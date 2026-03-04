اسرائیل ایران جنگ: ایرانی خواتین کی فٹبال ٹیم نے میچ سے قبل قومی ترانہ گانے سے انکار کرتے ہوئے کیا بڑا فیصلہ
اسرائیل ایران جنگ کے درمیان ایرانی خواتین کی فٹ بال ٹیم نے ایشین کپ کے افتتاحی میچ میں قومی ترانہ گانے سے انکار کر دیا۔
Published : March 4, 2026 at 11:57 AM IST
گولڈ کوسٹ (آسٹریلیا): ایرانی خواتین کی قومی فٹ بال ٹیم نے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے افتتاحی میچ کے دوران خاموش احتجاج کیا۔ انہوں نے میچ سے قبل اپنا قومی ترانہ گانے سے انکار کر دیا۔ گولڈ کوسٹ کے سی بس سپر اسٹیڈیم میں قومی ترانہ بجایا گیا۔
جنوبی کوریا کے خلاف میچ سے پہلے، خواتین کھلاڑی اپنی روایتی لائن اپ میں تھیں اور جب ایرانی قومی ترانہ بجنا شروع ہوا تو ایرانی کھلاڑی یا ہیڈ کوچ مرضیہ جعفری میں سے کسی نے بھی ساتھ نہیں گایا، سیدھے آگے دیکھتے ہوئے اور بمشکل حرکت کی۔
BIG: Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime at the opening match of the Asian Cup in front of the entire world. pic.twitter.com/zoQSAzOQ08— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) March 3, 2026
سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی موت پر احتجاج
یہ خاموش احتجاج ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ہلاکت کے بعد ہوا ہے۔ اتوار کو میڈیا کے سوالات کے دوران ایران کی کپتان زہرہ غنباری اور جعفری سے خامنہ ای کی موت کے بارے میں پوچھا گیا۔ تاہم انہوں نے فوری طور پر اس سوال کو ٹال دیا۔ ای ایس پی این کے مطابق جعفری نے فارسی میں جواب دیا، لیکن اے ایف سی میڈیا کے نمائندے نے بغیر ترجمہ کے اس کا جواب کاٹ دیا۔
کوریا ایشیا کی سب سے مشکل ٹیموں میں سے ایک
تاہم، میچ 0-3 سے جنوبی کوریا کے حق میں چلا گیا۔ اگرچہ ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا لیکن کوچ جعفری ٹیم کی کوششوں سے خوش تھے۔ میچ کے بعد، انہوں نے کہا، "ہمیں معلوم تھا کہ آگے کا میچ مشکل ہو گا کیونکہ کوریا ایشیا کی سب سے مشکل ٹیموں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کھیلا، اس لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتی ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم مضبوط واپسی کریں گے۔"
دفاعی سے جارحانہ حکمت عملی کا انتخاب
انہوں نے مزید کہا، "دوسرے ہاف کے لیے ہمارے پاس حکمت عملی تھی اور ہم نے ان پر دباؤ ڈالا؛ ہم نے دفاعی سے جارحانہ حکمت عملی اختیار کی۔" "ہماری انفرادی غلطی تھی جس کی وجہ سے پینلٹی لگائی گئی اور سیٹ پیس سے گول کو تسلیم کرنا بھی ہمارے کھلاڑیوں کی غلطیوں میں سے ایک تھی۔ لیکن میرے خیال میں ٹیم کی کارکردگی بہت اچھی تھی۔"
ایران نے ٹورنامنٹ میں تین میچ کھیلے ہیں جن میں سے ایک ڈرا ہوا اور دو میں شکست ہوئی۔ مزید برآں، وہ 2026 میں اپنے ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں جنوبی کوریا سے ہار گئے تھے۔