ETV Bharat / sports

ایشین گیمز کرکٹ: بارش نے پاکستان اور بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا، جانیے بڑے میچ میں کس سے ہوگا سامنا؟

ایشیائی کھیلوں کے پہلے دونوں کوارٹر فائنل میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہوگئے، جس کی بدولت پاکستان اور بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔

asian games 2026 cricket pakistan and india into the semifinals due to rain, Urdu News
ایشین گیمز: بارش نے پاکستان اور بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 28, 2026 at 11:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ناگویا، آئیچی، جاپان: ایشیائی کھیلوں کے پہلے دونوں کوارٹر فائنل میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گئے، جس کی بدولت پاکستان اور بھارت سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔

اس طرح بارش نے ایشین گیمز 2026 کے مردوں کے کرکٹ مقابلے کے ناک آؤٹ میچوں کا مزہ کرکرا کر دیا۔ بھارت اور افغانستان کا میچ بارش کی وجہ سے ایک بھی گیند پھینکے بغیر منسوخ کرنا پڑا۔ آئی سی سی (ICC) رینکنگ میں بہتر پوزیشن کی وجہ سے ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں پہنچ گئی، جہاں اس کا سامنا نیپال اور سری لنکا کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل کی فاتح ٹیم سے ہوگا۔

پاکستان اور ہانگ کانگ کا میچ بھی منسوخ

اس سے پہلے، پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جانے والا کوارٹر فائنل میچ بھی بارش کی وجہ سے منسوخ کرنا پڑا تھا۔ پاکستان بھی بہتر رینکنگ کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچ گیا، جہاں اس کا مقابلہ بنگلہ دیش اور ملیشیا کے درمیان ہونے والے کوارٹر فائنل میچ کے فاتح سے ہوگا۔

بھارت کو مل سکتا ہے گولڈ میڈل

ناگویا میں گزشتہ چند دنوں سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ اس وجہ سے اگر سیمی فائنل میچ بھی بارش کی نظر ہو جاتے ہیں، تو بھارت اور پاکستان فائنل میں پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ دونوں ٹیمیں آئی سی سی ٹی 20 رینکنگ میں دوسری ٹیموں سے کافی بہتر ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو مداحوں کو میڈل کے لیے بھارت بنام پاکستان بلاک بسٹر میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ فائنل میچ 3 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔

asian games 2026 cricket pakistan and india into the semifinals due to rain, Urdu News
پاکستانی کرکٹ ٹیم (IANS)

دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر بارش کی وجہ سے فائنل میچ بھی دھل جاتا ہے، تو بھارت اپنی ٹاپ رینکنگ کی بنیاد پر گولڈ میڈل (سونے کا تمغہ) جیت سکتا ہے۔ بھارت ایشیائی کھیلوں کے کرکٹ مقابلے کا موجودہ چیمپئن ہے۔ واضح رہے کہ خواتین کے کرکٹ مقابلے میں بھارت نے سری لنکا کو ہرا کر گولڈ میڈل جیتا تھا، جب کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر برانز میڈل (کانسی کا تمغہ) اپنے نام کیا تھا۔

asian games 2026 cricket pakistan and india into the semifinals due to rain, Urdu News
بھارتی کرکٹ ٹیم (IANS)

ایشین گیمز 2026 میڈل ٹیلی (میڈلز کی فہرست)

میڈل ٹیلی میں بھارت فی الحال 37 میڈلز کے ساتھ 12ویں نمبر پر ہے، جس میں 4 گولڈ، 16 سلور (چاندی) اور 17 برانز میڈلز شامل ہیں۔ پاکستان صرف 4 برانز میڈلز کے ساتھ 33ویں نمبر پر ہے۔ جب کہ چین 216 اور جاپان 163 میڈلز کے ساتھ بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر برقرار ہیں۔

یہ بھی پڑھیں:

جاپان جانے سے پہلے ایشین گیمز ٹیم سے باہر ہوئیں ووشو کھلاڑی دیویانشی، فیڈریشن پر لگایا جانبداری کا الزام

بی سی سی آئی، اے جی ایم کا معاملہ: اجیت اگرکر کے مستقبل پر فیصلہ کرنے کے لیے عہدیداران 'مجاز'

بھارت نے جیت کے ساتھ کیا ویمنز ایشیا کپ کا شاندار آغاز، تھائی لینڈ کو چورانوے رنز سے دی شکست

ہاکی ورلڈ کپ میں بھارت کو پہلی شکست، انگلینڈ کے ہاتھوں چار کے مقابلے دو گول سے شکست

بنگلہ دیش نے ڈارون میں آسٹریلیا کو نو وکٹوں سے شکست دے کر تاریخی فتح حاصل کی

چوبیس گیندیں اکیس ڈاٹ بالز! سنیل نارائن کے خلاف رنز کے لیے ترستے رہے بلے باز

TAGGED:

ایشین گیمز 2026 کرکٹ
पाकिस्तान हांगकांग क्वार्टरफाइनल
एशियन गेम्स क्रिकेट क्वार्टरफाइनल
ASIAN GAMES CRICKET 2026
ASIAN GAMES 2026 CRICKET

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.