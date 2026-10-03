ایشین گیمز 2026 کے فائنل میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے
ایشین گیمز 2026 کے فائنل میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے، جاپان کے نشین میں سونے کے تمغے (گولڈ میڈل) کے لیے جنگ جاری ہے۔
Published : October 3, 2026 at 10:56 AM IST
نشین، ناگویا (جاپان): جاپان کے نشین میں کھیلے جا رہے ایشیائی کھیلوں 2026 کے مردوں کے کرکٹ فائنل میں بھارت کا مقابلہ پاکستان سے ہے۔ اگر ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (T20I) کے ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو بھارتی ٹیم کا پلہ بھاری رہا ہے؛ دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک کھیلے گئے میچوں میں بھارت نے 14 جب کہ پاکستان نے محض 3 میچوں میں فتح حاصل کی ہے۔ مزید برآں، دونوں ممالک کے درمیان کھیلے گئے آخری چھ (6) مقابلوں میں بھی بھارت ہی فاتح بن کر ابھرا ہے۔
بھارت نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو صرف 45 رن پر آل آؤٹ کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے، جب کہ پاکستان نے دوسرے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو شکست دی تھی۔ اب یہ دونوں ٹیمیں گولڈ میڈل پر قبضہ جمانے کے لیے اپنی پوری جان لڑا دیں گی۔ بھارتی ٹیم جاپان میں اپنے اسٹار کھلاڑیوں کے ساتھ پہنچی ہے، جن میں ویبھو سوریاونشی، ابھیشیک شرما، سنجو سیمسن، شریاس ائیر، ایشان کشن، تلک ورما اور جسپریت بمراہ شامل ہیں۔
گزشتہ ایشین گیمز میں بھی بھارت نے گولڈ میڈل جیتا تھا
کرکٹ مبصرین کے مطابق کھلاڑیوں کا یہ وسیع تجربہ بھارت کے حق میں ایک بڑا عنصر ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف، پاکستان کی امیدوں کا بڑا محور صاحبزادہ فرحان ہوں گے، کیونکہ بھارت کے خلاف ان کا ریکارڈ کافی اچھا رہا ہے۔ اس اہم اور بڑے مقابلے کے لیے بھارت اپنی فائنل الیون (Playing XI) میں ارشدیپ سنگھ کو شامل کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایشین گیمز کے گزشتہ ایڈیشن میں بھی بھارت نے گولڈ میڈل جیتا تھا، جہاں افغانستان کے خلاف فائنل میچ بارش کی وجہ سے دھل گیا تھا اور بھارت کو اعلیٰ (بہتر) رینکنگ کی بنیاد پر فاتح قرار دیا گیا تھا۔
گولڈ میڈل میچ میں پاکستان اور بھارت آمنے سامنے
ایشیائی کھیل 2026 مردوں کے کرکٹ کے گولڈ میڈل میچ کی کوریج میں آپ پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھ رہے ہیں۔ آج بھارت اور پاکستان فائنل میچ میں آمنے سامنے ہیں، جہاں شریس ائیر نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی (بیٹنگ) کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے قبل آج صبح کھیلے گئے برانز میڈل میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی ہے۔ گولڈ میڈل میچ سے جڑی پل پل کی معلومات کے لیے ای ٹی وی بھارت اردو اسپورٹس ٹیم کے پیج سے جڑے رہیں۔
سری لنکا نے جیتا برانز میڈل میچ
سری لنکا نے شاندار آل راؤنڈ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کو 63 رنوں سے ہرا کر ایشیائی کھیل 2026 میں مردوں کے کرکٹ کا برانز میڈل (کانسی کا تمغہ) جیت لیا ہے۔ ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کرنے کے بعد، سری لنکا نے 9 وکٹوں کے نقصان پر 165 رنوں کا اسکور کھڑا کیا تھا۔ لیکن بنگلہ دیش کی ٹیم ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے لڑکھڑا گئی اور پوری ٹیم 17.3 اوورز میں محض 102 رن پر آل آؤٹ ہو گئی۔ اس میڈل کے ساتھ ایشیائی کھیلوں میں سری لنکا کے تمغوں کی مجموعی تعداد تین ہو گئی ہے۔ اس سے قبل رومیش تھرنگا پتھیراج نے مردوں کے جیولن تھرو (نیزہ بازی) میں گولڈ میڈل اور خواتین کی کرکٹ ٹیم نے سلور میڈل جیتا تھا۔