ویبھو سوریاونشی نے تیز ترین ڈبل سنچری اسکور کی، ہندوستان نے 14.2 اوور میں 250 کا تعاقب کیا، یو اے ای کو شکست دی
سوریاونشی نے دھواں دار اننگز کھیلی اور لسٹ اے کرکٹ میں تیز ترین سنچری بنانےکے معاملے میں اے بی ڈی ویلیئرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔
Published : November 24, 2026 at 10:38 PM IST
ویبھو سوریاونشی نے 53 گیندوں میں 204 رنز کی اننگز کھیل کر انڈیا اے کو فتح دلائی جس میں 7 چوکے اور 28 چھکے شامل تھے۔ یو اے ای کے خلاف میچ میں ہندوستان نے 250 کا ہدف صرف 14.2 اوور میں 7 وکٹوں سے حاصل کر لیا۔ ٹیم کی جیت میں سب سے بڑا حصہ ڈالنے والے ویبھو نے کئی ریکارڈ بنائے۔ انہوں نے 52 گیندوں پر ڈبل سنچری مکمل کی جو لسٹ اے کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین ڈبل سنچری ہے۔ انہوں نے 28 گیندوں میں سنچری مکمل کی جو کہ لسٹ اے کی تیز ترین سنچری بھی ہے۔
Records are bound to tumble when Vaibhav Sooryavanshi gets going! 🤯🔥 And just when you think you've seen it all, a reminder that he's only 15 years old! 🙌 #VaibhavSooryavanshi #RisingStarsAsiaCup #INDAvUAE https://t.co/7FBdSLdJYI— Star Sports (@StarSportsIndia) November 24, 2026
دوحہ میں کھیلے گئے میچ میں متحدہ عرب امارات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 249 رنز بنائے۔ ٹیم کی جانب سے ہرپریت سنگھ بھاٹیا نے سب سے زیادہ 130 رنز بنائے لیکن ان کی سنچری مکمل طور پر رائیگاں گئی۔ ارشد خان نے اس اننگز میں بھارت کی جانب سے سب سے زیادہ چار وکٹیں حاصل کیں۔
50 (16) ➡️ 100 (28) ➡️ 150 (40) 🤯 Vaibhav Sooryavanshi breaks his own record for the fastest List A 150 🫡👏 Updates ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/Ge2TIOJvmM— BCCI (@BCCI) November 24, 2026
ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے 15 اوور سے پہلے ہی میچ سمیٹ لیا۔ ہندوستان نے 14.2 اوور میں 3 وکٹ پر 254 رن بنا کر جیت حاصل کی۔ اننگز کا آغاز کرتے ہوئے 15 سالہ ویبھو نے شروع سے ہی دھماکہ خیز بلے بازی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے صرف 16 گیندوں میں اپنی ففٹی مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 28 گیندوں میں سنچری اور 52 گیندوں میں ڈبل سنچری بنائی۔
Doha called for a weather update, but got a full-blown Sooryavanshi storm instead! 🌪️ Watch India A vs UAE in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvUAE https://t.co/tI7zwqqHHn— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 24, 2026