بھارتی ہاکی ٹیم نے آخری منٹ میں پاکستان سے چھینی جیت، سیمی فائنل میں تین کے مقابلے چار گول سے دی شکست
بھارتی ہاکی ٹیم نے آخری منٹ میں گول کر کے پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی۔
Published : October 1, 2026 at 4:37 PM IST
بھارتی مردوں کی ہاکی ٹیم نے ایشین گیمز کے سیمی فائنل میں پاکستان کو 4-3 سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے، جہاں ان کا مقابلہ ملائیشیا اور ساؤتھ کوریا (جنوبی کوریا) کے درمیان ہونے والے دوسرے سیمی فائنل کے فاتح سے ہوگا۔
یہ میچ کافی سنسنی خیز رہا جس میں بھارت نے کھیل ختم ہونے سے صرف 50 سیکنڈ پہلے گول کر کے پاکستان سے جیت چھین لی۔ ایک وقت پر انڈیا 3-0 سے آگے تھا، پھر پاکستان نے شاندار واپسی کرتے ہوئے 3-3 سے برابری کر لی، لیکن آخری منٹ میں ہونے والے گول نے بھارت کی 4-3 سے سنسنی خیز جیت پکی کر دی۔ میچ کے بعد انڈیا اور پاکستان کے کھلاڑیوں نے آپس میں ہاتھ بھی ملائے۔
بھارت کی طرف سے کپتان ہرمن پریت سنگھ نے (5ویں اور 13ویں منٹ میں) پینلٹی کارنر پر گول کیے جبکہ سکھجیت سنگھ (23ویں منٹ) اور ابھیشیک (60ویں منٹ) نے فیلڈ گول داغے۔ دوسری طرف پاکستان کے لیے کپتان ابو بکر نے 30ویں منٹ میں پینلٹی کارنر پر پہلا گول کیا جبکہ شاہدد حنان (45ویں منٹ) اور رانا واحد (49ویں منٹ) نے پانچ منٹ کے اندر دو گول داغے۔
والی بال میں پاکستان نے بھارت کو ہرایا
آج دن کے آغاز میں بھارتی مردوں کی والی بال ٹیم کو کوارٹر فائنل میں روایتی حریف اور اونچی رینکنگ والے پاکستان کے ہاتھوں 0-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عالمی رینکنگ میں 48ویں نمبر پر موجود بھارت، عالمی رینکنگ میں 38ویں نمبر پر قابض پاکستان کے خلاف ایک گھنٹے 22 منٹ تک چلے میچ میں 19-25، 23-25 اور 18-25 سے ہار گیا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت کا ایشیائی کھیلوں میں 40 سال بعد میڈل جیتنے کا خواب ٹوٹ گیا۔
واضح رہے کہ بھارت نے آخری بار سیول 1986 میں پوڈیم پر جگہ بنائی تھی، جہاں اس نے برانز میڈل جیتا تھا۔ ایشیائی کھیلوں کی تاریخ میں بھارتی مردوں کی والی بال ٹیم نے تین میڈلز جیتے ہیں: جکارتا 1962 میں سلور، اور ٹوکیو 1958 و سیول 1986 میں برانز میڈل۔ وہیں پاکستان کی مردوں کی ٹیم کے نام ایشیائی کھیلوں میں ایک میڈل ہے، جب انہوں نے جکارتا 1962 میں برانز میڈل جیتا تھا۔