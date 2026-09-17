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پاکستانی ہاکی ٹیم نہیں آئے گی بھارت، نیوٹرل وینیو پر میچ کرانے کی درخواست کی

پاکستانی ہاکی ٹیم پنجاب میں منعقد ہونے والی ایشین چیمپئنز ٹرافی میں حصہ لینے کے لیے بھارت نہیں آئے گی۔

asian champions trophy pakistan hockey team will not come to india seeks neutral venue, Urdu News
پاکستان ہاکی ٹیم (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2026 at 3:54 PM IST

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حیدرآباد: پاکستان نے اپنی نیشنل ہاکی ٹیم کو ایشین چیمپئنز ٹرافی (ACT) کے لیے بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایشین ہاکی فیڈریشن (AHF) سے اپنے تمام مقابلوں کو نیوٹرل وینیو (تطہیر شدہ یا غیر جانبدار مقام) پر منتقل کرنے کی درخواست کی ہے، تاکہ ٹورنامنٹ میں پاکستان ہاکی ٹیم کی بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔

اس سے پہلے پاکستان ہاکی فیڈریشن (PHF) نے بھارت کے دورے کے حوالے سے کہا تھا کہ یہ فیصلہ حکومت کو کرنا ہے کہ نیشنل ہاکی ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں۔ اس بیان کے ایک دن بعد ہی اب پاکستان ہاکی فیڈریشن (PHF) کے صدر محی الدین احمد وانی نے کہا کہ وہ مردوں کی ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے نیوٹرل وینیو چاہتے ہیں۔

بھارت سمیت انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن

پاکستان ہاکی فیڈریشن (PHF) کے صدر محی الدین احمد وانی نے ایک بیان میں کہا کہ اس فیصلے کا مقصد قومی کھلاڑیوں اور عہدیداروں کے لیے محفوظ، باوقار اور سازگار ماحول کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا، 'ہم بھارت سمیت انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن (International Hockey Federation، FIH) کے تمام رکن ممالک کے خلاف کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔' انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن (PHF) کھیلوں کو سیاست سے دور رکھنے کے اصول پر کاربند ہے۔

asian champions trophy pakistan hockey team will not come to india seeks neutral venue, Urdu News
پاکستان بھارت کا ہاکی مقابلہ (IANS)

ایشین ہاکی فیڈریشن ٹورنامنٹ اپیل پر غور

انہوں نے مزید کہا، 'ہمیں پوری امید ہے کہ ایشین ہاکی فیڈریشن ٹورنامنٹ میں پاکستان کی بلا تعطل اور مکمل شرکت کو یقینی بنانے کے لیے نیوٹرل وینیو کی ہماری باوقار تجویز پر مثبت غور کرے گی۔'

پاکستان کی اپیل مسترد

تاہم ایسی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ایشین ہاکی فیڈریشن کے نائب صدر اور ہاکی انڈیا کے جنرل سکریٹری بھولا ناتھ سنگھ نے پاکستان کی اس درخواست کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے۔ بھولا ناتھ نے نیوز ایجنسی پی ٹی آئی (PTI) کو بتایا کہ وہ اس طرح کی کسی درخواست پر غور نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ٹورنامنٹ کے مقام میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے بھی پاکستان نے ایسا کیا ہے۔ اگر وہ ایشین چیمپئنز ٹرافی میں کھیلنا چاہتے ہیں تو انہیں بھارت آنا ہوگا، ورنہ انہیں بنگلہ دیش یا عمان جیسی ٹیم سے تبدیل (ریپلیس) کر دیا جائے گا۔

asian champions trophy pakistan hockey team will not come to india seeks neutral venue, Urdu News
پاکستان بھارت کا ہاکی مقابلہ (IANS)

کرکٹ جیسا برتاؤ چاہتا ہے پاکستان

یہ بات بھی قابلِ ذکر ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے دونوں ممالک کی کرکٹ ٹیمیں نیوٹرل وینیو پر میچ کھیلتی ہیں۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اپنی مردوں کی ہاکی ٹیم کے لیے بھی اسی طرح کا برتاؤ چاہتی ہے۔

asian champions trophy pakistan hockey team will not come to india seeks neutral venue, Urdu News
پاکستان ہاکی ٹیم (IANS)

ٹورنامنٹ کب شروع ہوگا؟

واضح رہے کہ یہ ٹورنامنٹ 27 اکتوبر سے 5 نومبر تک موہالی اور جالندھر میں منعقد کیا جائے گا، جس میں میزبان بھارت، پاکستان، چین، جاپان، ملائیشیا اور کوریا کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔

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TAGGED:

پاکستان ہاکی ٹیم
पाकिस्तानी हॉकी टीम
PAKISTAN HOCKEY TEAM
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ASIAN CHAMPIONS TROPHY 2026

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