ایشین گیمز کرکٹ: بارش نے پاکستان اور بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا، جانیے بڑے میچ میں کس سے ہوگا سامنا؟
ایشیائی کھیلوں کے پہلے دونوں کوارٹر فائنل میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہوگئے، جس کی بدولت پاکستان اور بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔
Published : September 28, 2026 at 11:04 AM IST
ناگویا، آئیچی، جاپان: ایشیائی کھیلوں کے پہلے دونوں کوارٹر فائنل میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گئے، جس کی بدولت پاکستان اور بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔
اس طرح بارش نے ایشین گیمز 2026 کے مردوں کے کرکٹ مقابلے کے ناک آؤٹ میچوں کا مزہ کرکرا کر دیا۔ بھارت اور افغانستان کا میچ بارش کی وجہ سے ایک بھی گیند پھینکے بغیر منسوخ کرنا پڑا۔ آئی سی سی (ICC) رینکنگ میں بہتر پوزیشن کی وجہ سے ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ گئی، جہاں اس کا سامنا نیپال اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔
🚨 Match Abandoned 🚨— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
The #INDvAFG Asian Games 2026 Quarter-Final has been called off due to rain. #TeamIndia advance to the semi-final by virtue of higher seeding. #AsianGames
پاکستان اور ہانگ کانگ کا میچ بھی منسوخ
اس سے پہلے، پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جانے والا کوارٹر فائنل میچ بھی بارش کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑا تھا۔ پاکستان بھی بہتر رینکنگ کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچ گیا، جہاں اس کا مقابلہ بنگلہ دیش اور ملیشیا کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل میچ کے فاتح سے ہوگا۔
The quest for 𝙜𝙤𝙡𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙡𝙤𝙧𝙮 begins here 🙌— BCCI (@BCCI) September 28, 2026
🎥 #TeamIndia all in readiness for the #AsianGames Quarter-finals 🇮🇳 pic.twitter.com/VC03cYCGA6
بھارت کو مل سکتا ہے گولڈ میڈل
ناگویا میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اگر سیمی فائنل میچ بھی بارش کی نظر ہو جاتے ہیں، تو بھارت اور پاکستان فائنل میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں آئی سی سی ٹی 20 رینکنگ میں دوسری ٹیموں سے کافی بہتر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مداحوں کو میڈل کے لیے بھارت بنام پاکستان بلاک بسٹر میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ فائنل میچ 3 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے فائنل میچ بھی دھل جاتا ہے، تو بھارت اپنی ٹاپ رینکنگ کی بنیاد پر گولڈ میڈل (سونے کا تمغہ) جیت سکتا ہے۔ بھارت ایشیائی کھیلوں کے کرکٹ مقابلے کا موجودہ چیمپئن ہے۔ واضح رہے کہ خواتین کے کرکٹ مقابلے میں بھارت نے سری لنکا کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا تھا، جب کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر برانز میڈل (کانسی کا تمغہ) اپنے نام کیا تھا۔
ایشین گیمز 2026 میڈل ٹیلی (میڈلز کی فہرست)
میڈل ٹیلی میں بھارت فی الحال 37 میڈلز کے ساتھ 12ویں نمبر پر ہے، جس میں 4 گولڈ، 16 سلور (چاندی) اور 17 برانز میڈلز شامل ہیں۔ پاکستان صرف 4 برانز میڈلز کے ساتھ 33ویں نمبر پر ہے۔ جب کہ چین 216 اور جاپان 163 میڈلز کے ساتھ بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر برقرار ہیں۔