھے اور آج دوسرے دن بھی نشانہ بازی میں تین تمغے جیت چکا ہے۔
Silver for Team India!— SAI Media (@Media_SAI) September 21, 2026
Asian Games 2026, Shooting – Men’s 10m Air Rifle Team Final, Rudrankksh Balasaheb Patil, Parth Rakesh Mane and Himanshu Dhillon secured the Silver Medal with a combined score of 1890.1.
Gold: China – 1899.0 (New World Record)
Silver: India – 1890.1… pic.twitter.com/XqN4k8K7Wc
مردوں کی 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم کو میڈل
جاپان کے شہر ناگویا میں کھیلے جا رہے 20ویں ایشین گیمز کے دوسرے دن پیر کو رودرانکش پاٹل، ہمانشو ڈھلوں اور پارتھ مانے نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیت کر بھارت کو تیسرا میڈل دلایا۔ سابق ورلڈ چیمپئن 22 سالہ رودرانکش، 20 سالہ ہمانشو اور 18 سالہ مانے نے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم ایونٹ میں بھارت کو 1890.1 پوائنٹس دلائے، جس کی وجہ سے وہ چین سے پیچھے دوسرے نمبر پر رہے۔ چین کی ٹیم 1899.0 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی، جب کہ جنوبی کوریا کی ٹیم کو 1884.2 پوائنٹس کے ساتھ کانسے کے تمغے (برونز میڈل) پر اکتفا کرنا پڑا۔
🥉 HISTORIC FIRST MEDAL FOR INDIA IN MMA! 🇮🇳🔥— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) September 21, 2026
Suchika Tariyal wins BRONZE in the Women’s Traditional -60kg category at #AsianGames2026.
A landmark moment for Indian MMA! 🥉🇮🇳#TeamIndia #MMA #AsianGames2026 #IndiaSportsHub pic.twitter.com/C2YOUKf1DW
مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی ایونٹ میں بھی میڈل
ٹیم کو چاندی کا تمغہ دلانے میں اہم کردار ادا کرنے کے بعد، رودرانکش پاٹل نے مردوں کے 10 میٹر ایئر رائفل انفرادی (انڈیویجول) ایونٹ میں کانسے کا تمغہ (برونز میڈل) جیت کر بھارت کو چوتھا میڈل دلا دیا۔ جب کہ ہمانشو ڈھلوں نے اسی مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیت کر بھارت کو پانچواں میڈل دلایا۔ ڈھلوں نے 252.4 پوائنٹس حاصل کر کے دوسرا مقام حاصل کیا، جب کہ رودرانکش 230.9 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ چین کے لیہاؤ شینگ نے 254.2 پوائنٹس کے ساتھ سونے کا تمغہ (گولڈ میڈل) جیتا۔
نشانہ بازی میں بھارت کا پانچواں تمغہ
نشانہ بازی (شوٹنگ) میں بھارت نے دوسرے دن تین تمغے جیتے جس سے اس کھیل میں ملک کے تمغوں کی کل تعداد پانچ ہو گئی ہے۔ اتوار کو ایلاوینل، سونم مسکر اور ودرسا ونود نے خواتین کے 10 میٹر ایئر رائفل ٹیم ایونٹ میں چاندی کا تمغہ جیت کر بھارت کی مہم کا شاندار آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ایلاوینل نے انفرادی (انڈیویجول) مقابلے میں بھی ایک اور چاندی کا تمغہ اپنے نام کیا تھا۔
ایم ایم اے میں بھارت کو ملا پہلا تمغہ
بھارت کی سوچیکا تریال نے پیر کو خواتین کے روایتی 60 کلوگرام مکسڈ مارشل آرٹس (MMA) ایونٹ میں کانسہ کا تمغہ (برونز میڈل) جیتا۔ انہیں سیمی فائنل کے اضافی راؤنڈ میں سنگاپور کی ہوئی ہون ٹیو کے خلاف 0-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایشین گیمز میں پہلی بار شامل کیے گئے مکسڈ مارشل آرٹس کے کھیل میں یہ بھارت کا پہلا تمغہ ہے۔ واضح رہے کہ 36 سالہ تریال نے 2022 کے کامن ویلتھ گیمز میں جوڈو اور 2023 کے ایشین گیمز میں کوراش (Kurash) کے کھیل میں بھارت کی نمائندگی کی تھی۔
ایشین گیمز 2026 میڈل ٹیلی (تمغوں کی فہرست)
یہ خبر لکھے جانے تک ایشین گیمز 2026 میں بھارت کے کل تمغوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے، جس میں 4 چاندی (سلور) اور 2 کانسے (برونز) کے تمغے شامل ہیں۔
- بھارت: میڈل ٹیلی میں 10ویں مقام پر ہے۔
- جنوبی کوریا: کل 18 تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔
- جاپان: 6 سونے، 8 چاندی اور 10 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔
- چین: 15 سونے (گولڈ)، 6 چاندی اور 3 کانسی کے تمغوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔