ایشین گیمز 2026: کم کم موہود نے تیر اندازی میں تاریخی گولڈ میڈل جیت لیا، گولف میں بھی بھارت کا طویل انتظار کا خاتمہ
ایشین گیمز 14واں دن: بھارت 77 تمغوں (17 گولڈ، 25 سلور، 35 برانز) کے ساتھ میڈل ٹیلی میں پانچویں نمبر پر ہے۔
Published : October 3, 2026 at 10:20 AM IST
ناگویا،جاپان: بھارت نے ایشیائی کھیلوں 2026 کے چودہویں دن (3 اکتوبر) کا آغاز گولڈ میڈل جیت کر کیا۔ 17 سالہ کُم کُم موہود نے خواتین کے ریکرو تیر اندازی کے مقابلے میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی بھارت کے مجموعی گولڈ میڈلز کی تعداد 17 تک پہنچ گئی۔
کُم کُم نے خواتین کی ریکروو تیر اندازی میں گولڈ میڈل جیتا:
17 سالہ کُم کُم موہود نے شوٹ آف میں جنوبی کوریا کی اوہ یے جن کو شکست دے کر خواتین کے انفرادی ریکرو تیر اندازی کے مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی وہ ایشیائی کھیلوں میں انفرادی ریکروو ایونٹ میں تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون تیر انداز بن گئیں۔ اس سے قبل، فائنل تک پہنچنے کے لیے چین کی جنگ یی ژو کو شکست دے کر، کُم کُم لاس اینجلس اولمپکس 2028 کے لیے دستیاب دو کوٹہ مقامات میں سے ایک پہلے ہی حاصل کر چکی تھیں۔
اس سے پہلے، انہوں نے کوارٹر فائنل میں عالمی چیمپئن کانگ چے ینگ کو 4-6 سے شکست دی تھی۔ یہ ان ایشیائی کھیلوں میں کُم کُم کا تیسرا تمغہ ہے. وہ خواتین کی اس ریکرو ٹیم کا بھی حصہ تھیں جس نے جمعہ کو گولڈ میڈل جیتا تھا اور اس مکسڈ ٹیم کا بھی جس نے سلور میڈل حاصل کیا تھا۔
پرنوی ارس نے گولف میں تاریخی گولڈ میڈل جیت لیا
پرنوی ارس کی بدولت بھارت نے اپنے تمغوں کی فہرست میں ایک اور گولڈ میڈل کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے ایشین گیمز میں انفرادی گولف میڈل کے لیے بھارت کے طویل انتظار کا خاتمہ کیا۔ گولڈ میڈل جیت کر وہ اس براعظمی مقابلے میں یہ کارنامہ انجام دینے والی دوسری بھارتی کھلاڑی بن گئیں۔ مزید برآں، وہ ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون گولفر بن گئیں۔ اس سے قبل شیو کپور نے 2002 کے ایشین گیمز میں بھارت کے لیے گولف کا گولڈ میڈل جیتا تھا۔
پرنوی نے چار روزہ مقابلے کے دوران 15-انڈر-پار 265 کا شاندار اسکور ریکارڈ کیا۔ یہ ان کے لیے ایک سنسنی خیز مقابلہ تھا؛ انہوں نے اہم لمحات میں اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور دباؤ کے باوجود پرسکون رہیں۔
اس کے علاوہ، بھارت نے ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل جیتا، جس میں ادیتی اشوک اور دیکشا ڈاگر بالترتیب 14ویں اور 23ویں نمبر پر رہیں۔ ٹیم ایونٹ میں بھارت کا یہ پہلا میڈل تھا۔
پرنوی ارس کون ہیں؟
پرنوی کا یہ میڈل 24 سالوں میں بھارت کا گولف میں پہلا گولڈ میڈل تھا۔ انہوں نے تیسرے ہول پر 'ٹرپل بوگی' جیسی خراب کارکردگی سے سنبھلتے ہوئے تین 'برڈیز' اسکور کیں۔ اگرچہ اس بوگی کی وجہ سے ان کی تین اسٹروکس کی برتری ختم ہو گئی تھی، لیکن 23 سالہ کھلاڑی نے شاندار واپسی کی اور سب سے آگے رہ کر مقابلہ ختم کیا۔ 15-انڈر 265 کے اسکور نے انہیں باقی تمام کھلاڑیوں کے مقابلے میں ایک اسٹروک کی برتری دلائی۔
1998 میں بنگلورو میں پیدا ہونے والی پرنوی نے محض پانچ سال کی عمر میں یہ کھیل کھیلنا شروع کیا تھا۔ وہ اس وقت پہلی بار شہرت کی بلندیوں پر پہنچیں جب انہوں نے 'لیڈیز برٹش امیچور اسٹروک پلے چیمپئن شپ' جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی۔ اس کے بعد، نوجوان گولفر 2016 میں پیشہ ور (پروفیشنل) کھلاڑی بن گئیں۔
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